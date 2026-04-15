NASA MASSIVE WARNING: সূর্যের অগ্নিঘাতে বিস্ফোরিত 'মহাকাশদানব', পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে ভয়াল মৃত্যুবৃষ্টি, আকাশ জুড়ে মহাপ্রলয়ের উল্কাবন্যা

| Apr 15, 2026, 02:45 PM IST

অ্যাস্টেরয়েড বা ‘রক-কমেট'

Asteroids or Rock-Comets

মহাকাশে এক বিরল ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে নাসা। ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের গবেষকদের মতে, সূর্যের প্রবল তাপে এক বিশাল অ্যাস্টেরয়েড বা ‘রক-কমেট’ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। আর সেই ভাঙা ধ্বংসাবশেষের মধ্য দিয়েই এখন অতিক্রম করছে পৃথিবী।

২৮২টি ‘শুটিং স্টার’

282 Meteors

মহাকাশে উল্কাপাত পর্যবেক্ষণের সময়ে হঠাৎই বিজ্ঞানীরা ২৮২টি ‘শুটিং স্টার’-বা উল্কাপাত দেখেছেন। সবগুলি উল্কাই যেন মহাকাশের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকেই ছড়িয়ে পড়ছে বলে মত তাঁদের। যা ঘটনাটিকে আরও বিরল করে তুলেছে।   

সূর্যের প্রায় পাঁচ গুণ বেশি

Approximately five times larger than the Sun

গবেষকদের ধারণা এই ধ্বংসাবশেষ আসলে একটি ভেঙে পড়া অ্যাস্টেরয়েড বা ‘রক-কমেট’-এর অংশ। কক্ষপথের কারণে বস্তুটি পৃথিবীর তুলনায় সূর্যের প্রায় পাঁচ গুণ বেশি কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। সূর্যের প্রবল তাপ ও শক্তির প্রভাবে সেটি ধীরে ধীরে ভেঙে ধূলিকণায় পরিণত হচ্ছে।

আকাশে দেখা যাবে বিরল উল্কাবৃষ্টি?

Will a rare meteor shower be visible in the sky?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পৃথিবী যখন এই ছড়িয়ে থাকা ধ্বংসাবশেষের ভিতর দিয়ে ঘুরবে তখন আকাশে উল্কাবৃষ্টির মনোরম দৃশ্য দেখা যাবে। যা প্রকৃত অর্থেই মহাজাগতিক। শুকনো ও পাথুরে কোনও ক্ষুদ্রগ্রহ সূর্যের খুব কাছে গেলে বা প্রবল শক্তির মুখে পড়লে তা ভেঙে ধূলোর মেঘে পরিণত হয়। এই ধূলিকণাগুলিই ধূমকেতুর লেজের মতো ঝলমলে আভা তৈরি করে।  

কী এই উল্কাবৃষ্টি?

What is this meteor shower?

উল্কাবৃষ্টি হল একটি মহাজাগতিক ঘটনা, যখন মহাকাশ থেকে অনেকগুলি উল্কা বা ধূলিকণা একসঙ্গে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং ঘর্ষণের ফলে জ্বলে ওঠে। পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় যেন আকাশের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে আলোর ঝলকানি বৃষ্টির মতো ছড়িয়ে পড়ছে।  

প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে দেখা যাবে

M2026–A1

বিজ্ঞানীরা এই উল্কাবৃষ্টির নাম দিয়েছেন এম২০২৬–এওয়ান। প্রতি বছর ১৬ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিলের মধ্যে আকাশে দেখা যাবে বলেই জানানো হয়েছে।  

কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

What the Experts Say

নাসার জনসন স্পেস সেন্টারের গবেষক ড. প্যাট্রিক শোবর জানিয়েছেন, এই আবিষ্কার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর কথায়, 'আমরা কার্যত একটি লুকিয়ে থাকা অ্যাস্টেরয়েডকে নিজেদের চোখের সামনে ভেঙে যেতে দেখছি, যা মহাকাশ গবেষণায় এক বিরল অভিজ্ঞতা।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold Price: নববর্ষের প্রথম দিনেই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, যুদ্ধের বাজারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold Price: নববর্ষের প্রথম দিনেই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, যুদ্ধের বাজারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু

Gold Price: নববর্ষের প্রথম দিনেই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, যুদ্ধের বাজারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু

Gold Price: নববর্ষের প্রথম দিনেই লাফিয়ে বাড়ল সোনার দাম, যুদ্ধের বাজারে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে হলুদ ধাতু 5
Covid back?: ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর, শহরের ৫০%-ই আক্রান্ত করোনায়- ফের কি লকডাউন?

Covid back?: ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর, শহরের ৫০%-ই আক্রান্ত করোনায়- ফের কি লকডাউন?

Covid back?: ঘরে ঘরে সর্দি-কাশি-জ্বর, শহরের ৫০%-ই আক্রান্ত করোনায়- ফের কি লকডাউন? 11
Horoscope Today: হঠাত্ আইনি ফাঁসে জড়াতে পারে মেষ, কাছের মানুষকে গোপন কথা বললেই বিপদ কর্কটের

Horoscope Today: হঠাত্ আইনি ফাঁসে জড়াতে পারে মেষ, কাছের মানুষকে গোপন কথা বললেই বিপদ কর্কটের

Horoscope Today: হঠাত্ আইনি ফাঁসে জড়াতে পারে মেষ, কাছের মানুষকে গোপন কথা বললেই বিপদ কর্কটের 12
Mamata Banerjee: হাওড়ায় মোদীর সভা, কলকাতায় মহামিছিলে মমতা: সরগরম ভোট-বাংলা

Mamata Banerjee: হাওড়ায় মোদীর সভা, কলকাতায় মহামিছিলে মমতা: সরগরম ভোট-বাংলা

Mamata Banerjee: হাওড়ায় মোদীর সভা, কলকাতায় মহামিছিলে মমতা: সরগরম ভোট-বাংলা 7