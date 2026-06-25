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কবে চালু রাজ্যের ভরসা প্রকল্প কর্মসূচি? কারা পাবেন ৩০০০ টাকা? কী যোগ্য়তা? কোথায় আবেদন করবেন?

Written ByNabanita Sarkar
Published: Jun 25, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:47 PM IST

West Bengal Bhorsha Karmasuchi: রাজ্য বাজেটে বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য ঢালাও প্রতিশ্রুতির বন্যা দিয়েছে নতুন বিজেপি সরকার। গত ২২ জুন, সোমবার শুভেন্দু অধিকারী সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এই বাজেটে কর্মসংস্থান ও তরুণ প্রজন্মের স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিয়ে একগুচ্ছ নতুন সরকারি প্রকল্পের (Government Scheme) ঘোষণা করা হয়েছে। যার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় হল ‘ভরসা কর্মসূচি’ (Bhorsha Karmasuchi) বা ‘ভরসা প্রকল্প’। 

 

ভরসা কর্মসূচি1/14

ভরসা কর্মসূচি

এই প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের যোগ্য বেকারদের প্রতি মাসে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক ভাতা দেবে সরকার।  কী এই ভরসা কর্মসূচি ও কত টাকা পাওয়া যাবে?

 

যোগ্য বেকার যুবক-যুবতী2/14

যোগ্য বেকার যুবক-যুবতী

রাজ্যের ২১ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যোগ্য বেকার যুবক-যুবতীদের পাশে দাঁড়াতে ‘ভরসা’ প্রকল্প চালুর প্রস্তাব করা হয়েছে। অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত জানিয়েছেন, ২০২৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে এই নতুন প্রকল্প দেশজুড়ে কার্যকর হতে চলেছে।  

 

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী3/14

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী

স্নাতক পাস বেকার যুব: প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা করে আর্থিক ভাতা পাবেন।  

অন্যান্য বেকার যুব: প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন।  

 

কারা পাবেন এই সুবিধা? (আবেদনের যোগ্যতা)4/14

কারা পাবেন এই সুবিধা? (আবেদনের যোগ্যতা)

ভরসা কর্মসূচির সুবিধা কারা পাবেন, সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার জন্য মূলত দুটি বড় শর্ত রয়েছে

পারিবারিক আয়:5/14

পারিবারিক আয়:

 আবেদনকারী বেকার যুবকদের পারিবারিক মাসিক আয় ১ লক্ষ টাকার কম হতে হবে।

 

অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন:6/14

অন্যান্য প্রকল্পের সুবিধাভোগী নন:

যে সমস্ত চাকরিপ্রার্থী ইতোমধ্যেই সরকারের অন্য কোনও সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের (Social Security Scheme) সুবিধা পাচ্ছেন, তাঁরা এই ‘ভরসা’ প্রকল্পের জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

কীভাবে আবেদন করবেন?7/14

কীভাবে আবেদন করবেন?

ভরসা কর্মসূচির আওতায় টাকার পরিমাণ এবং যোগ্যতার মাপকাঠি ঘোষণা করা হলেও, কীভাবে আবেদন করতে হবে তা এখনও সরকারিভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি। তবে সূত্রের খবর, শীঘ্রই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি নির্দিষ্ট পোর্টাল বা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনের পদ্ধতি সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।  

 

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কেবল ভরসা প্রকল্পই নয়, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রছাত্রীদের জন্যও অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ঝুলি উজাড় করে দিয়েছে

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রাজ্যের প্রতিটি জেলায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (Competitive Exams) প্রস্তুতির জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কোচিং সেন্টার খোলা হবে।  

 

এককালীন ৩০,০০০ টাকা সাহায্য:10/14

এককালীন ৩০,০০০ টাকা সাহায্য:

সরকারি ও সরকার পোষিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের রাজ্য সরকার এককালীন ৩০,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে। এই কাজের জন্য অর্থমন্ত্রী বাজেটে ৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ করার প্রস্তাব দিয়েছেন।  

 

সরকারি চাকরিতে বয়সের ছাড়11/14

সরকারি চাকরিতে বয়সের ছাড়

সরকারি পদের চাকরিতে আবেদনের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা একধাক্কায় ৫ বছর ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী ২ বছর পর্যন্ত বয়সের এই ছাড় বহাল থাকবে।  

 

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কিম:12/14

স্বামী বিবেকানন্দ মেরিট স্কিম:

 রাজ্যের ১০০ জন মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য এই বিশেষ স্কিমের প্রস্তাব রাখা হয়েছে।  

 

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কর্মসংস্থানেও জোরের পাশাপাশি গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও বড় পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে যে, কেওয়াইসি (KYC) নির্ভর জব কার্ড হোল্ডারদের ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান দেওয়া হবে এবং ১০০ দিনের কাজের এই প্রকল্পের জন্য রাজ্য বাজেটে ১৪ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।  

 

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সব মিলিয়ে, ২০২৬ সালের এই নতুন বাজেট রাজ্যের বেকার ও ছাত্রসমাজের জন্য এক নতুন ‘ভরসা’ ও দিশা দেখাবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

TAGS:
West Bengal Bhorsha Scheme 2026
Yuvashakti Bharsa Scheme

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