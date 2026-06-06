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Suruchi Sangha Puja Controversy: বিশ্বাস ব্রাদার্সের দাপটে জমি দখল করে মণ্ডপ! সুরুচি সংঘের পুজোর ভবিষ্যৎ এবার প্রশ্নের মুখে

Written BySoumita Khan
Published: Jun 06, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:59 AM IST

Suruchi Sangha: নিউ আলিপুরে LIC-এর নিজস্ব জমি জবরদখল করে সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো করার অভিযোগ উঠেছে। আইনি নিয়মের কারণে LIC এই জমিটি ক্লাবকে দান বা হস্তান্তর করতে পারছে না। প্রভাবশালী মহলের দাপটে দীর্ঘদিন এই সমস্যার কোনো সমাধান করা সম্ভব হয়নি। তবে বর্তমানে বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে নড়াচড়া শুরু হওয়ায় এই পুজোর ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত।

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অয়ন ঘোষাল: ২০০৮ সালের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে নিউ আলিপুর M ব্লকের প্লট নম্বর ৫০৭ দখল করে নেয় বিশ্বাস ব্রাদার্স। ১১ কাঠা এই প্লট LIC-এর জমি। জমি লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার নামে রেজিস্ট্রিকৃত। এই নিয়ে বহুদূর জল গড়ায়। LIC বিষয়টি নিয়ে পরের বছর ২০০৯ সালের মাঝামাঝি নিউ আলিপুর থানায় একটি অভিযোগ করে। দেশের বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বিমা সংস্থা থানায় স্পষ্ট জানিয়েছিল তাদের কোনওরকম ছাড়পত্র বা অনুমতির তোয়াক্কা না করে এই খেলার মাঠ জবরদখল করে দুর্গাপুজোর মণ্ডপ বাঁধা হচ্ছে। 

 

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প্রসঙ্গত জমির ঠিক পাশেই LIC অফিসার্স রেসিডেন্সিয়াল কোয়ার্টার। কোয়ার্টারে বসবাসকারী অফিসারদের জন্যই ১১ কাঠা এই কিনেছিল LIC। পুলিসের কাছে LIC এর বক্তব্য ছিল, তাদের সমস্ত আপত্তি উড়িয়ে জমি জবরদখল করে সুরুচি সংঘ নামের ক্লাব দুর্গাপুজো করতে চাইছে। সুরুচি সংঘের পুজো করার মতো কোনও নিজস্ব মাঠ কোনওদিনই ছিল না। 

 

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এরপর রাজ্যে ২০১১ সালে পালাবদল ঘটে। কার্যত দোর্দণ্ড প্রতাপ অধিকার ফলিয়ে শুধু এই মাঠ নয়, পাশের LIC অফিসার্স কোয়ার্টারের গ্রাউন্ড ফ্লোরের একটা বড় অংশ দখল করে প্রায় ১২ থেকে ১৩ দিন সেখানেই তৈরি হতে শুরু করে সুরুচি সংঘের পুজো কমিটির অফিস। 

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সেখানেই পুজোর দিনগুলোয় সভা আলো করে বসতেন অরূপ, স্বরূপ। টালিগঞ্জ রূপোলি পর্দার সেলিব্রিটিরা এলে এখানেই তৈরি করা এসি এনক্লোজারে তাদের বসানো এবং অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা হত। পুলিসের তরফ থেকে LIC-কে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ক্লাব কর্তাদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটমাট বা সমঝোতা করে নিন। তবে বিশ্বাস ব্রাদার্সের দাপটে সেই সমঝোতা আর হয়ে ওঠেনি। 

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LIC একটি বিবৃতি দিয়ে জানিয়েছিল, লাইফ ইন্স্যুরেন্স কর্পোরেশন রেজোলিউশন অনুযায়ী এই জমি কাউকে বিক্রি বা হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। কারণ শেয়ার হোল্ডার বা পলিসি হোল্ডারদের সংশ্লিষ্ট ফোরাম ছাড়া এককভাবে LIC একা কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ারভুক্ত নয়। এই কথা জানার পর সুরুচি সংঘ ক্লাবের পক্ষ থেকে বহুবার জমিটি তাদের দানপত্র করে লিখে দেওয়ার জন্য চাপ আসে।

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বর্তমান সরকার এমনিতেই যেকোনো রকম জবরদখলের বিরোধী। পুজো যে মাঠে হয় সেটি রাসবিহারী বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। বিধায়ক স্বপন দাশগুপ্ত এই মুহূর্তে জি ২৪ ঘণ্টাকে বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে চাননি। তবে সূত্রের খবর বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে নাড়াচাড়া হতে চলেছে। অতএব সুরুচির পুজোর ভবিষ্যত ঘোরতর অনিশ্চিত।

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কোয়ার্টারের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সংস্থা ZOOLOGICAL SURVEY OF INDIA-কে দেওয়া হয়েছে।

TAGS:
SURUCHI SANGHA
LIC land dispute
New Alipore
Durga Puja controversy
Land Encroachment

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