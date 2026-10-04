/উৎসবের মুখেই জ্বালানির আগুন! একলাফে ৫ টাকা বাড়ল পেট্রল, সঙ্গে ছ্যাঁকা ডিজেলের দামেও

দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের। একধাক্কায় পেট্রলে প্রতি লিটারে ৫টাকা এবং ডিজেলে প্রতি লিটারে ৩টাকা পর্যন্ত দাম বাড়ানো হয়েছে। এই নিয়ে চলতি বছরে দু'বার বাড়ানো হল জ্বালানির দাম।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একধাক্কায় দাম বাড়ল পেট্রল-ডিজেলের। পেট্রলে লিটার প্রতি ৫ টাকা এবং ডিজেলে লিটার প্রতি ৩ টাকা করে দাম বাড়ানো হয়েছে।
আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ায় শনিবার থেকে দেশজুড়ে পেট্রল ও ডিজেলের দাম বাড়াল বেসরকারি জ্বালানি সংস্থা 'নায়ারা এনার্জি'।
বিশ্ববাজারে জ্বালানির দর ক্রমাগত বাড়ায় খুচরো বিক্রির মার্জিনে টান পড়ছিল। সেই ঘাটতি পূরণ করতেই ভারতজুড়ে নিজেদের ৭ হাজারের বেশি আউটলেটে এই মূল্যবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সংস্থাটি।
চলতি বছরে নায়ারা এনার্জির এই নিয়ে দ্বিতীয় দফার মূল্যবৃদ্ধি। এর আগে গত মার্চ মাসে পশ্চিম এশিয়ার উত্তেজনার জেরে জ্বালানি সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছিল। তখন একইভাবে পেট্রল ও ডিজেলের দর বাড়িয়েছিল সংস্থাটি।
তবে পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমায় জুলাই মাসে সেই বর্ধিত দর প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।
বর্তমানে ভারতে মোট ১ লক্ষ ৪ হাজারেরও বেশি পেট্রল পাম্প রয়েছে। এর মধ্যে ৯০ শতাংশেরও বেশি পাম্প রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে। বিশ্ববাজারে অস্থিরতা থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি খুচরো বিক্রির দর অপরিবর্তিত রেখেছে।
ঠিক এই আবহেই দাম বৃদ্ধির পথে হাঁটল নায়ারা। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহের শুরুতেই বেসরকারি তেল সংস্থাগুলিকে পেট্রল ও ডিজেল বিক্রিতে রাশ না টানার কড়া নির্দেশ দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার।