Manish Malhotra Diwali 2025: মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে ঝলমলে তারকারা, কিন্তু আলোচনায় ১৭ কোটির ব্যাগ কে কাড়লেন নজর?

Manish Malhotra Diwali 2025: মণীশ মালহোত্রার দীপাবলি পার্টিতে ঝলমলে তারকারা, কিন্তু আলোচনায় ১৭ কোটির ব্যাগ কে কাড়লেন নজর?
Neeta Ambani in Manish Diwali party 2025: মনিশ মলহোত্রার দীপাবলি পার্টি ২০২৫-এ ঝলমলে লুকে হাজির ছিলেন বলিউডের তারকারা — করিনা থেকে সুহানা, কাজল থেকে হেমা মালিনী, সবার স্টাইল ছিল নজরকাড়া। গ্ল্যামার, ফ্যাশন ও নতুন জুটির রসায়নে ভরপুর এই রাত ছিল সত্যিই বি–টাউনের উৎসব। তবে আলো ঝলমলে রাতে নজর কাড়লো কে?
1/16
নীতা আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্ট
2/16
সৌরসিনী
photos
TRENDING NOW
4/16
টাইগার শ্রফ
5/16
সোনাক্ষী সিনহা ও জাহির
6/16
মাধুরী দীক্ষিত
7/16
সারা আলী খান
8/16
সুহানা খান
10/16
অর্জুন কাপুর
13/16
তারা সূত্রিয়া ও বীর পাহাড়িয়া
14/16
করিনা কাপুর খান
15/16
করণ জোহর ও রেখা
16/16
হেমা মালিনী – চিরসবুজ ‘ড্রিম গার্ল’
photos