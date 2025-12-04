English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
NBSTC: কর্মীদের PF-এর টাকাই জমা পড়েনি, উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমকে প্রায় ১৩ কোটি জরিমানা! ২ মাসের মধ্যে না মেটালে...

NBSTC:   বাম আমল থেকে বকেয়া।  নব্বইয়ের দশকে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের কর্মীদের PF-র চাকা জমা পড়েনি।  ১২ শতাংশ সুদ-সহ জরিমানার পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকারও বেশি!  

Dec 04, 2025, 04:10 PM IST
প্রদ্যুত্‍ দাস: উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমে 'বেনিয়ম'। কর্মীদের PF-র  জমা পড়ছে না। রাজ্য সরকারি পরিবহণ সংস্থাকে প্রায় ১৩ কোটি টাকা জরিমানা করল PF কর্তৃপক্ষ। সাফ জানিয়ে দেওয়া হল, দু'মাসের মধ্য়ে  ওই টাকা শোধ না করলে সংস্থার অ্যাকাউন্ট 'অ্যাটাচ' করে বকেয়া আদায় করা হবে।  

 মাসে মাসে পেনশন। অবসরের পর PF-র বাবদ মোটা অংকের টাকাও পান সরকারি কর্মীরা।

প্রতি মাসে মাইনে থেকে PF-র টাকা কেটে নেওয়া হয়। কর্মীদের মাইনে যে পরিমাণ টাকা কাটা হয়, সেই পরিমাণ টাকা PF-এ জমা করতে হয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকেও। এটাই নিয়ম।

রাজ্যে তখন ক্ষমতায় বামেরা। সূত্রের খবর, নব্বইয়ের দশকে দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ পরিবহণ নিগমের কর্মীদের PF-র চাকা জমা পড়েনি। ফলে ১২ শতাংশ সুদ-সহ জরিমানার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকারও বেশি!

উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থাকে বকেয়া টাকা মেটানোর জন্য় মাত্র ২ মাস সময় দিয়েছে PF কর্তৃপক্ষ।  এত অল্প সয়মে কীভাবে বকেয়া মেটানো হবে, রীতিমতো চিন্তায় পড়ে গিয়েছেন নিগমের কর্তারা।

 এর আগেও, কর্মীদের PF-র টাকা ঠিকমতো জমা না পড়ায় জরিমানার মুখে পড়েছিল উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থা। সেবার  ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট 'সিজ' করে প্রায় সাড়ে চার কোটি টাকা  আদায় করেছিল PF কর্তৃপক্ষ। এবার টাকার অংকটা অনেকটাই বেশি।

জলপাইগুড়ির আঞ্চলিক পিএফ কমিশনার পবন বনসাল বলেন,  'সময়ে কর্মীদের পিএফের টাকা জমা না দেওয়ায় জরিমানা এবং সুদ সহ এনবিএসটিসির বকেয়ার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকারও বেশি। আমরা অ্যাসেসমেন্ট করে গত মাসে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে নোটিশ পাঠিয়েছি। আইন অনুযায়ী নোটিশ পাওয়ার পর থেকে বকেয়া টাকা জমা করার জন্য তারা ৬০ দিন অর্থাৎ দু'মাস সময় পাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি বকেয়া টাকা জমা না পড়ে, সেক্ষেত্রে নিয়ম মেনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাটাচ করে ওই টাকা আদায় করা হবে'। 

উত্তরবঙ্গ পরিবরণ সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'সময়ে পিএফ জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে অতীতে কিছু সমস্যা ছিল। এর কারণে বেশ কিছুটা বকেয়া তৈরি হয়েছে। পিএফ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে আমরা ওই বকেয়া মেটানোর চেষ্টা করছি'।  

