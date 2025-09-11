English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Nepal Unrest: বালেন্দ্র নয় নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি! ৬ পয়েন্টে জেনে নিন এই প্রাক্তন কড়া বিচারপতি সম্পর্কে

Sushila Karki Nepal Interim PM: ১৯৫২ সালে নেপালের বিরাটনগরে জন্ম সুশীলার। বিরাটনগর থেকে আইন পাস করে তিনি তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন ১৯৭৯ সালে

| Sep 11, 2025, 01:16 PM IST
বালেন্দ্র নয়!

বালেন্দ্র নয়!

প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলিকে উত্খাত করে এখন সমস্যায় সেখানকার জেন জি। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত উঠে আসছে। গতকালই শোনা গিয়েছিল জেন জি-র পছন্দ কাঠামান্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহ। ইঞ্জিনিয়ার-ব়্যাপার বালেন্দ্র দেশের দায়িত্ব নিতে নারাজ। এরকম এক পরিস্থিতিতে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইছেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে(৭৩)। 

সুশীলা কার্কি

সুশীলা কার্কি

নেপালের সংবাদমাধ্যের খবর অনুযয়াী বুধবার জেন জি নেতৃত্বের মধ্যে এক ভার্চুয়াল বৈঠকে সুশীলার নাম ঠিক করেছেন তারা। কে এই সুশীলা কার্কি? সুশীলা কার্কি হলেন নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি। ২০১৬ সালের জুলাই থেকে ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত তাঁর মেয়াদকালে তিনি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়ে খবরে এসেছিলেন।

বিরাটনগরে জন্ম

বিরাটনগরে জন্ম

১৯৫২ সালে নেপালের বিরাটনগরে জন্ম সুশীলার। বিরাটনগর থেকে আইন পাস করে তিনি তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন ১৯৭৯ সালে। ২০০৭ সালে তিনি সিনিয়র অ্যাডভোকেট হয়ে যান।

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি

বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি

কার্কি বিএ পাস করেন ১৯৭২ সালে মহেন্দ্র মোরাঙ্গ ক্যাম্পাস থেকে। ১৯৭৫ সালে এমএ পাস করেন বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপর ১৯৭৮ সালে আইন পাস করে ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।  

সুপ্রিম কোর্ট

সুপ্রিম কোর্ট

২০০৯ সালে তাঁকে নেপাল সুপ্রিম কোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করা হয়। স্থায়ী বিচারপতি হন ২০১০ সালে।  

অঘটন

অঘটন

২০১৭ সালে ঘটে যায় এক অঘটন। ক্ষমতাসীন নেপালি কংগ্রেস ও মাওবাদী সাংসদরা তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্ট মোশন আনে এবং তাকে প্রধান বিচারপতির পদ থেকে সাময়ীকভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে ফিরে এসে তিনি একের পর এক দুর্নীতিবিরোধী রায় দিতে থাকেন। তাতেই তিনি খবরে চলে আসেন।

মোদীর প্রশংসাকারী

মোদীর প্রশংসাকারী

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে সুশীলা কার্কির মুখ থেকে ভালো কথা বরেবারেই শোনা গিয়েছে। সম্প্রতি এক ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেন, মোদীজিকে শ্রদ্ধা করি। ওঁর সম্পর্কে আমার ধারনা অত্যন্ত ভালো। অনেকদিন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদের ভালো নেই। এনিয়ে কথা বলা উচিত।  

