PF Money: UPI-এর মাধ্যমে মুহূর্তে মিলবে পিএফ-এর টাকা, শ্রমমন্ত্রীর বিরাট সিদ্ধান্তে মুখে হাসি লক্ষ লক্ষ গ্রাহকের

Written BySoumitra SenUpdated bySoumitra Sen
Published: May 20, 2026, 05:19 PM IST|Updated: May 20, 2026, 05:19 PM IST
Need PF money fast?: আর প্রসেসিংয়ের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে না। এখন থেকে দ্রুত ট্রান্সফার হবে প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা। গ্রাহকেরা ইউপিআই-এর মাধ্যমে এই টাকা তাঁদের অ্যাকাউন্টে পাবেন।
পিএফ-এর টাকা

পিএফ-এর টাকার জন্য অপেক্ষা করছেন? ভাবছেন, টাকাটা দ্রুত হাতে এলে ভালো হত। কিন্তু তার উপায় নেই। অনেক জটিলতা।

ইউপিআই-এর মাধ্যমে

না, এখন আর এ নিয়ে হা-পিত্যেশ করার দিন শেষ। আর প্রসেসিংয়ের জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে না। এখন থেকে ইপিএফও-তে দ্রুত ট্রান্সফার হবে প্রভিডেন্ড ফান্ডের টাকা। গ্রাহকেরা ইউপিআই-এর মাধ্যমে এই টাকা দ্রুত তাঁদের অ্যাকাউন্টে ফেলতে পারবেন। 

উপকৃত লক্ষ লক্ষ গ্রাহক

সরকার এটা চালু করার জন্য সব ধরনের পরীক্ষা সেরে ফেলেছে বলেই খবর। আর সবকিছু যদি প্ল্যানমাফিক চলে তাহলে উপকৃত হবেন লক্ষ লক্ষ গ্রাহক। 

ইপিএফ সেভিংস অ্যাকাউন্টে

তাঁরা এবার তাঁদের মোবাইল ফোনের একটি বাটন পুশ করেই ইপিএফ সেভিংস অ্যাকাউন্টে ঢুকে পড়তে পারেন।

মনসুক মাণ্ডব্য

শ্রমমন্ত্রী মনসুক মাণ্ডব্য বলেছেন, এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড বা ইপিএফও-র এ সংক্রান্ত কাজ সারা হয়ে গিয়েছে। ফলে, এবার অচিরেই UPI-এর মাধ্যমে মিলবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। 

ইউপিআই-লিংকড ব্যাংক অ্য়াকাউন্ট

এই নতুন নিয়মে পিএফের মোট জমানো টাকার একটা অংশ যেমন অক্ষত থেকে যাবে অ্য়াকাউন্টে, তেমনই সেই টাকার একটা বড় অংশই তোলা যাবে। ইউপিআই-লিংকড ব্যাংক অ্য়াকাউন্টের মাধ্যমে তোলা যাবে এই টাকা!

স্বস্তিতে সাত কোটি

এই নিয়মের জেরে স্বস্তিতে দেশের কোটি কোটি ইপিএফও গ্রাহক। সফ্টওয়্যার রিলেটেড ইস্যুগুলি মিটে গেলেই তাঁরা তাঁদের টাকা মসৃণ ভাবে পাবেন। এটা তাঁদের পক্ষে খুবই কাজের হবে যখন কোনও সংকট আসবে। অল্প সময়ের মধ্যে হাতে অনেক টাকা চাই।

