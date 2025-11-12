English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bihar Assembly Election 2025 Exit Polls: মন বদলাচ্ছে না বিহারের, বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিরাট জয় এনডিএর-র

Bihar Exit Polls: বিহারে ২৪৩ আসনের মধ্যে ম্যাট্রিজের সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ পেতে পারে ১৪৭-১৬৭টি আসন। সেখানে মহাজাটে পেতে পারে ৭০-৯০ আসন। ম্যাজিক ফিগার ১২২

| Nov 12, 2025, 08:58 AM IST
1/7

নীতীশেই ভরসা!

নীতীশেই ভরসা!

লালু-তনয় নয়, নীতীশবাবুতেই ভারসা রাখছে বিহার। বুধবার শেষ হল বিহারের দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তার পরই বেরিয়ে এল একজিট পোলের ফলাফল। কমপক্ষে ৯টি বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে বিহারভূমে ফিরছে এনডিএ রাজ।  একটি-দুটি নয়, মোট ৯টি একজিট পোলে এগিয়ে রাখা হয়েছে এনডিএকে। যে ফলাফল দেখা যাচ্ছে সেখানে এনডিএর থেকে অনেক পেছনে মহাজোট।  

2/7

৯ সংস্থার সমীক্ষা

৯ সংস্থার সমীক্ষা

Matrize, JVC, Chanakya Strategies, TIF Research, P-Marq, People's Insight, Dainik Bhaskar, DV Research এবং Peoples Pulse—শাসক জোট এনডিএ (NDA)-এর ভূমিধস জয় বা 'sweep' এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। একজিট পোলগুলির পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রশান্ত কিশোরের দল 'জন সুরাজ', যারা এই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার অংশ নিয়েছে, তারা একটিও আসনে জয়ী হতে নাও পারে।

3/7

ম্যাট্রিজ

ম্যাট্রিজ

বিহারে ২৪৩ আসনের মধ্যে ম্যাট্রিজের সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ পেতে পারে ১৪৭-১৬৭টি আসন। সেখানে মহাজাটে পেতে পারে ৭০-৯০ আসন। ম্যাজিক ফিগার ১২২। এখনওপর্যন্ত মাত্র ৪টি একজিট পোল মহাজাটকে ১০০ এর উপরে আসন দিয়েছে।

4/7

পিপিলস পালস

পিপিলস পালস

পিপিলস পালসের বুথ ফেরত সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ এবার পেতে পারে ১৩৩-১৫৯ আসন। সেখানে মহাজাটের ঝুলিতে আসতে পারে ৭৫-১০১ আসন। অন্যান্যরা পেতে পারে ২০৮ আসন।

5/7

জেভিসি

জেভিসি

জেভিসির সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে এনডিএ পাবে ১৩৫-১৫০ আসন। মহাজোট পেতে পারে ৮৮-১০৩ আসন। জনসুরজ পার্টি ০-১ আসন। অন্যান্যরা পেতে পারে ৩-৬ আসন।  

6/7

চাণক্য

চাণক্য

চাণক্য স্ট্রাটিজিস্টের সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ পাবে ১৩০-১৩৮ আসন। মহাজোট পেতে পারে ১০০-১০৮ আসন। জনসুরজ পার্টি ০। অন্যান্যরা ৩-৫ আসন।

7/7

দৈনিক ভাষ্কর

দৈনিক ভাষ্কর

দৈনিক ভাষ্করের সমীক্ষায় এনডিএ পেতে পারে ১৬০ আসন। মহাজোট পাবে ৯১ আসন। অন্যান্যরা ৫- ৭ আসন।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা

Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা

Horoscope Today: বাইরের লোকের জন্য পরিবারে অশান্তি মিথুনের, মহিলা থেকে সাবধান তুলা 12
Birbhum Shocker: বাইপাসে দুজনকে একসঙ্গে ধরলেন স্বামী, বউকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন যুবক

Birbhum Shocker: বাইপাসে দুজনকে একসঙ্গে ধরলেন স্বামী, বউকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন যুবক

Birbhum Shocker: বাইপাসে দুজনকে একসঙ্গে ধরলেন স্বামী, বউকে মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বন্ধুর হাতে তুলে দিলেন যুবক 6
Deadly Blasts: মসজিদে বিস্ফোরণ ভয়ংকর পাইপ বম্বের, জ্বলল বারাণসীর সংকটমোচন মন্দির! ভক্তদের পায়ের নীচে চাপ চাপ রক্ত...বীভৎস

Deadly Blasts: মসজিদে বিস্ফোরণ ভয়ংকর পাইপ বম্বের, জ্বলল বারাণসীর সংকটমোচন মন্দির! ভক্তদের পায়ের নীচে চাপ চাপ রক্ত...বীভৎস

Deadly Blasts: মসজিদে বিস্ফোরণ ভয়ংকর পাইপ বম্বের, জ্বলল বারাণসীর সংকটমোচন মন্দির! ভক্তদের পায়ের নীচে চাপ চাপ রক্ত...বীভৎস 7
Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়...

Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়...

Tamil Nadu Blast: এবার ব্যস্ত হাইওয়েতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে উড়ে গেল ট্রাক! তামিলভূমে তোলপাড়... 8