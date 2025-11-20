Fresh Nepal Gen-Z Protest: রাস্তায় ফের জেন-Z-রা, প্রতিবাদের আঁচে আবারও পুড়ছে নেপাল...সংঘর্ষ-আগুন, কারফিউ...

Fresh Nepal Gen-Z Protest: রাস্তায় ফের জেন-Z-রা, প্রতিবাদের আঁচে আবারও পুড়ছে নেপাল...সংঘর্ষ-আগুন, কারফিউ...
Nepal Gen-Z and UML Clash: ফের অশান্ত নেপাল (Fresh Nepal Gen-Z Protest)। দীর্ঘ ২ মাস পর ফের নেপালে বিক্ষোভের আগুন (Nepal Gen-Z Protest)। সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন নেপাল সরকার ইউটিউব-সহ ২৩টি সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল নিষিদ্ধ করলে, প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে নেপালে (Nepal Unrest)। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামে জেন-Z বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীরা সংসদ, আদালত এবং বেশ কিছু সরকারি দফতরে আগুন লাগায়। সংঘর্ষের মুখে পড়ে নেপালের ৪ বারের প্রধানমন্ত্রী ৭৩ বছর বয়সী কেপি শর্মা ওলি (K P Sharma Oli) পদত্যাগ করেন।
