Nepal's Last King Gyanendra Shah: কাঠমান্ডু ফিরেছেন জ্ঞানেন্দ্র শাহ, ফের গড়বেন হিন্দুরাষ্ট্র? চেনেন নেপালের শেষ রাজাকে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজনৈতিক সংকটে বিপর্যস্ত নেপাল। তরুণদের নেতৃত্বে তৈরি হওয়া বিক্ষোভের মুখে মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) পদত্যাগ করেছেন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা অলি । দুর্নীতি, সুশাসনের অভাব এবং সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বন্ধের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তরুণদের এই আন্দোলন দ্রুত ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এমন এক উত্তাল পরিস্থিতির মধ্যেই নেপালের প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহ পোখারা থেকে কাঠমান্ডুতে ফিরেছেন, যা দেশের রাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
এই রাজনৈতিক শূন্যতা এবং জনগণের হতাশার মধ্যে প্রাক্তন রাজা জ্ঞানেন্দ্র শাহের প্রত্যাবর্তনে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। ৭৭ বছর বয়সী এই প্রাক্তন রাজাকে স্বাগত জানাতে ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের বাইরে হাজার হাজার সমর্থক জড়ো হয়। তাঁদের হাতে ছিল রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার দাবিতে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড। স্লোগান ওঠে, "আমরা আমাদের রাজাকে ফিরে চাই," "ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করে রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনা হোক," এবং "রাজা ও দেশ আমাদের জীবনের চেয়েও প্রিয়।"
সমর্থকদের মধ্যে হিন্দু রাষ্ট্র পুনঃপ্রতিষ্ঠারও দাবি দেখা গেছে, যা ২০০৮ সালে রাজতন্ত্র বিলুপ্তির সময়কার জনমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। জ্ঞানেন্দ্র শাহকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির (RPP) বর্ষীয়ান নেতারা, যারা রাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার পক্ষে প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।
দেশে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানেন্দ্র শাহ মঙ্গলবার বার্তা দেন। তিনি যুব আন্দোলনের প্রতি হিংসা থেকে বিরত থাকার, বিশৃঙ্খলায় না জড়ানোর এবং কোনো বাহ্যিক শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তরুণ প্রজন্মের ক্ষোভ আন্তরিক আলোচনা এবং জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরেই সমাধান করা সম্ভব।
২০০৫ সালে তিনি সংসদ ভেঙে দিয়ে, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের কারারুদ্ধ করে পূর্ণ নির্বাহী ক্ষমতা গ্রহণ করেন, যা জনগণের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি করে। এই সময়েই মাওবাদী বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে। ২০০৬ সালের গণবিক্ষোভের মুখে তিনি ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন এবং ২০০৮ সালে নেপালে রাজতন্ত্র আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়।
সিংহাসন হারানোর পরেও জ্ঞানেন্দ্র শাহের ব্যক্তিগত সম্পদের পরিমাণ বিশাল। যদিও রাষ্ট্র থেকে প্রাপ্ত সম্পত্তিগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি নিজের ব্যক্তিগত সম্পদ ধরে রেখেছেন। তাঁর বিনিয়োগের মধ্যে বিলাসবহুল হোটেল অন্যতম। এর মধ্যে একটি হলো সোলটি হোটেল, যার মূল্য ২০০৮ সালে ১০০ মিলিয়ন ডলারের বেশি অনুমান করা হয়েছিল, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৮২ কোটি।
হিমালয়ান গুডরিক, সুরিয়া নেপাল টোব্যাকো, এবং অন্নপূর্ণা হোটেলের মতো বিভিন্ন কোম্পানিতেও তাঁর উল্লেখযোগ্য শেয়ার রয়েছে। নেপালে তাঁর চাবাগান, মালদ্বীপে একটি পুরো দ্বীপ, এবং একটি নাইজেরিয়ান তেল কোম্পানিতেও তাঁর অংশীদারিত্ব আছে। এছাড়াও, মহারাজগঞ্জের নির্মল মহল, শাহ এবং রানা রাজবংশের মূল্যবান ঐতিহ্যবাহী সম্পদ, এবং অলংকার ও প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী তাঁর ব্যক্তিগত পোর্টফোলিওর অন্তর্ভুক্ত।
