English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Naseeruddin on Shah Rukh: শাহরুখ খানকে স্রেফ ধুয়ে দিলেন এই প্রবীণ বলিউড কিংবদন্তি! বললেন, 'বসে দেখার চেষ্টাই করি না' ওসব ছবি, কারণ...

Naseeruddin Shah on Shah Rukh Khan: নাসিরুদ্দিন শাহের একটি পুরনো ইন্টারভিউ সোশ্যালে আবার নতুন করে 'সারফেসড' হয়। সেখানেই নাসিরুদ্দিন ভয়ংকর সব কথাবার্তা বলেছেন শাহরুখ খানকে নিয়ে। তিনি অক্ষয় কুমারের ঢালাও প্রশংসা করে বিঁধলেন কিংখানকে।

| Oct 26, 2025, 02:56 PM IST
1/7

প্রবাদপুরুষ

প্রবীণ অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহকে ভারতীয় সিনেমার অন্যতম প্রবাদপুরুষ বলে মনে করা হয়। মনে করা তিনি 'মোস্ট স্কিলড পারফর্মার'দের অন্যতম।

2/7

ঠোঁটকাটা নাসির

নাসিরুদ্দিন বরাবরই ঠোঁটকাটা। কখনওই কড়া ও অপ্রীতিকর কোনও কিছু বলতে গিয়ে দ্বিধা করেননি। দিলীপকুমার, রাজেশ খান্না, অমিতাভ-- কাউকেই ছেড়ে কথা বলেননি তিনি।

3/7

কথায়-কথায় বিস্ফোরক

সম্প্রতি নাসিরের একটি পুরনো ইন্টারভিউই সোশ্যাল প্লাটফর্মে রিসারফেসড হয়েছে। নতুন করে সেটা ট্র্যাকশন পাচ্ছে। লোকে দেখছে। সেখানেই কথায়-কথায় সাম্প্রতিক মুম্বই সিনেমা নিয়ে তিনি কিছু মন্তব্য করেছেন। মেইনস্ট্রিম বলিউড স্টারদের নিয়ে বিস্ফোরক সব মন্তব্য তাঁর। শুধু ছাড় দিয়েছেন অক্ষয়কুমারকে।

4/7

'নক্ষত্র' হননের গান

নাসিরকে প্রশ্ন করা হয়েছ-- তিনি কি হালের পপুলরা স্টার -- তিন খান, অক্ষয়কুমার, অজয় দেবগণ-- এঁদের ছবি দেখেন? 

5/7

দেখার অযোগ্য

নাসির একটুও না ভেবে বলে দেন, না , মোটেই না। আমি এঁদের দেখবারই চেষ্টা করি না! আমি এঁদের অনেকের সঙ্গেই কাজ করেছি। কিন্তু এঁদের কেউই আমাকে বিন্দুমাত্র ইমপ্রেস করেনি! 

6/7

অক্ষয় অমর?

নাসির তাঁর এই বক্তব্যে একটু 'পজ' নেন এবং সবাইকে হয়তো খুব আশ্চর্য করেই বলে দেন, 'তবে অক্ষয়কুমারকে আমার দারুণ লাগে!' কেন? কারণ, নাসিরের ব্যাখ্যা, কোনও গাইডেন্স নেই, গডফাদার নেই, কারও কোনও সাপোর্ট নেই-- এসব ছাড়াই অক্ষয় ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন! আর এখন তো ওঁর অভিনয়ও ধীরে ধীরে খুলছে। এতদিন ধরে কাজ করতে-করতে অক্ষয় ক্রমশ একজন ভালো অভিনেতা হয়ে উঠেছেন।

7/7

বোরিং কিং...

কিন্তু যিনি নাসিরের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে চট করে মনে করিয়ে দেন যে, শাহরুখও ইন্ডাস্ট্রিতে কারও কোনও ব্যাকিং ছাড়াই সাংঘাতিক সাফল্য অর্জন করেছেন? তাঁর বেলা? তখন অবশ্য নাসির একটু আমতা-আমতা করে বলেন, না, মানে ঠিক আছে, সেজন্য অবশ্য শাহরুখেও আমি মুগ্ধ, তবে একজন অভিনেতা হিসেবে শাহরুখ ভয়ংকর বোরিং!

পরবর্তী
অ্যালবাম

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?

পরবর্তী অ্যালবাম

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু?

Gold and Silver Price: মধ্যবিত্তের জন্য ধামাকা! ছটপুজোর আগেই আবার রেকর্ড পতন সোনার, কমল রুপোও...কত হল হলুদ ধাতু? 13
Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং...

Mars Transit 2025: ২৭ অক্টোবরেই বিস্ময়কর ভাগ্যোদয়! রাগী মঙ্গলের আশ্চর্য কৃপায় এই রাশির জাতকদের জীবনে লক্ষ সূর্যোদয়! বিপুল অর্থলাভ এবং... 7
Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: কর্কটের দারুণ কর্মশক্তি, তুলার বিরল যোগাযোগ, মকরের নয়া মোড়! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে... 12
Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?

Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়?

Cyclone Montha: ভয় ধরাচ্ছে ল্যান্ডফলের সময় ঘূর্ণিঝড় মন্থার গতি, কতটা প্রভাব পড়বে বাংলায়? 6