/চূড়ান্ত অসম্মান! ডান হাতটাই ভাঙা নেতাজির মূর্তির! কে ভাঙল? জোর হইচই

Netaji Statue: এই ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পুলিস ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। কে ভাঙল নেতাজির মূর্তি? সন্দীপ সরকারের প্রতিবেদন।
অনন্ত মহারাজের নেতাজিকে নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিতর্কের মধ্যেই এবার আরও একটি কেলেঙ্কারি কাণ্ড। নেতাজির মূর্তির ডান হাতটাই ভাঙা! এই ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কলকাতার নিউ আলিপুরে।
রাতের অন্ধকারে কে বা কারা দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা তিন মাথার মোড়ে থাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির ডান হাত ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ। আজ সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভাঙে। ঘটনায় কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে পুলিস প্রশাসনের কাছে অভিযোগ জানানো হবে বলে জানান বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্বকেও জানানো হবে বলে তাঁদের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে।
বিজেপির দক্ষিণ কলকাতার সম্পাদক তারক ব্যানার্জি এপ্রসঙ্গে বলেন, গতকাল বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কোনও অবমাননাকর মন্তব্য করা যাবে না বলে সতর্ক করেছিলেন। কেউ এমন মন্তব্য করলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলেও জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সেবা কেন্দ্রগুলির নাম ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্র’ করার কথা বলা হয়।
তারপরই এই কাণ্ড! তারক ব্যানার্জির বক্তব্য, এই ঘোষণার পরই রাতের অন্ধকারে নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভেঙে দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি।
ইতিমধ্যেই এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। নেতাজির মূর্তি ভাঙার পিছনে কারা রয়েছে এবং ঘটনাটি কীভাবে ঘটল? জোরকদমে তার খোঁজ চালাচ্ছে পুলিস।