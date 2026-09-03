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থমকে NJP রুট! ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেট একাধিক দূরপাল্লার ট্রেন, বাতিল কাঞ্চনকন্যা-গৌড় এক্সপ্রেস-দার্জিলিং মেল-পদাতিক

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 03, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 09:50 PM IST

New Farakka railway track subsidence:   ফরাক্কা স্টেশনের কাছে রেললাইনে ধস।  বাতিল কাঞ্চনকন্যা-গৌড় এক্সপ্রেস-দার্জিলিং মেল-পদাতিক।

 

অয়ন ঘোষাল:  নিউ ফরাক্কা স্টেশন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার প্রবেশদ্বার বলা চলে এই স্টেশনকে। সেই স্টেশনের কাছেই রেললাইনে ধস!

 

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার1/7

উত্তরবঙ্গের প্রবেশদ্বার

নিউ ফরাক্কা স্টেশন। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গের দিকে যাওয়ার প্রবেশদ্বার বলা চলে এই স্টেশনকে। সেই স্টেশনের কাছেই রেললাইনে ধস!

নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে লাইনে ধস2/7

নিউ ফরাক্কা স্টেশনের কাছে লাইনে ধস

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, বৃষ্টিতে মাটি নরম হয়ে গিয়েছে। সেকারণেই রেললাইনের একটি বসে গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তুমুল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে আজ, বৃহস্পতিবার সকালে।

যুদ্ধকালীন তত্‍পরতায় মেরামতি3/7

যুদ্ধকালীন তত্‍পরতায় মেরামতি

যোগবানি এক্সপ্রেস, গৌড় এক্সপ্রেস, দার্জিলিং মেল-সহ একাধিক ট্রেন আটকে পড়ে। চরমে দুর্ভোগে পড়তে হয় যাত্রীদের। যুদ্ধকালীন তত্‍পরতা চলছে মেরামতির কাজ।

 

যাত্রীদের দুর্ভোগ4/7

যাত্রীদের দুর্ভোগ

এদিকে ফরাক্কা ধসের কারণে মালদহ ডিভিশনে বাতিল একাধিক ট্রেন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিয়ালদহ স্টেশনে যাত্রীদের দু্র্ভোগের একশেষ।

 

বাতিল কাঞ্চনকন্যা-গৌড়-পদাতিক5/7

বাতিল কাঞ্চনকন্যা-গৌড়-পদাতিক

আজ, বৃহস্পতিবার বাতিল  শিয়ালদহ–আলিপুরদুয়ার জংশন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস,শিয়ালদহ–মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস,শিয়ালদহ–হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল,শিয়ালদহ–নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস।

 

বাতিল দূরপাল্লা ট্রেন6/7

বাতিল দূরপাল্লা ট্রেন

আগামীকাল শুক্রবার চলবে না শিয়ালদহ–সাবরুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, সাহিবগঞ্জ–মালদা টাউন MEMU ও মালদা টাউন–সাহিবগঞ্জ MEMU। 

 

ঘুরপথে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস7/7

ঘুরপথে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস

 ঘুরপথে চলবে শিয়ালদহ–বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস।   ব্যান্ডেল–কাটোয়া–আজিমগঞ্জ–নিউ ফরাক্কা হয়ে গন্তব্য়ে পৌঁছবে ট্রেনটি।

 

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