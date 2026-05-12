NEET UG Cancelled: 'প্রশ্ন ফাঁসে'র জেরে বাতিল হল ৩ মে'র NEET UG; সর্বভারতীয় মেডিক্যাল-প্রবেশিকা ফের কবে?

  • NEET UG Cancelled: প্রশ্ন ফাঁসের জেরে বাতিল হল ৩ মের NEET UG; সর্বভারতীয় মেডিক্যাল-প্রবেশিকা ফের কবে?

NTA NEET UG 2026 Exam Cancelled: নিটে ফের প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ! লিক হওয়া কোশ্চেনের সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া গিয়েছে মূল প্রশ্নপত্রের? পুলিসের দাবি, নমুনা প্রশ্নপত্র লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকতে পারে। ৩ মে দেশ-বিদেশের প্রায় ২২.৭৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET-UG পরীক্ষায় বসেছিলেন। প্রশ্নফাঁসের এই ঘটনায় নতুন করে আতস কাচের তলায় চলে এল মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা।

| May 12, 2026, 02:00 PM IST
ফের প্রশ্নফাঁস

নিটে ফের প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ! লিক হওয়া কোশ্চেনের সঙ্গে অনেক মিল পাওয়া গিয়েছে মূল প্রশ্নপত্রের? পুলিসের দাবি, নমুনা প্রশ্নপত্র লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে থাকতে পারে। 

২২.৭৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী

গত ৩ মে প্রায় ২২.৭৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET-UG পরীক্ষায় বসেছিলেন। কিন্তু প্রশ্নফাঁসের এই ঘটনায় নতুন করে আতস কাচের তলায় চলে এল মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা।

মেডিক্যাল প্রবেশিকা NEET-UG

মেডিক্যাল প্রবেশিকা NEET-UG ২০২৬ ঘিরে অভিযোগ, পরীক্ষার একদিন আগে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে গিয়েছিল রাজস্থানে। এমনকী ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রের সঙ্গে পরীক্ষার আসল প্রশ্নের প্রচুর মিল পাওয়া গিয়েছে বলেও অভিযোগ। 

লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি

ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে রাজস্থান পুলিস। পুলিসের দাবি, নমুনা প্রশ্নপত্র লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়ে থাকতে পারে। ৩ মে দেশ-বিদেশের প্রায় ২২.৭৯ লক্ষ পরীক্ষার্থী NEET-UG পরীক্ষায় বসেছিলেন। তবে প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় ফের আতস কাচের তলায় চলে এল মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা।

সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস

NTA-র জানিয়েছে, পরীক্ষার চার দিন পরে অর্থাৎ ৭ মে রাতে প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর তাদের কাছে পৌঁছয়। পরের দিন সকালেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে বিষয়টি জানানো হয়। NTA পুলিস ও তদন্তকারী সংস্থাকে সব ধরনের সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে।

৪০০টির বেশি প্রশ্ন

রাজস্থান পুলিস জানিয়েছে, পরীক্ষার আগে একটি নমুনা প্রশ্নপত্র উদ্ধার হয়েছিল। সেই প্রশ্নপত্রে ৪০০টির বেশি প্রশ্ন ছিল। তদন্তকারীদের দাবি, ওই প্রশ্নপত্রের মধ্যে থেকে জীববিজ্ঞান এবং রসায়নের ১০০টিরও বেশি প্রশ্নের সঙ্গে পরীক্ষার আসল প্রশ্নপত্রের মিল পাওয়া গিয়েছে। 

রাজস্থান এবং উত্তরাখণ্ডে

তদন্তকারীরা আরও জানিয়েছেন, ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র অনেকটা 'গেস পেপার' বা কোচিং সেন্টারের টেস্ট পেপারের মতো দেখতে। ঘটনার পিছনে কোনও বড় দল রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে রাজস্থান এবং উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন শহরে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস।

সিবিআই তদন্ত

গেস পেপার লিকের সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি জানিয়েছে, সমস্ত তথ্য দিয়ে তারা এই তদন্তে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে।

রি-এগজাম নিয়ে কী বলছে NTA?

NTA জানিয়েছে, ২০২৬ সালের নিট-ইউজি (NEET UG 2026) ফের নেওয়া হবে। অচিরেই নতুন তারিখ জানিয়ে দেওয়া হবে। 

ছাত্ররা এখন কী করবেন?

NTA-র তরফে কোনও আপডেট না-আসা পর্যন্ত ছাত্রেরা স্রেফ অপেক্ষা করে বসে থাকুন, এ ছাড়া কোনও উপায় নেই। সোশ্যাল মিডিয়া মারফত ছড়িয়ে-পড়া কোনওরকম ভুল খবর বা গুজবে তাঁদের কান দিতে নিষেধ করা হয়েছে। তাঁদের এগজাম-রেডি   (exam-ready) থাকার কথাই বলা হয়েছে।

