English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

New CJI Justice Surya Kant: 'ঐতিহাসিক' ৩৭০ ধারা বাতিল থেকে বিহার SIR! ১৫ মাসের জন্য ভারতের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি 'জাস্টিস' কান্ত... বেতন ও সম্পত্তি...

New Chief Justice of India: সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে বিচারপতি সূর্য কান্ত হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। প্রধান বিচারপতি হিসেবে মাসে কত টাকা বেতন পাবেন তিনি? তাঁর মোট সম্পত্তির পরিমাণ-ই বা কত? 

| Nov 24, 2025, 01:43 PM IST
1/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের  ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। তাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। 

2/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি কে

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

বিচারপতি ভূষণ আর গাভাইয়ের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন বিচারপতি সূর্যকান্ত। প্রধান বিচারপতি হিসেবে বিচারপতি সূর্য কান্তের মেয়াদ থাকবে মাত্র ১৫ মাস। ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৭-এ অবসর নেবেন তিনি।

3/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

বিচারপতি সূর্য কান্ত হরিয়ানার হিসার জেলার পেটওয়ার গ্রামে বড় হয়েছেন। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এক বিচারপতি তিনি। শিক্ষাজীবনে তিনি কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। 

4/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতির ঐতিহাসিক রায়

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার আগে তিনি ছিলেন হিমাচল প্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ রায়গুলির মধ্যে রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরের ঐতিহাসিক ৩৭০ ধারা বাতিল, পেগাসাস গোপন নজরদারি এবং বিহার ভোটার তালিকা সংশোধন মামলা। 

5/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি, বেতন ও মোট সম্পত্তি...

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

ভারতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে মাসে ২.৮০ লক্ষ টাকা বেতন পাবেন তিনি। সঙ্গে অসংখ্য ভাতা। অবসর গ্রহণের পর সর্বোচ্চ ২০ লাখ টাকা গ্র্যাচুইটি পাবেন তিনি।

6/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি, বেতন ও মোট সম্পত্তি...

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

তাঁর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে মোট ৮ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের FDR, সোনা-রুপোর গয়না। দিল্লি, চণ্ডীগড় ও গুরুগ্রামে অসংখ্য সম্পত্তি। সঙ্গে ১৩.৫ একর কৃষিজমি।

7/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি, বেতন ও মোট সম্পত্তি...

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

বিচারপতি সূর্য কান্তের নিজের রয়েছে ১৬টি FDR। অন্যদিকে তাঁর পরিবারের নামে ১৫টি FDR। সেইসঙ্গে তাঁর স্ত্রীর নামেও রয়েছে মোট ৬টি FDR। অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ১.১ কেজি সোনা ও ৬ কেজি রুপো। তিনটি দামি ঘড়ির মালিক বিচারপতি সূর্য কান্ত।

8/8

ভারতের নতুন প্রধান বিচারপতি, বেতন ও মোট সম্পত্তি...

New Chief Justice of India, Justice Surya Kant Net Worth

বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং তাঁর পরিবারের ঘোষিত স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে, চণ্ডীগড়ে পৈতৃক বাড়ি, হরিয়ানার পঞ্চকুলার গোলপুরা গ্রামে ১৩.৫ একর কৃষি জমি, গুরুগ্রামে বাড়ি ও প্লট, নতুন দিল্লির গ্রেটার কৈলাস-১-এও একটি বাড়ির নিচতলা এবং বেসমেন্ট।

পরবর্তী
অ্যালবাম

JIO Recharge plan: বাম্পার অফার দিচ্ছে Jio, মাসে মাত্র 300 টাকায় 2.5 GB ডেটা-আনলিমিটেড কল! অ্যানুয়াল রিচার্জ...

পরবর্তী অ্যালবাম

JIO Recharge plan: বাম্পার অফার দিচ্ছে Jio, মাসে মাত্র 300 টাকায় 2.5 GB ডেটা-আনলিমিটেড কল! অ্যানুয়াল রিচার্জ...

JIO Recharge plan: বাম্পার অফার দিচ্ছে Jio, মাসে মাত্র 300 টাকায় 2.5 GB ডেটা-আনলিমিটেড কল! অ্যানুয়াল রিচার্জ...

JIO Recharge plan: বাম্পার অফার দিচ্ছে Jio, মাসে মাত্র 300 টাকায় 2.5 GB ডেটা-আনলিমিটেড কল! অ্যানুয়াল রিচার্জ... 7
Gold Price: সোনার দামে বিশাল পতন, কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা হলুদ ধাতু

Gold Price: সোনার দামে বিশাল পতন, কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা হলুদ ধাতু

Gold Price: সোনার দামে বিশাল পতন, কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা হলুদ ধাতু 6
Smriti Mandhana Wedding Postponed: এ কী ঝড় নেমে এল স্মৃতির জীবনে! বাবার পরে এবার হবু স্বামীও হাসপাতালে...

Smriti Mandhana Wedding Postponed: এ কী ঝড় নেমে এল স্মৃতির জীবনে! বাবার পরে এবার হবু স্বামীও হাসপাতালে...

Smriti Mandhana Wedding Postponed: এ কী ঝড় নেমে এল স্মৃতির জীবনে! বাবার পরে এবার হবু স্বামীও হাসপাতালে... 8
Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার!

Physiotherapist Death: নিজের বাবা-মাকে এত ছোটখাটো বিষয় জানিয়ো না..., হবু স্বামীকে মেসেজ লিখেই পছন্দের রুফটপ ক্যাফে থেকে ঝাঁপ রাধিকার! 8