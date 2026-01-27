English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Bank Strike: দেশজুড়ে আজ ব্যাংক ধর্মঘট, কোন কোন পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে? জেনে নিন..

Bank Strike: দেশজুড়ে আজ ব্যাংক ধর্মঘট, কোন কোন পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে? জেনে নিন..

Bank Strike: ধর্মঘটে গিয়েছে অধিকাংশ সরকারি ব্যাংক। তবে এর আওতা থেকে বাইরেই রয়েছে বেসরকারি ব্যাংকগুলি। তার পরও পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে

| Jan 27, 2026, 12:26 PM IST
1/6

ব্যাংক ধর্মঘট

ব্যাংক ধর্মঘট

ইউনাইটেড ফেরাম অব ব্যাংক ইউনিয়নের ডাকে আজ ধর্মঘটে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। তালিকায় রয়েছে স্টেট ব্যাংক, পিএনবি, ব্য়াংক অব বরোদার মত ব্যাংক। ফলে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI),পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB) এবং ব্যাংক অফ বরোদা-সহ বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক টাকা জমা দেওয়া, টাকা তোলা, চেক ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য সাধারণ কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।  

2/6

বেসরকারি ব্যাংক

বেসরকারি ব্যাংক

তবে এইচডিএফসি (HDFC), আইসিআইসিআই (ICICI) এবং অ্যাক্সিস (Axis)-এর মতো বেসরকারি ব্যাংকগুলোর কাজ স্বাভাবিক থাকার কথা। কারণ, এই ব্যাংকগুলোর কর্মীরা ধর্মঘটে অংশগ্রহণকারী ইউনিয়নগুলোর সদস্য নন।

3/6

আগেই সতর্ক শেয়ার বাজারকে

আগেই সতর্ক শেয়ার বাজারকে

বেশ কিছু সরকারি ব্যাংক আগেভাগেই শেয়ার বাজারকে (Stock Exchange) জানিয়ে দিয়েছে যে, এই ধর্মঘটের কারণে তাদের স্বাভাবিক কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হতে পারে।  

4/6

এসবিআই

এসবিআই

এসবিআই (SBI) জানিয়েছে কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখার জন্য তারা সবরকম ব্যবস্থা নিয়েছে। তা সত্ত্বেও, ব্যাংকের কর্মীরা ধর্মঘটে অংশ নেওয়ায় ব্যাঙ্কিং পরিষেবা কিছুটা ব্যাহত হতে পারে।  

5/6

ইন্ডিয়ান ব্যাংক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক

ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটি টুইটে জানিয়েছে যে, ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস (UFBU)-এর ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটের কারণে আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ব্যাংকের শাখাগুলোতে কাজ ব্যাহত হতে পারে। তবে জরুরি পরিষেবাগুলো চালু রাখার সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা আগেভাগেই লেনদেনের পরিকল্পনা করে রাখেন এবং সাধারণ প্রয়োজনে ব্যাংকের ডিজিটাল মাধ্যমগুলো (যেমন অ্যাপ) ব্যবহার করেন।  

6/6

ইউএফবিইউ

ইউএফবিইউ

ইউএফবিইউ (UFBU), যা সরকারি ব্যাংকের অফিসার এবং কর্মীদের ৯টি সংগঠনের একটি যৌথ মঞ্চ, সপ্তাহে ৫ দিন কাজের দাবিতে দেশজুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ইউনিয়নগুলোর প্রধান দাবি হল—সব শনিবারকে ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা। বর্তমানে মাসে শুধুমাত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকে; বাকি শনিবারগুলোতে ব্যাংক খোলা থাকে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

ISL 2026 Fixture: প্রেমদিবসে আইএসএল বোধন! যুবভারতীতে মোহনবাগান-কেরালা, ডার্বির দিন জানিয়েই সূচি প্রকাশ্যে...

পরবর্তী অ্যালবাম

ISL 2026 Fixture: প্রেমদিবসে আইএসএল বোধন! যুবভারতীতে মোহনবাগান-কেরালা, ডার্বির দিন জানিয়েই সূচি প্রকাশ্যে...

ISL 2026 Fixture: প্রেমদিবসে আইএসএল বোধন! যুবভারতীতে মোহনবাগান-কেরালা, ডার্বির দিন জানিয়েই সূচি প্রকাশ্যে...

ISL 2026 Fixture: প্রেমদিবসে আইএসএল বোধন! যুবভারতীতে মোহনবাগান-কেরালা, ডার্বির দিন জানিয়েই সূচি প্রকাশ্যে... 8
Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের চাবিকাঠি সিংহের, পুরনো সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের চাবিকাঠি সিংহের, পুরনো সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে কুম্ভের...

Ajker Rashifal | Horoscope Today: আত্মবিশ্বাসই সাফল্যের চাবিকাঠি সিংহের, পুরনো সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে কুম্ভের... 12
Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক...

Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক...

Former BCCI President Death: জীবদ্দশাতেই তাঁর নামে স্টেডিয়াম! প্রয়াত ভারতের কিংবদন্তি ক্রিকেট প্রশাসক... 7
Kedernath Temple: কেদার-বদ্রীতে নিষিদ্ধ হচ্ছে অহিন্দুদের প্রবেশ! বোর্ডের বৈঠকে...

Kedernath Temple: কেদার-বদ্রীতে নিষিদ্ধ হচ্ছে অহিন্দুদের প্রবেশ! বোর্ডের বৈঠকে...

Kedernath Temple: কেদার-বদ্রীতে নিষিদ্ধ হচ্ছে অহিন্দুদের প্রবেশ! বোর্ডের বৈঠকে... 6