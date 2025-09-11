Nepal Unrest: বালেন্দ্র নয় নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি! ৬ পয়েন্টে জেনে নিন এই প্রাক্তন কড়া বিচারপতি সম্পর্কে

Nepal Unrest: বালেন্দ্র নয় নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি! ৬ পয়েন্টে জেনে নিন এই প্রাক্তন কড়া বিচারপতি সম্পর্কে
Sushila Karki Nepal Interim PM: ১৯৫২ সালে নেপালের বিরাটনগরে জন্ম সুশীলার। বিরাটনগর থেকে আইন পাস করে তিনি তাঁর কেরিয়ার শুরু করেন ১৯৭৯ সালে
1/7
বালেন্দ্র নয়!
প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলিকে উত্খাত করে এখন সমস্যায় সেখানকার জেন জি। প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে বিভিন্ন মতামত উঠে আসছে। গতকালই শোনা গিয়েছিল জেন জি-র পছন্দ কাঠামান্ডুর মেয়র বালেন্দ্র শাহ। ইঞ্জিনিয়ার-ব়্যাপার বালেন্দ্র দেশের দায়িত্ব নিতে নারাজ। এরকম এক পরিস্থিতিতে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চাইছেন দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কিকে(৭৩)।
2/7
সুশীলা কার্কি
photos
TRENDING NOW
3/7
বিরাটনগরে জন্ম
4/7
বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি
5/7
সুপ্রিম কোর্ট
6/7
অঘটন
7/7
মোদীর প্রশংসাকারী
photos