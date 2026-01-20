English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...

Navpancham Rajyog: বুধ ও বৃহস্পতি পরস্পরের সঙ্গে ১২০ ডিগ্রিতে ছিল। এর ফলে তৈরি হয়েছে রাজযোগ। নবপঞ্চম রাজযোগ। এর জেরে কয়েকটি রাশির ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে। অন্তত ৫টি রাশির ভাগ্য তুঙ্গে!

| Jan 20, 2026, 08:46 PM IST
১২০ ডিগ্রিতে

বুধ ও বৃহস্পতি পরস্পরের সঙ্গে ১২০ ডিগ্রিতে ছিল। এর ফলে তৈরি হয়েছে রাজযোগ। নবপঞ্চম রাজযোগ। 

৫ রাশি

এর জেরে কয়েকটি রাশির ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে। অন্তত ৫টি রাশির ভাগ্য তুঙ্গে!

মেষ, Aries

নবপঞ্চম যোগে মেষের দারুণ সুদিন। এঁদের কেরিয়ার থাকবে তুঙ্গে। এঁদের সমস্ত ইচ্ছেই পূরণ হবে। পূর্বপুরুষের থেকে হাতে টাকা আসবে। ডিসিশন নেওয়ার ক্ষমতা বাড়বে। ব্যবসায় দারুণ সময় আসছে।

Gemini, মিথুন

বুধ হল মিথুনের অধীশ্বর। ফলে, বুধের সঙ্গে গুরু বৃহস্পতির দারুণ যোগাযোগ তৈরি হবে। আটকে থাকা টাকা হাতে আসবে।  বিনিয়োগের দিক থেকে যাকে বলে এটা গোল্ডেন পিরিয়ড। সমাজে সম্মান বাড়বে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দারুণ ভালো সময়। 

Leo, সিংহ

এই রাজযোগ সিংহরাশির জন্য দারুণ সুদিন আনছে। এঁরা যদি কোনও নতুন ভেঞ্চার শুরু করতে চান, সেটা সফল হবে। গাড়ি কেনার যোগ আছে। এঁদের আত্মবিশ্বাস বাড়বে। যে কোনও কঠিন পরিস্থিতি থেকে এঁরা বেরিয়ে আসবেন।

Libra, তুলা

বুধ-গুরুর এই যোগ তুলার জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে দেবে। চাকরিজীবীদের জন্য ভালো। স্বামী বা স্ত্রী-র সূত্রে ধনলাভ ঘটতে পারে। এঁদের কথায় মাধুর্য থাকবে। যা এঁদের কাজের ক্ষেত্রে প্রভূত সাহায্য করবে। কোর্ট কেসের ক্ষেত্রে সুবিধা ঘটবে।

Sagittarius, ধনু

ধনুর অধিষ্ঠাত্রী হল বৃহস্পতি। ফলে, ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রেও দারুণ সুসময়। এঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুঙ্গে থাকবে। এঁদের বিজনেসও বাড়বে। বিদেশ ভ্রমণ ঘটতে পারে। পরিবারে সুখ আসবে। সংসারে শান্তি আসবে। স্ট্রেসমুক্তি ঘটবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী অ্যালবাম

