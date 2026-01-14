English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • New Alipore College: দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের মাস্টার ক্লাস

New Alipore College: 'দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি' ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের 'মাস্টার ক্লাস'

Skill Development for Students: নিউ আলিপুর কলেজের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের উদ্যোগে সম্প্রতি নতুন সিসিএফ পাঠ্যক্রম ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োগ নিয়ে একটি বিশেষ কর্মশালা আয়োজিত হল। 

| Jan 14, 2026, 07:32 PM IST

 

 

1/10

উদ্যোগ

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিসিএফ (CCF) পাঠ্যক্রমের সম্ভাবনাকে আলিঙ্গন করতে এবং শিক্ষার্থীদের নতুন দিশা দেখাতে এক বিশেষ সেমিনারের আয়োজন করল নিউ আলিপুর কলেজের জার্নালিজম এন্ড মাস কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট।

2/10

মূল লক্ষ্য

কেবল সিলেবাস নয়, সংবাদমাধ্যম এবং গণমাধ্যমে পেশাদার জগতের জন্য শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতামূলক শিক্ষায় (Experiential Learning) দক্ষ করে তোলা।

3/10

বিশেষজ্ঞের উপস্থিতি

প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মনীন্দ্রচন্দ্র কলেজের বিভাগীয় প্রধান তথা বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও আরজে ড. বিশ্বজিৎ দাস।

4/10

নতুন সিলেবাসের ব্যাখ্যা

ড. দাস ব্যাখ্যা করেন কীভাবে নতুন পাঠ্যক্রমটি কেবল পুঁথিগত বিদ্যার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ না থেকে কর্মমুখী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে।  

5/10

হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ

সেমিনারের মূল আকর্ষণ ছিল ফিল্ড রিসার্চ, স্টোরিটেলিং এবং স্ক্রিপ্ট রাইটিং বা চিত্রনাট্য তৈরির 'হ্যান্ডস-অন' ট্রেনিং সেশন।

6/10

ছাত্রছাত্রীদের যোগদান

সাংবাদিকতা বিভাগের বিভিন্ন সেমেস্টারের পড়ুয়ারা অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

7/10

গবেষণার গুরুত্ব

মাঠ পর্যায়ে গিয়ে খবরের অন্দরমহল থেকে তথ্য সংগ্রহ ও সৃজনশীলতার বিকাশের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়।  

8/10

সংশয় নিরসন

নতুন কারিকুলাম নিয়ে পড়ুয়াদের মনে জমে থাকা একাধিক প্রশ্নের উত্তর পেতে এই আলোচনা বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

9/10

বিভাগীয় প্রধানের মত

ড. অমর্ত্য সাহার মতে, বর্তমান যুগে পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিজেদের তীক্ষ্ণ করা একান্ত জরুরি।

10/10

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ছাত্রছাত্রীদের পেশাদার জগতের জন্য প্রস্তুত করতে আগামী দিনেও এই ধরনের কর্মশালা নিয়মিত করার কথা ভাবছে কলেজ। রিপোর্ট: অয়ন চ্যাটার্জি

