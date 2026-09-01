/ধ্বংসলীলার গর্ভ থেকে ৬ দিনে ১০০ উদ্ধার! চিনে নিন নেপালের প্রথম হেলিকপ্টার ক্যাপ্টেন প্রিয়া অধিকারীকে

Nepal Disaster: নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ধসে হাজার হাজার মানুষ বিপদে পড়েছেন। এমন অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন দেশের প্রথম মহিলা হেলিকপ্টার ক্যাপ্টেন প্রিয়া অধিকারী। ঘন কাদা ও প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি এক সপ্তাহে প্রায় ১০০টি উদ্ধার অভিযান চালান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে ভয়াবহ বন্যা ও ধসে মৃতের সংখ্যা ১,০০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। নিখোঁজ হাজার হাজার মানুষ। এমন পরিস্থিতির মধ্যেই তিমুরে গ্রামে জীবন বাজি রেখে উদ্ধারকাজ চালাচ্ছেন নেপালের প্রথম মহিলা হেলিকপ্টার ক্যাপ্টেন প্রিয়া অধিকারী।
রসুয়া জেলার তিমুরে গ্রামে গত এক সপ্তাহে টানা প্রায় ১০০টি উদ্ধার অভিযানে অংশ নিয়েছেন ৪০ বছর বয়সী এই পাইলট। নেপালের ভয়াবহ বিপর্যয়ে তিনি প্রায় ২০টি হেলিকপ্টার দিনরাত উড়িয়েছেন। বিপর্যস্ত এলাকা থেকে জীবিত মানুষদের উদ্ধার করছে।
তবে এই উদ্ধারকাজ একদমই সহজ নয়। নীচে জমে থাকা ঘন কাদার কারণে ইঞ্জিন পুরোপুরি বন্ধ করে অবতরণ করার সুযোগ নেই। তাই পাইলটদের পাওয়ার চালু রেখেই কাজ চালাতে হচ্ছে।
শূন্যেই রেডিওর মাধ্যমে অনবরত যোগাযোগ রাখতে হচ্ছে অন্য পাইলটদের সঙ্গে। একেকটি স্থানে একসঙ্গে ৫-৬টি হেলিকপ্টার নেমে উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। যার মধ্যে সেনার অগাস্টা হেলিকপ্টারও রয়েছে।
প্রিয়া জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা ২০১৫ সালের বিধ্বংসী ভূমিকম্পকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। তিমুরের এলাকার কথা বলতে গিয়ে প্রিয়া জানান, বন্যার পর নিচে শুধু লাশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল। প্রথম দুই দিনে সেনাবাহিনীর অগাস্টা হেলিকপ্টার-সহ অন্যান্য বিমানে করে ২০০ জনের বেশি মানুষকে উদ্ধার করা হয়।
তিনি বলেন, 'সব শেষ হয়ে গেছে। পাঁচটি বিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস হয়ে গেছে, অনেক মানুষের প্রাণ গেছে।' টানা উড়ানের কারণে মারাত্মক ক্লান্ত প্রিয়া জানান, এত বড় বিপর্যয় তিনি আগে কখনও দেখেননি।
তবে ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও জীবিত মানুষদের মুখে হাসিই প্রিয়াকে শক্তি জুগিয়েছে। উদ্ধার হওয়া ব্যক্তিরা আত্মীয় না হলেও, তাঁদের বাঁচিয়ে তোলাটা তাঁর কাছে অত্যন্ত আবেগঘন বিষয়।
পরিবেশ বিজ্ঞানের ছাত্রী প্রিয়া। আগে তিনি কেবিন ক্রু হিসেবে কাজ করতেন। একদিন হেলিকাপ্টারে চড়ার অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফিলিপাইনে প্রশিক্ষণ নিয়ে ২০১৭ সালে তিনি পূর্ণকালীন পাইলট হন। পরে গড়ে তোলেন হিমালয় ও এভারেস্টের মতো জায়গায় উচ্চতাজনিত উদ্ধারকাজের অভিজ্ঞতা।
৬,২০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত উড়ে পর্বতারোহীদের উদ্ধার করেছেন তিনি। শুরুতে অনেকেই একজন মহিলার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। সেই সব বাধা অতিক্রম করেই ইতিহাস গড়েছেন প্রিয়া। এত বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বর্তমানের এই ভয়াবহ পরিস্থিতি তাঁকে নতুন পরীক্ষার মুখে ফেলেছে, তবুও তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।