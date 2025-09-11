English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sushila Karki: ছাত্রী-শিক্ষক প্রেম! নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতির স্বামী একজন 'বিমান ছিনতাইকারী'... অজানা প্রেমের দুর্দান্ত গল্প...

Sushila Karki Durga Prasad Subedi Love Story: সুশীলা ও দুর্গার ভালোবাসার এই গল্প সরলতা, সততা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

| Sep 11, 2025, 03:57 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বালেন্দ্র শাহ নয়, নেপালের পরবর্তী অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শোনা গিয়েছিল তাঁর নাম। জেন জি পছন্দের তালিকায় প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি সুশীলা কার্কির নাম থাকলেও, নেপালের সংবিধান অনুযায়ী প্রাক্তন বিচারপতি ওই পদের জন‍্য যোগ্য নন। জানেন কি, ভারতের সঙ্গে 'প্রাণের যোগ' এই সুশীলা কার্কির।

ভারতের বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন সুশীলা কার্কি। সেই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েই তাঁর সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়া হয় দুর্গা প্রসাদ সুবেদির। একসময় ছিলেন সুশীলার শিক্ষক। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গেই সম্পর্কে জড়ান সুশীলা। কলেজে পড়ার সময় এই কংগ্রেস নেতার প্রেমে পড়েছিলেন সুশীলা। সুশীলার কথায় দুর্গা প্রসাদ সুবেদি ছিলেন তাঁর "সবসময় সব বিপদে সবচেয়ে ভরসাযোগ্য বন্ধু ও পথপদর্শক।"

সুশীলা কার্কি এবং দুর্গা প্রসাদ সুবেদীর প্রেমের গল্প কোনও অংশে বলিউডের কোনও ছবির চেয়ে কম নয়। তাঁদের ভালোবাসার যাত্রা শুরু হয়েছিল বেনারসে। ১৯৭০-এর দশকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএইচইউ) পড়ার সময় তাঁদের দুজনের দেখা হয়। সুশীলা তখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পড়ছিলেন। আর দুর্গা প্রসাদ সুবেদি শিক্ষকতার পাশাপাশি সেই সময় নেপালি কংগ্রেসের একজন উৎসাহী তরুণ নেতা। রাজনীতি-ই তাঁদের একে অপরের কাছাকাছি আনে। সুশীলা দুর্গা প্রসাদ সুবেদির আদর্শবাদ এবং সততা পছন্দ করেছিলেন। অন্যদিকে দুর্গা প্রসাদ সুবেদি সুশীলার সরলতা ও সাহস দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন।

এক সাক্ষাৎকারে দুর্গা প্রসাদ সুবেদি বলেন, 'সুশীলা-ই সিঁদুর আর গলার হার এনেছিল।' একটি মজার ঘটনা বর্ণনা করে তিন বলেছিলেন, 'আমি এখনও ভাবছি কেন সুশীলা আমাকে বিয়ে করেছিল? আমার না ছিল খ্যাতি, না ছিল টাকা! সে নিজেই বিয়ের জন্য সিঁদুর এবং গলার হার এনেছিল।' সুশীলা তখন জবাব দিয়েছিলেন, 'আমি যদি দুর্গাকে বিয়ে না করতাম, তাহলে আমি নেপালের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি হতে পারতাম না। তাঁর সততা এবং সমর্থন আমাকে সর্বদা অনুপ্রাণিত করত।' 

তবে সুশীলা কার্কির স্বামীর চেয়েও দুর্গা সুবেদী নেপালে একজন 'ছিনতাইকারী' হিসেবে বেশি পরিচিত। নেপালি কংগ্রেসের নেতা দুর্গা সুবেদির নাম জড়ায় প্লেন হাইজ্যাকিংয়ে! ১৯৭৩ সালে মাত্র ২৭ বছর বয়সে, দুর্গা নেপালি কংগ্রেসের গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনের টাকা জোগাড়ের জন্য রয়্যাল নেপাল এয়ারলাইন্সের একটি বিমান ছিনতাই করেন। যে ৪ জন মিলে নেপালি এয়ারলাইন্সের প্লেন হাইজ্যাক করেছিলেন, তারমধ্যে দুর্গা সুবেদি ছিলেন একজন। 

বিরাটনগর থেকে ৪০ জন যাত্রী নিয়ে কাঠমাণ্ডু সেন্ট্রাল ব্যাংক যাচ্ছিল প্লেনটি। দুর্গা সুবেদিরা প্লেনটি হাইজ্যাক করে বিহারের পুর্ণিয়া জেলার ফোর্বসগঞ্জে নামান। সেইসময় ৩০ লাখ টাকা লুঠ করেন বলে অভিযোগ। সেই টাকার বিনিময়ে অস্ত্র কেনেন তাঁরা। যে অস্ত্র নিয়ে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সশস্ত্র বিক্ষোভের পরিকল্পনা করছিল নেপালি কংগ্রেস।   

এই ঘটনার পর দুর্গা প্রসাদ সুবেদির জেল হয়। সুশীলা তখন দুর্গার সঙ্গে দেখা করতে জেলে যেতেন। সুশীলাও পরবর্তীতে নেপালে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯৯০ সালে নেপালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পর দুজনের বিয়ে হয়।   

ধনকুটার এক সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্ম হয়েছিল দুর্গা প্রসাদ সুবেদির। শৈশব থেকেই ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান তাঁকে সমাজতান্ত্রিক ধারণার দিকে আকৃষ্ট করে। সুশীলা ও দুর্গার ভালোবাসার এই গল্প সরলতা, সততা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার এক জ্বলন্ত উদাহরণ।

