NBSTC: কর্মীদের PF-এর টাকাই জমা পড়েনি, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা! ২ মাসের মধ্যে না মেটালে...

NBSTC: কর্মীদের PF-এর টাকাই জমা পড়েনি, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা! ২ মাসের মধ্যে না মেটালে...
NBSTC: বাম আমল থেকে বকেয়া। নব্বইয়ের দশকে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের কর্মীদের PF-র চাকা জমা পড়েনি। ১২ শতাংশ সুদ-সহ জরিমানার পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকারও বেশি!
1/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
2/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
photos
TRENDING NOW
3/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
4/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
5/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
6/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
7/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসাল বলেন, 'সময়ে কর্মীদের পিএফের টাকা জমা না দেওয়ায় জরিমানা এবং সুদ সহ এনবিএসটিসির বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকারও বেশি। আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে গত মাসে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে নোটিশ পাঠিয়েছি। আইন অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার পর থেকে বকেয়া টাকা জমা করার জন্য তারা ৬০ দিন অর্থাৎ দু'মাস সময় পাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি বকেয়া টাকা জমা না পড়ে, সেক্ষেত্রে নিয়ম মেনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাটাচ করে ওই টাকা আদায় করা হবে'।
8/8
, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা!
photos