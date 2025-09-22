Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে পূর্ব মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায়। ২৫ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এটিও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।

| Sep 22, 2025, 08:46 PM IST
অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে একের পর এক নিম্নচাপ। উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপে তৈরি হয়েছে। এই নিম্নচাপ ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগিয়ে আগামী ২৪ ঘন্টায় উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে পৌঁছবে।   

নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে পূর্ব মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায়। ২৫ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এটিও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।  

মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আগামী পাঁচ দিন। উত্তর-পূর্ব ও উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়া ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত বইতে পারে। বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে সাতাশে সেপ্টেম্বর শনিবার পর্যন্ত।  

দক্ষিণবঙ্গে আগামীকাল সকালের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দু এক জায়গায়। কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব বর্ধমান পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস।  

আগামীকাল মঙ্গলবার মেঘলা আকাশ; সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম এবং বাঁকুড়া জেলাতে।  

শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝড়ো বাতাস থাকবে। উপকূলের জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা উত্তর ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে।  

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ক্রমশ কমবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টায় মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শুক্রবার ২৬ শে সেপ্টেম্বর বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টি এবং বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

