Zee News Bengali
Fresh Nepal Gen-Z Protest: রাস্তায় ফের জেন-Z-রা, প্রতিবাদের আঁচে আবারও পুড়ছে নেপাল...সংঘর্ষ-আগুন, কারফিউ...

Nepal Gen-Z and UML Clash: ফের অশান্ত নেপাল (Fresh Nepal Gen-Z Protest)। দীর্ঘ ২ মাস পর ফের নেপালে বিক্ষোভের আগুন (Nepal Gen-Z Protest)। সেপ্টেম্বর মাসে তৎকালীন নেপাল সরকার ইউটিউব-সহ ২৩টি সোশ্যাল মিডিয়া চ্যানেল নিষিদ্ধ করলে, প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে নেপালে (Nepal Unrest)। সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে রাস্তায় নামে জেন-Z বিক্ষোভকারীরা। বিক্ষোভকারীরা সংসদ, আদালত এবং বেশ কিছু সরকারি দফতরে আগুন লাগায়। সংঘর্ষের মুখে পড়ে নেপালের ৪ বারের প্রধানমন্ত্রী ৭৩ বছর বয়সী কেপি শর্মা ওলি (K P Sharma Oli) পদত্যাগ করেন। 

| Nov 20, 2025, 05:14 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের অশান্ত নেপাল। ফের রাস্তায় নেপালের জেন-Z-রা। নেপালের জেন-Z ও ইউএমএল কর্মীদের মধ্যে পুনরায় সংঘর্ষ। যার জেরে জারি হল কারফিউ (Curfew)।

নেপালের বারা জেলায় পর পর দ্বিতীয় দিনের জন্য পুনরায় কারফিউ জারি বৃহস্পতিবার। জেলা প্রশাসন কার্যালয় জানিয়েছে, তরুণেরা ফের রাস্তায় নেমে পড়ায় স্থানীয় সময় রাত ৮টা পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে।

স্থানীয় প্রশাসন জেন-Z গোষ্ঠী এবং অপসারিত প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল–ইউনিফাইড মার্ক্সিস্ট লেনিনিস্ট (CPN-UML)–এর কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ ঠেকাতে তৎপর।

বুধবার বারার সিমারা শহরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায়। সিমারা বিমানবন্দরের কাছে দুই পক্ষের তীব্র মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিস কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে। বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়।

বৃহস্পতিবারও ফের নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালে কারফিউ পুনর্বহাল করা হয়। জেন-Z ও CPN-UML-এর সমর্থকদের মধ্যে বিরোধ আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা।

এই পরিস্থিতিতে নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি সব পক্ষকেই শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছেন। 

সব পক্ষকেই “অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক উসকানি থেকে বিরত” থাকার পাশাপাশি ২০২৬-এর ৫ মার্চের নির্ধারিত নির্বাচন ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা রাখার কথা বলেছেন। 

কার্কি বলেন, “আমরা চাই এই দেশ নতুন প্রজন্মের হাতে যাক এবং এমন মানুষের দ্বারা পরিচালিত হোক যাদের দূরদর্শিতা আছে।”

