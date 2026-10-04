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উৎসবের মুখেই জ্বালানির আগুন! একলাফে ৫ টাকা বাড়ল পেট্রল, সঙ্গে ছ্যাঁকা ডিজেলের দামেও

Published: Oct 04, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Oct 04, 2026, 02:14 PM IST

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের। একধাক্কায় পেট্রলে প্রতি লিটারে ৫টাকা এবং ডিজেলে প্রতি লিটারে ৩টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানো হয়েছে। এই নিয়ে চলতি বছরে দু'বার বাড়ানো হল জ্বালানির দাম।

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের1/7

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একধাক্কায় দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের। পেট্রলে লিটার প্রতি ৫ টাকা এবং ডিজেলে লিটার প্রতি ৩ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছে। 

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের2/7

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের

আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় শনিবার থেকে দেশজুড়ে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়াল বেসরকারি জ্বালানি সংস্থা 'নায়ারা এনার্জি'। 

কেন এই দাম বৃদ্ধি?3/7

কেন এই দাম বৃদ্ধি?

বিশ্ববাজারে জ্বালানির দর ক্রমাগত বাড়ায় খুচরো বিক্রির মার্জিনে টান পড়ছিল। সেই ঘাটতি পূরণ করতেই ভারতজুড়ে নিজেদের ৭ হাজারের বেশি আউটলেটে এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি। 

এই নিয়ে দু'বার দাম বৃদ্ধি4/7

এই নিয়ে দু'বার দাম বৃদ্ধি

চলতি বছরে নায়ারা এনার্জির এই নিয়ে দ্বিতীয় দফার মূল্যবৃদ্ধি। এর আগে গত মার্চ মাসে পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার জেরে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। তখন একইভাবে পেট্রল ও ডিজেলের দর বাড়িয়েছিল সংস্থাটি। 

 

দাম প্রত্যাহার5/7

দাম প্রত্যাহার

তবে পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমায় জুলাই মাসে সেই বর্ধিত দর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

খুচরো বিক্রির দর অপরিবর্তিত6/7

খুচরো বিক্রির দর অপরিবর্তিত

বর্তমানে ভারতে মোট ১ লক্ষ ৪ হাজারেরও বেশি পেট্রল পাম্প রয়েছে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি পাম্প রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে। বিশ্ববাজারে অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি খুচরো বিক্রির দর অপরিবর্তিত রেখেছে।

কড়া নির্দেশ সরকারের7/7

কড়া নির্দেশ সরকারের

ঠিক এই আবহেই দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটল নায়ারা। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুতেই বেসরকারি তেল সংস্থাগুলিকে পেট্রল ও ডিজেল বিক্রিতে রাশ না টানার কড়া নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।

 

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