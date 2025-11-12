Bihar Assembly Election 2025 Exit Polls: মন বদলাচ্ছে না বিহারের, বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিরাট জয় এনডিএর-র

Bihar Assembly Election 2025 Exit Polls: মন বদলাচ্ছে না বিহারের, বুথ ফেরত সমীক্ষায় বিরাট জয় এনডিএর-র
Bihar Exit Polls: বিহারে ২৪৩ আসনের মধ্যে ম্যাট্রিজের সমীক্ষা অনুযায়ী এনডিএ পেতে পারে ১৪৭-১৬৭টি আসন। সেখানে মহাজাটে পেতে পারে ৭০-৯০ আসন। ম্যাজিক ফিগার ১২২
লালু-তনয় নয়, নীতীশবাবুতেই ভারসা রাখছে বিহার। বুধবার শেষ হল বিহারের দ্বিতীয় ও শেষ দফার ভোটগ্রহণ। তার পরই বেরিয়ে এল একজিট পোলের ফলাফল। কমপক্ষে ৯টি বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে বিহারভূমে ফিরছে এনডিএ রাজ। একটি-দুটি নয়, মোট ৯টি একজিট পোলে এগিয়ে রাখা হয়েছে এনডিএকে। যে ফলাফল দেখা যাচ্ছে সেখানে এনডিএর থেকে অনেক পেছনে মহাজোট।
Matrize, JVC, Chanakya Strategies, TIF Research, P-Marq, People's Insight, Dainik Bhaskar, DV Research এবং Peoples Pulse—শাসক জোট এনডিএ (NDA)-এর ভূমিধস জয় বা 'sweep' এর ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। একজিট পোলগুলির পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রশান্ত কিশোরের দল 'জন সুরাজ', যারা এই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে প্রথমবার অংশ নিয়েছে, তারা একটিও আসনে জয়ী হতে নাও পারে।
