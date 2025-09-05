English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Criminal charges against Indian ministers: খুন-ধর্ষণ-অপহরণ! ভারতের ৪৭% মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'! সবচেয়ে বেশি ফৌজদারি মামলা এই দলের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, ৯৬ শতাংশ-ই...

Criminal charges against 47 percent Indian ministers:  ১১টি বিধানসভার ৬০ শতাংশেরও বেশি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা!

| Sep 05, 2025, 12:41 PM IST
ভারতের 'অপরাধী' মন্ত্রী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের 'অপরাধী' মন্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট! ভারতের প্রায় ৪৭ শতাংশ মন্ত্রীর বিরুদ্ধেই ফৌজদারি অভিযোগ।   

ভারতের ৪৭ শতাংশ মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'!

২৭টি বিধানসভা, ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের ৬৪৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ৩০২ জন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ। এই ৩০২ জন মন্ত্রীর মধ্যে আবার ১৭৪ জনের বিরুদ্ধে গুরুতর ফৌজদারি মামলা রয়েছে।

ভারতের ৪৭ শতাংশ মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'! গুরুতর ফৌজদারি মামলা...

৫ বছর বা তার বেশি সাজার গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে টানা ৩০ দিন গ্রেফতার বা হেফাজতে থাকলে খোওয়া যাবে পদ! ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের অপসারণের দাবিতে কেন্দ্র তিনটি বিল উত্থাপনের পরই সামনে এসে ADR-এর এই রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ মন্ত্রীর খুন, অপহরণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। 

ভারতের ৪৭ শতাংশ মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'! খুন-ধর্ষণ-অপহরণের মামলা...

৩৩৬ জন বিজেপি মন্ত্রীর মধ্যে ১৩৬ জন, প্রায় ৪০ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এরমধ্যে ৮৮ জন, ২৬ শতাংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। 

বিজেপি না কংগ্রেস, কোন দলের মন্ত্রী- 'অপরাধী' বেশি?

ওদিকে ৪টি রাজ্যে ক্ষমতায় থাকা কংগ্রেসের ৪৫ জন মন্ত্রী, মানে ৭৪ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ১৮ জন, মানে ৩০ শতাংশের বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে।

ভারতের ৪৭ শতাংশ মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'!

৩১ জন ডিএমকে মন্ত্রীর মধ্যে ২৭ জন, প্রায় ৮৭ শতাংশের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা। যেখানে ১৪ জন (৪৫ শতাংশ)-এর বিরুদ্ধে গুরুতর মামলা। তৃণমূল কংগ্রেসের ৪০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৩ জনের (৩৩ শতাংশ) বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা। এর মধ্যে ৮ জন (২০ শতাংশ)-এর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ।

ভারতের সবেচেয়ে বেশি 'অপরাধী' মন্ত্রী যে দলের...

দল অনুপাতে অপরাধী মন্ত্রী তেলুগু দেশম পার্টির সবচেয়ে বেশি। টিডিপির ২৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জনই (৯৬ শতাংশ) ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। এর  মধ্যে ১৩ জন (৫৭ শতাংশ)-এর নামে গুরুতর অপরাধের মামলা। আপ মন্ত্রীদের ১৬ জনের মধ্যে ১১ জন (৬৯ শতাংশ) ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। ৫ জনের (৩১ শতাংশ) বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ রয়েছে।

রাজ্যের নিরিখে অপরাধী মন্ত্রী...

অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি এবং পুদুচেরি- ১১টি বিধানসভার ৬০ শতাংশেরও বেশি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। যদিও হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলার কথা জানা যায়নি।

