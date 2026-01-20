Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...

Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...
Navpancham Rajyog: বুধ ও বৃহস্পতি পরস্পরের সঙ্গে ১২০ ডিগ্রিতে ছিল। এর ফলে তৈরি হয়েছে রাজযোগ। নবপঞ্চম রাজযোগ। এর জেরে কয়েকটি রাশির ভাগ্য থাকবে তুঙ্গে। অন্তত ৫টি রাশির ভাগ্য তুঙ্গে!
১২০ ডিগ্রিতে
মেষ, Aries
Gemini, মিথুন
Leo, সিংহ
Libra, তুলা
Sagittarius, ধনু
ধনুর অধিষ্ঠাত্রী হল বৃহস্পতি। ফলে, ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের ক্ষেত্রেও দারুণ সুসময়। এঁদের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুঙ্গে থাকবে। এঁদের বিজনেসও বাড়বে। বিদেশ ভ্রমণ ঘটতে পারে। পরিবারে সুখ আসবে। সংসারে শান্তি আসবে। স্ট্রেসমুক্তি ঘটবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
