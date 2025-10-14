English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Manish Malhotra Diwali 2025: মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে ঝলমলে তারকারা, কিন্তু আলোচনায় ১৭ কোটির ব্যাগ কে কাড়লেন নজর?

Neeta Ambani in Manish Diwali party 2025: মনিশ মলহোত্রার দীপাবলি পার্টি ২০২৫-এ ঝলমলে লুকে হাজির ছিলেন বলিউডের তারকারা — করিনা থেকে সুহানা, কাজল থেকে হেমা মালিনী, সবার স্টাইল ছিল নজরকাড়া। গ্ল্যামার, ফ্যাশন ও নতুন জুটির রসায়নে ভরপুর এই রাত ছিল সত্যিই বি–টাউনের উৎসব। তবে আলো ঝলমলে রাতে নজর কাড়লো কে? 

| Oct 14, 2025, 08:25 PM IST
1/16

নীতা আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নীতা আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট দু’জনেই হাজির ছিলেন ঝলমলে সাজে। তবে সবার দৃষ্টি আটকে যায় তাঁর হাতে থাকা হিরে লাগানো ব্যাগে। ওই ব্যাগের দামই নাকি প্রায় ১৭ কোটি টাকা। 

2/16

সৌরসিনী

জনপ্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে দেখা গেল সৌরসিনীকেও। বি-টাউনের হাই ভোল্টেজ পাটিতে সামিল হয়ে, নেটপাড়ায় রীতিমতো আগুন ঝরাচ্ছেন টলি নায়িকা।

3/16

কাজল

সোনালী ঝকঝকে শাড়িতে দেখা গিয়েছেন, যা কাজলের পার্টি লুকে বিশেষ আকর্ষণ এনেছে।  

4/16

টাইগার শ্রফ

ঝকঝকে কালো শেরওয়ানিতে, শক্তিমত্তা ও স্টাইলের অপূর্ব মিশ্রণ। টাইগারের উপস্থিতি পার্টির এক আকর্ষণীয় মুহূর্ত হয়ে রয়ে গেছে।

5/16

সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির

নতুন বলিউড দম্পতি হিসেবে সবাই নজর দিচ্ছে তাঁদের দিকে। দম্পতির রেড কার্পেট উপস্থিতি প্রেম ও জনপ্রিয়তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। 

6/16

মাধুরী দীক্ষিত

পার্পল রঙে মাধুরী চমকিয়েছেন, এ রাতের রাজকুমারী। তাঁর সৌন্দর্য ও গ্রেস সকলের নজর কেড়েছে।

7/16

সারা আলী খান

লেহেঙ্গা চোলিতে সারা ছিলেন অত্যন্ত মার্জিত। তাঁর সাজে ও হাসিতে পার্টির আবহ ম্লান করতে পারেনি।

8/16

সুহানা খান

সাধারণ কিন্তু এস্থেটিক লুকে নজর কেড়েছেন — কম অলংকার, মার্জিত উপস্থিতি। স্টাইল স্টেটমেন্ট ছিল “সিম্পল কিন্তু চমকপ্রদ”।

9/16

অনন্যা পাণ্ডে

উপস্থিত ছিলেন অনন্যা পাণ্ডে। 

10/16

অর্জুন কাপুর

কালো শেরওয়ানিতে চমৎকার ও আকর্ষণীয় — পার্টির হঙ্ক অবতার। তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ও আত্মবিশ্বাস রাতকে দীপ্তিময় করেছে।  

11/16

প্রীতি জিন্তা

এই রাতের বিশেষ রিউনিয়ন ছিল ববি এবং প্রীতির। 

12/16

রিতেশ দেসমুখ ও জেনেলিয়া

বলিউডের সর্বজনপ্রিয় জুটি, তাদের প্রণয়, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা আজও তরল।  

13/16

তারা সূত্রিয়া ও বীর পাহাড়িয়া

তারা সুতারিয়া প্রেমিক বীর পাহাড়িয়া সঙ্গে পোজ দিয়েছেন। এটাই তাঁদের “প্রেমের শুরু” বলেই মনে করছে অনেকেই।

14/16

করিনা কাপুর খান

সাদা অনারকলিতে করিনা কাপুর খান ছিলেন রূপের রাজকন্যা। সরলতা আর রাজকীয়তার মেলবন্ধনে তিনি যেন দীপাবলির আলোয় এক প্রশান্ত সৌন্দর্য।

15/16

করণ জোহর ও রেখা

হলুদ বেনারসিতে চিরঐতিহ্যবাহী রেখা আর কালো ট্রাডিশনাল পোশাকে করণ জোহর — একেবারে শোস্টপার জুটি! একজন সময়ের গরিমা, অন্যজন আধুনিক ফ্লেয়ার — দুজনেই মিলে তৈরি করলেন পারফেক্ট দীপাবলি মুহূর্ত। 

16/16

হেমা মালিনী – চিরসবুজ ‘ড্রিম গার্ল’

বলিউডের চিরযৌবনা হেমা মালিনী ঝলমলে গোলাপি শাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। স্নিগ্ধ হাসি, অনিন্দ্য গরিমা ও অনবদ্য এলিগ্যান্স — তিনিই যেন নিজে এক উৎসবের আলো।

