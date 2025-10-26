Naseeruddin on Shah Rukh: শাহরুখ খানকে স্রেফ ধুয়ে দিলেন এই প্রবীণ বলিউড কিংবদন্তি! বললেন, 'বসে দেখার চেষ্টাই করি না' ওসব ছবি, কারণ...

Naseeruddin on Shah Rukh: শাহরুখ খানকে স্রেফ ধুয়ে দিলেন এই প্রবীণ বলিউড কিংবদন্তি! বললেন, 'বসে দেখার চেষ্টাই করি না' ওসব ছবি, কারণ...
Naseeruddin Shah on Shah Rukh Khan: নাসিরুদ্দিন শাহের একটি পুরনো ইন্টারভিউ সোশ্যালে আবার নতুন করে 'সারফেসড' হয়। সেখানেই নাসিরুদ্দিন ভয়ংকর সব কথাবার্তা বলেছেন শাহরুখ খানকে নিয়ে। তিনি অক্ষয় কুমারের ঢালাও প্রশংসা করে বিঁধলেন কিংখানকে।
প্রবাদপুরুষ
ঠোঁটকাটা নাসির
কথায়-কথায় বিস্ফোরক
'নক্ষত্র' হননের গান
দেখার অযোগ্য
অক্ষয় অমর?
নাসির তাঁর এই বক্তব্যে একটু 'পজ' নেন এবং সবাইকে হয়তো খুব আশ্চর্য করেই বলে দেন, 'তবে অক্ষয়কুমারকে আমার দারুণ লাগে!' কেন? কারণ, নাসিরের ব্যাখ্যা, কোনও গাইডেন্স নেই, গডফাদার নেই, কারও কোনও সাপোর্ট নেই-- এসব ছাড়াই অক্ষয় ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন! আর এখন তো ওঁর অভিনয়ও ধীরে ধীরে খুলছে। এতদিন ধরে কাজ করতে-করতে অক্ষয় ক্রমশ একজন ভালো অভিনেতা হয়ে উঠেছেন।
বোরিং কিং...
কিন্তু যিনি নাসিরের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন, তিনি তাঁকে চট করে মনে করিয়ে দেন যে, শাহরুখও ইন্ডাস্ট্রিতে কারও কোনও ব্যাকিং ছাড়াই সাংঘাতিক সাফল্য অর্জন করেছেন? তাঁর বেলা? তখন অবশ্য নাসির একটু আমতা-আমতা করে বলেন, না, মানে ঠিক আছে, সেজন্য অবশ্য শাহরুখেও আমি মুগ্ধ, তবে একজন অভিনেতা হিসেবে শাহরুখ ভয়ংকর বোরিং!
