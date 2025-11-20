West Bengal Primary Teacher Recruitment: ২০১৭-২০২২ এর অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরা ফের বসবেন পরীক্ষায়? প্রাথমিকে নিয়োগে নিয়ে বড় আপডেট!

West Bengal Primary Teacher Recruitment: ২০১৭-২০২২ এর অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরা ফের বসবেন পরীক্ষায়? প্রাথমিকে নিয়োগে নিয়ে বড় আপডেট!
Primary Teacher Recruitment Case: এসএসসি (SSC) থেকে প্রাথমিক (Primary Teacher Recruitment), শিক্ষা দুর্নীতির (Teacher Recruitment Scam) ফাঁসে রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া। আদালতে চলছে একাধিক মামলা। বলতে গেলে, প্রায় প্রতিদিন-ই কোনও না কোনও ইস্যুতে, অভিযোগে হাইকোর্টে (Kolkata High Court) দায়ের হচ্ছে নতুন মামলা। শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে প্রতিদিনই আসছে আদালতের কোনও না কোনও নির্দেশ। একদিকে যখন লিখিত পরীক্ষার মেধাতালিকা প্রকাশের পরও, অতিরিক্ত ১০ নম্বর ও লিস্টে অযোগ্য প্রার্থীদের থাকা নিয়ে ফের মামলার প্যাঁচে এসএসসি নিয়োগ। তখন প্রাথমিকে নিয়োগেও আইনি সমস্যা।
