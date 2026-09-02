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দান নয়, ক্ষতিপূরণ দাও! ভয়াবহ বিপর্যয়ের জন্য ভারত-সহ এই এই দেশকে দায়ী করল নেপাল

Written BySoumita Khan
Published: Sep 02, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:37 PM IST

Nepal Flash Flood: পাহাড়ের উঁচুতে বিশাল বরফ ও পাথরধসের কারণে নেপালের এই দুর্যোগ। নেপাল এই দুর্যোগকে 'হিমালয়ান সুনামিস' হিসেবে বর্ণনা করেছে। বন্যা মোকাবিলায় নেপাল চিন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের দিকে আঙুল তুলেছে।  এদের বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্বন নির্গমনকারী দেশ বলা হয়েছে।  

 

হিমালয়ান সুনামিস1/7

হিমালয়ান সুনামিস

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রকৃতির রূদ্ররোষে মৃত্যুপুরী নেপাল। হু হু করে বাড়ছে মৃতের সংখ্যা। এখনও পর্যন্ত প্রায় ১২০০ মানুষের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। নিখোঁজ অন্তত ৩,৯০০ থেকে ৪,৫০০ জন মানুষ। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের জেরে নেপালের একাধিক জেলা পুরোপুরি বিধ্বস্ত। এরই মধ্যেই সাহায্য না চেয়ে উলটে ক্ষতিপূরণের দাবি নেপাল সরকার। প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহ এই বিপর্যয়কে 'হিমালয়ান সুনামিস' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

জলবায়ু ক্ষতিপূরণ2/7

জলবায়ু ক্ষতিপূরণ

নেপাল সরকার এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর একটি শক্ত অবস্থান নিয়েছে। তারা চিন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনকারী দেশ হিসাবে দায়ী করেছে। নেপালের স্পষ্ট কথা, এই দেশগুলোর বেশি কার্বন নির্গমনের কারণেই আজ হিমালয়ের বরফ গলছে এবং এমন ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে। তাই নেপাল এখন আর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সাহায্য বা দান চাইছে না। তারা এবার তাদের ক্ষতির উপযুক্ত 'জলবায়ু ক্ষতিপূরণ' দাবি করছে।

 

ক্ষতিপূরণের দাবি3/7

ক্ষতিপূরণের দাবি

বন্যায় ভেসে যাওয়া ঘরবাড়ি, রাস্তা, ব্রিজ ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প আবার গড়ে তুলতে নেপালের প্রায় ৪ থেকে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দরকার। এই টাকার পরিমাণ নেপালের পুরো অর্থনীতির প্রায় ১০ শতাংশের সমান। নেপালের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শিশির খেনাল জানিয়েছেন, তারা নিজেদের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বদলে ফেলেছেন। এখন তাদের মূল দাবি হল ন্যায়বিচার ও ক্ষতিপূরণ। পরিস্থিতি বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র 'বালেন' শাহ নিজে নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (UNGA) অধিবেশনে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিঠি 4/7

আন্তর্জাতিক মঞ্চে চিঠি

নেপাল আন্তর্জাতিক মঞ্চের 'ফান্ড ফর রেসপন্ডিং টু লস অ্যান্ড ড্যামেজ' সংস্থাকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি পাঠিয়েছে। এই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন নেপালের অর্থমন্ত্রী স্বর্নিম ওয়াগলে এবং বন ও কৃষিমন্ত্রী গীতা চৌধুরী। তারা দ্রুত আর্থিক সহায়তার দাবি জানিয়েছেন। প্রাথমিক উদ্ধারকাজের পর এখন ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে নিখোঁজদের খুঁজতে নেপাল অন্যান্য দেশের কাছে বিশেষজ্ঞ দল, সুরঙ্গ উদ্ধারকারী ও সাময়িক ব্রিজের সহায়তা চেয়েছে।

দায়ী কোন কোন দেশ?5/7

দায়ী কোন কোন দেশ?

নেপাল চিন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের নাম নিলেও কার্বন নির্গমনের হিসাবটি কিন্তু বেশ জটিল। বৈশ্বিক হিসাবে চিন প্রথম, যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় এবং ভারত তৃতীয় হলেও মাথাপিছু নির্গমনে ভারত অনেক পিছিয়ে। ভারতে মাথাপিছু নির্গমন বছরে মাত্র ৩ টন। কিন্তু চিনে তা প্রায় ১১ টন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ১৭ টনেরও বেশি। ভারত সব সময়ই বলে আসছে, অতীতে যেসব উন্নত দেশ শিল্পায়ন করে কার্বন ছড়িয়েছে, ক্ষতিপূরণের মূল দায় তাদেরই নেওয়া উচিত।

 

নেপালের সতর্কতা6/7

নেপালের সতর্কতা

তবে নেপাল সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, এই সমস্যা শুধু নেপালের একার নয়। হিমালয়ের এই হিমবাহগুলো গলে শেষ হয়ে গেলে পুরো দক্ষিণ এশিয়ার প্রায় ২০০ কোটি মানুষের জলের নিরাপত্তা মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে। 

জোরাল দাবি7/7

জোরাল দাবি

যেসব দেশ বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য বিন্দুমাত্র দায়ী নয়, তাদের এভাবে বারবার দুর্যোগের ক্ষতি একা সামলাতে দেওয়া ঠিক নয়। তাই নিজেদের অধিকার আদায়ে নেপাল বিশ্ব দরবারে তাদের দাবি জোরালোভাবে তুলে ধরছে।

TAGS:
Nepal Flash Floods Devastation

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