West Bengal Primary Teacher Recruitment: ২০১৭-২০২২ এর অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরা ফের বসবেন পরীক্ষায়? প্রাথমিকে নিয়োগে নিয়ে বড় আপডেট!

Primary Teacher Recruitment Case: এসএসসি (SSC) থেকে প্রাথমিক (Primary Teacher Recruitment), শিক্ষা দুর্নীতির (Teacher Recruitment Scam) ফাঁসে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। আদালতে চলছে একাধিক মামলা। বলতে গেলে, প্রায় প্রতিদিন-ই কোনও না কোনও ইস্যুতে, অভিযোগে হাইকোর্টে (Kolkata High Court) দায়ের হচ্ছে নতুন মামলা। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রতিদিনই আসছে আদালতের কোনও না কোনও নির্দেশ। একদিকে যখন লিখিত পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশের পরও, অতিরিক্ত ১০ নম্বর ও লিস্টে অযোগ্য প্রার্থীদের থাকা নিয়ে ফের মামলার প্যাঁচে এসএসসি নিয়োগ। তখন প্রাথমিকে নিয়োগেও আইনি সমস্যা।

| Nov 20, 2025, 01:46 PM IST
1/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

অর্ণবাংশু নিয়োগী: ফের মামলার জটে প্রাথমিকে নিয়োগ। প্রাথমিকের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা দায়ের করার আবেদন। 

2/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

মামলা দায়ের করার আবেদন কলকাতা হাইকোর্টে। মামলা দায়ের করার অনুমতি দিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

3/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশের নির্দেশ দিক আদালত। এই আবেদন জানিয়েই দায়ের হল নতুন মামলা।  

4/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

২০১৭ এবং ২০২২-এর ভুল প্রশ্ন মামলায় এখনও রিপোর্ট দেয়নি প্রাইমারি বোর্ড। তাই তার আগে কীভাবে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া? 

5/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

আদালতে প্রশ্ন তোলেন মামলাকারীর আইনজীবী। পাশাপাশি আরও একটি আবেদনও জানানো হয়েছে। 

6/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

২০১৭ এবং ২০২২ এ যাঁরা পাস করতে পারেননি, তাঁদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বসার অনুমতি দিক আদালত। 

7/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

প্রসঙ্গত প্রায় ৩ বছর বাদে ফের প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। 

8/8

প্রাথমিকে নিয়োগে নতুন মামলা

Primary Teacher Recruitment Case

১৩৪২১ শূন্য পদে নিয়োগ হওয়ার কথা।  নিয়োগের জন্য শিক্ষা দফতরের পক্ষ থেকে মিলেছে অনুমতিও। 

