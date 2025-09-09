English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Manisha Koirala's reacts to Nepal’s Gen Z protest: পর্দায় ছিলেন 'বোম্বে'-দাঙ্গার চরিত্র, স্বদেশে আগুন জ্বলতেই মণীষা কইরালা বলে দিলেন বড় কথা...

Nepal’s Gen Z protest: জন্মলগ্ন থেকেই যে মেয়ে নেপালের রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যাঁর রক্তে রাজনীতি, সেই ভূমিকন্যে এবার নেপালের রক্তপাত দেখে স্বাভাবিকভাবেই শান্ত থাকতে পারলেন না! 

| Sep 09, 2025, 03:55 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অশান্ত নেপাল। নেপালে তরুণ প্রজন্মের বিক্ষোভের চাপে শেষপর্যন্ত ইস্তফা দিলেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলি। এসবের মধ্যেই নিজের মাতৃভূমি নিয়ে আবেগঘন পোস্ট করলেন মনীষা কৈরালা। রক্তমাখা এক জুতোর ছবি শেয়ার করে হৃদয়বিদারক এক নোট লেখেন মনীষা। 

অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেখে মনীষা বলছেন, “নেপালের জন্য ব্ল্যাক ডে।” নিজের ইনস্টাগ্রামে কৈরালা লিখেছেন: "আজ নেপালের জন্য এক কালো দিন — যখন জনগণের কণ্ঠস্বর, দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ আর ন্যায়বিচারের দাবির জবাব গুলিতে দেওয়া হয়।"

ক্ষোভ আগে থেকেই ছিল। গোটা বিক্ষোভ একেবারে রাস্তায় নেমে এল গত ৪ সেপ্টেম্বর। ওইদিন, নেপাল সরকার ২৬টি সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম বন্ধ করে দেয়। এর মধ্যে ছিল ফেসবুক, হোওয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, এক্স, ইউটিউব। ওইসব মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগে সরব হচ্ছিলেন সাধারণ মানুষ।

সোমবার গভীর রাতে সোশাল মিডিয়ায় নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়। যদিও এরপরেও আন্দোলন থামেনি। দুর্নীতির অভযোগ এনে ওলি সরকারকে মসনদ থেকে সরানোর ডাক দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। 

বিক্ষোভে এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৩ জনের। গণবিদ্রোহে উপপ্রধানমন্ত্রী-সহ ৯ মন্ত্রী ইস্তফা দিয়েছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, বন, কৃষি, আইন, জল সরবরাহ, শক্তিমন্ত্রী। ইস্তফা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা ওলিও। 

তবে প্রথমবার নেপালের ইস্যুতে মুখ খুলেছেন বলিউড অভিনেত্রী এমনটা নয়। আগেও ভারতের সঙ্গে নেপালের চাপানউতোরের মধ্যে নেপালের সমর্থনে এক্স-হ্যান্ডেলে লেখেন মনীষা। বিতর্কিত অঞ্চলগুলিকে নেপালের মানচিত্রে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে পোস্ট করার পরে নেপালের বিদেশমন্ত্রী প্রদীপ জ্ঞাওয়ালির প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন কইরালা।  

প্রসঙ্গত, কাঠমান্ডুতে জন্মগ্রহণকারী মনীষা নেপালি রাজনীতিবিদ প্রকাশ কৈরালার কন্যা। তাঁর দাদা বিশ্বেশ্বর প্রসাদ কৈরালা ১৯৫৯ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত নেপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

দাদুর নাম বি পি কৈরালা। তাঁর ভাইয়ের নামও বি পি কৈরালা। তারপরে সবচেয়ে ছোট ভাই জি পি কৈরালা। তিন ভাইই নেপালের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। পিসি শৈলজা আচার্য নেপালের উপ-প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। 

নেপালের ২২ তম প্রধানমন্ত্রীর নাতনি ২০১০ সালে নেপালি ব্যবসায়ী সম্রাট দাহালের সঙ্গে বিয়ে করেন। তবে বিয়ের ২ বছরের মধ্যেই মণীষার সঙ্গে তাঁর স্বামীর ডিভোর্স হয়ে যায়।

