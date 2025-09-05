Criminal charges against Indian ministers: খুন-ধর্ষণ-অপহরণ! ভারতের ৪৭% মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'! সবচেয়ে বেশি ফৌজদারি মামলা এই দলের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, ৯৬ শতাংশ-ই...

Criminal charges against Indian ministers: খুন-ধর্ষণ-অপহরণ! ভারতের ৪৭% মন্ত্রী-ই 'অপরাধী'! সবচেয়ে বেশি ফৌজদারি মামলা এই দলের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে, ৯৬ শতাংশ-ই...
৫ বছর বা তার বেশি সাজার গুরুতর ফৌজদারি অভিযোগে টানা ৩০ দিন গ্রেফতার বা হেফাজতে থাকলে খোওয়া যাবে পদ! ফৌজদারি অভিযোগে অভিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীদের অপসারণের দাবিতে কেন্দ্র তিনটি বিল উত্থাপনের পরই সামনে এসে ADR-এর এই রিপোর্ট। যেখানে বলা হয়েছে দেশের প্রায় ৪৭ শতাংশ মন্ত্রীর খুন, অপহরণ এবং মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।
দল অনুপাতে অপরাধী মন্ত্রী তেলুগু দেশম পার্টির সবচেয়ে বেশি। টিডিপির ২৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে ২২ জনই (৯৬ শতাংশ) ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। এর মধ্যে ১৩ জন (৫৭ শতাংশ)-এর নামে গুরুতর অপরাধের মামলা। আপ মন্ত্রীদের ১৬ জনের মধ্যে ১১ জন (৬৯ শতাংশ) ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। ৫ জনের (৩১ শতাংশ) বিরুদ্ধে গুরুতর অপরাধ রয়েছে।
অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, পাঞ্জাব, তেলেঙ্গানা, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লি এবং পুদুচেরি- ১১টি বিধানসভার ৬০ শতাংশেরও বেশি মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। যদিও হরিয়ানা, জম্মু ও কাশ্মীর, নাগাল্যান্ড এবং উত্তরাখণ্ডের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলার কথা জানা যায়নি।
