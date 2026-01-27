Bank Strike: দেশজুড়ে আজ ব্যাংক ধর্মঘট, কোন কোন পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে? জেনে নিন..

Bank Strike: দেশজুড়ে আজ ব্যাংক ধর্মঘট, কোন কোন পরিষেবা ব্যাহত হতে পারে? জেনে নিন..
Bank Strike: ধর্মঘটে গিয়েছে অধিকাংশ সরকারি ব্যাংক। তবে এর আওতা থেকে বাইরেই রয়েছে বেসরকারি ব্যাংকগুলি। তার পরও পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে
ব্যাংক ধর্মঘট
ইউনাইটেড ফেরাম অব ব্যাংক ইউনিয়নের ডাকে আজ ধর্মঘটে একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। তালিকায় রয়েছে স্টেট ব্যাংক, পিএনবি, ব্য়াংক অব বরোদার মত ব্যাংক। ফলে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (SBI),পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক (PNB) এবং ব্যাংক অফ বরোদা-সহ বিভিন্ন সরকারি ব্যাংক টাকা জমা দেওয়া, টাকা তোলা, চেক ক্লিয়ারেন্স এবং অন্যান্য সাধারণ কাজ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
বেসরকারি ব্যাংক
আগেই সতর্ক শেয়ার বাজারকে
এসবিআই
ইন্ডিয়ান ব্যাংক
ইন্ডিয়ান ব্যাংক একটি টুইটে জানিয়েছে যে, ইউনাইটেড ফোরাম অফ ব্যাংক ইউনিয়নস (UFBU)-এর ডাকা দেশব্যাপী ধর্মঘটের কারণে আগামী ২৭ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে ব্যাংকের শাখাগুলোতে কাজ ব্যাহত হতে পারে। তবে জরুরি পরিষেবাগুলো চালু রাখার সবরকম চেষ্টা করা হচ্ছে। গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা আগেভাগেই লেনদেনের পরিকল্পনা করে রাখেন এবং সাধারণ প্রয়োজনে ব্যাংকের ডিজিটাল মাধ্যমগুলো (যেমন অ্যাপ) ব্যবহার করেন।
ইউএফবিইউ
ইউএফবিইউ (UFBU), যা সরকারি ব্যাংকের অফিসার এবং কর্মীদের ৯টি সংগঠনের একটি যৌথ মঞ্চ, সপ্তাহে ৫ দিন কাজের দাবিতে দেশজুড়ে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। ইউনিয়নগুলোর প্রধান দাবি হল—সব শনিবারকে ছুটি হিসেবে ঘোষণা করা। বর্তমানে মাসে শুধুমাত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার ব্যাংক বন্ধ থাকে; বাকি শনিবারগুলোতে ব্যাংক খোলা থাকে।
