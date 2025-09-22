Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও...

Weather Update: ফের নয়া নিম্নচাপ! মঙ্গল সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি, ৫৫-৬০ কিমি বেগে বইবে ঝড়ও...
Bengal Weather Update: নতুন করে একটি নিম্নচাপ তৈরি হবে পূর্ব মধ্য ও উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায়। ২৫ শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার নিম্নচাপ তৈরির সম্ভাবনা প্রবল। এটিও পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পশ্চিম মধ্য ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে এটি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে।
দক্ষিণবঙ্গে আগামীকাল সকালের মধ্যে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনার দু এক জায়গায়। কলকাতাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা হাওড়া হুগলি উত্তর ২৪ পরগনা পূর্ব বর্ধমান পূর্ব পশ্চিম মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড় বাতাস।
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি ক্রমশ কমবে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। আগামী ২৪ ঘন্টায় মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। শুক্রবার ২৬ শে সেপ্টেম্বর বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টি এবং বেশ কিছু জেলায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।
