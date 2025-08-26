Netanyahu on Israeli strike at Gaza Nasser Hospital: হাসপাতালেও বোমা! গাজার ছয় সাংবাদিক-সহ ৮৯ জনকে নৃশংস খুনের পর 'কুম্ভীরাশ্রু' নেতানিয়াহুর...

Netanyahu on Israeli strike at Gaza Nasser Hospital: হাসপাতালেও বোমা! গাজার ছয় সাংবাদিক-সহ ৮৯ জনকে নৃশংস খুনের পর 'কুম্ভীরাশ্রু' নেতানিয়াহুর...
Gaza Nasser Hospital: দুর্ভিক্ষের গ্রাসে গাজা। নেই ওষুধ। ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে কুকুর-বেড়ালের মতো মরছে মানুষ। তারপরেও ক্ষান্ত দিচ্ছে না ইজরায়েলি সেনা। মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো হামলা চালাচ্ছে আইডিএফ। সোমবার গাজার নাসের হাসপাতালে হামলা চালিয়েছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সেনা। এই হামলা মৃত্যু হয়েছে ছয় সাংবাদিক-সহ ৮৯ জনের। হাসপাতালে হামলার কথা জানিয়েছে প্য়ালেস্টাইনের স্বাস্থ্যকর্মীরা।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: তাঁর নির্দেশেই হত্যালীলা চলছে গাজায় (Gaza), তিনিই আবার শোকপ্রকাশ করছেন! গাজা উপত্যকায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর (Benjamin Netanyahu) এই দু'মুখো নীতিতে বিস্মিত গোটা বিশ্ব। সম্প্রতি গাজার হাসপাতালে বোমা হামলা চালিয়ে সাংবাদিক, চিকিৎসক-সহ ৮৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেন নেতানিয়াহু। অতীতের মতো এবারও তাঁর আশ্বাস এই ঘটনার তদন্ত হবে।