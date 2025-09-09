English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Nepal's Living Goddess: কাঠমান্ডুতেই আছেন জীবন্ত দেবী, হিন্দু-বৌদ্ধদের আরাধ্যার আশ্চর্য সব মহিমা, মাহাত্ম্য জানলে চমকে যাবেন...

Nepal’s Living Goddess Kumari: কাঠমান্ডুতেই আছেন এক জীবন্ত দুর্গা, হিন্দু-বৌদ্ধদের আরাধ্যার রয়েছে সব আশ্চর্য মহিমা! তাঁর মাহাত্ম্য জানলে চমকে যাবেন  

Sep 09, 2025
নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

নেপালের নেওয়ার সম্প্রদায়ের এক অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কুমারী। হিন্দু এবং বৌদ্ধ, উভয় ধর্মাবলম্বীদের কাছে জীবন্ত দেবী হিসেবে তিনি পূজিত হন। নেপালের ধর্মীয় প্রথা এক কুমারী বালিকাকে দেবী তালেজু বা দুর্গার জীবন্ত অবতার হিসেবে পুজো করা হয়। বিশ্বাস করা হয় যে এই বালিকারা দেবীর শক্তি ধারণ করেন এবং তাঁদের পবিত্র ও ঐশ্বরিক সত্ত্বা হিসেবে দেখা হয়। এই ঐতিহ্য নেপালের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। 

নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

নেপালের বর্তমান দেবী কুমারীর নাম তৃষ্ণা শাক্য। ২০১৭ সালে তিন বছর বয়সে দেবী কুমারী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ২০২৫ সালের হিসাবে তাঁর বয়স হবে ১১ বছর। তৃষ্ণা শাক্য কাঠমান্ডুর দরবার স্কোয়ারের কুমারী ঘরে বাস করেন। ঐতিহ্য অনুসারে যতদিন না সে বয়ঃসন্ধিতে পৌঁছায় বা ঋতুস্রাব শুরু হয়। ততদনি তিনি দেবী হিসেবে পূজিত হন।  

নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

কুমারী নির্বাচন একটি কঠোর প্রক্রিয়া যা প্রধান পুরোহিত এবং কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে হয়। নির্বাচনের কঠোর মানদণ্ড পূরণ করতে হয়। তাকে অবশ্যই বৌদ্ধ শাক্য বা বজ্রচার্য বর্ণ পরিবারের হতে হবে।  চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে, শরীরে কোনও দাগ বা ক্ষতচিহ্ন থাকলে হবে না। গুরুতর অসুস্থতার ইতিহাস বর্জিত হতে হবে। তার কোনও দাঁত পড়লে চলবে নাষ। এবং ক্ষত থেকে রক্তপাত যেন না হয়।  

নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

প্রার্থীর দেহের ৩২টি নির্দিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করা হয় যা দেবত্বকে নির্দেশ করে। যেমন গোরুর মতো চোখের পাতা, হরিণের মতো উরু এবং হাঁসের মতো কণ্ঠস্বর হতে হবে। হিন্দু উৎসব দশাইনের সময়ে মেয়েটিকে একাধিক বলির পশুর কাটা মাথা নিয়ে একটি ঘরে একা রাত কাটাতে হয়। এটা হয় নির্ভীকতার পরীক্ষা। মেয়েটির ভাগ্যচক্র ​​অবশ্যই পূর্ববর্তী রাজার রাশিফলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে এবং তাকে বিভিন্ন জিনিসপত্র থেকে পূর্ববর্তী কুমারীর জিনিসপত্র সনাক্ত করতে হবে।  

নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

একবার নির্বাচিত হওয়ার পর দেবী কুমারীর জীবন নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। কারণ তাঁকে দেবী হিসেবে সম্মান করা হয়। তিনি কুমারী ঘরে (রাজকীয় কুমারীর জন্য) থাকতে শুরু করেন এবং শুধুমাত্র বিশেষ উৎসবের জন্যই বাইরে আসেন। পুরোহিত এবং ভক্তরা তাঁর কক্ষে আসেন, নৈবেদ্য নিয়ে আসেন এবং তাঁর আশীর্বাদ কামনা করেন। এই দর্শনের সময় তাঁর অঙ্গভঙ্গি এবং অভিব্যক্তিগুলিকে অশুভ লক্ষণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। তাঁর পা পবিত্র বলে বিবেচিত হয় এবং তিনি কখনও তাঁর বাসভবনের বাইরের মাটি স্পর্শ করেন না। জনসাধারণের উপস্থিতির জন্য তাঁকে সোনার পালকিতে বহন করা হয়। কুমারীদের কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থাকে না। তবে আধুনিক সংস্কারগুলি সিংহাসনচ্যুতির পরের জীবনের জন্য তাদের প্রস্তুত করার জন্য প্রাসাদের মধ্যে ব্যক্তিগত টিউটরিং চালু করা হয়েছে।  

নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

কুমারীর ঐশ্বরিক মর্যাদা ক্ষণস্থায়ী এবং তাঁর প্রথম ঋতুচক্র অথবা আঘাতের ফলে উল্লেখযোগ্য রক্তক্ষরণের মাধ্যমে শেষ হয়। বিশ্বাস করা হয় যে দেবী তালেজু এই প্রথম রক্তক্ষরণের পরেই তাঁর দেহ থেকে বিদায় নেন। চূড়ান্ত আচার-অনুষ্ঠানের পর, তিনি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসেন। এই পরিবর্তন কঠিন হয়ে যায়। চরম বিচ্ছিন্নতা এবং দেবীর মতো আচরণের পর প্রাক্তন কুমারীদের সমাজে মেশা শিখতে হয়।

নেপালের জীবন্ত দেবী কুমারী

Nepal’s Living Goddess Kumari

প্রাক্তন কুমারীকে বিয়ে করলে তাঁর স্বামীর জীবনে দুর্ভাগ্য নেমে আসে! দীর্ঘদিনের এই কুসংস্কার যদিও মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। অনেক প্রাক্তন কুমারী সফল ভাবে বিবাহিত হয়েছেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন। একজন কুমারী স্বাভাবিক জীবনে ফেরার পর সরকারি পেনশন পাওয়ার অধিকারী হন।  

