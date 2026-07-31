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ফিক্সড ডিপোজিটের নিয়মে বিরাট পরিবর্তন, FD-তে চড়া সুদ পাওয়ার দিন কি শেষ? কী প্রভাব পড়বে আপনার ডিপোজিটে?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 31, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 06:59 PM IST

New FD Rule From October 1: ফিক্সড ডিপোজিটের নিয়মে ব্যাপক বদল এনেছে রিজার্ভ ব্যাংক। ১ অক্টোবর থেকেই লাগু হচ্ছে নয়া নিয়ম। আর তারপরই সবার মনে প্রশ্ন,  FD-তে চড়া সুদ পাওয়ার দিন কি শেষ? ডিপোজিটের ক্ষেত্রে ব্যাংক কি আর ভালো সুদের হার দিতে পারবে? চলুন জেনে নেওয়া যাক- ডিপোজিটের ক্ষেত্রে কী কী পরিবর্তন এনেছে RBI। 

সকাল ১০টায় সুদের হার ঘোষণা1/10

সকাল ১০টায় সুদের হার ঘোষণা

১ অক্টোবর থেকে সমস্ত ব্যাঙ্ককে তাদের সুদের হার প্রতিদিন সকাল ১০টার মধ্যে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে হবে। যে সুদের হার সকাল ১০টায় ঘোষণা করা হবে, তা সারাদিনের জন্য অপরিবর্তিত থাকবে এবং সেদিন সেটা আর পরিবর্তন করা যাবে না। 

এক দিনে নির্দিষ্ট এক সুদের হার2/10

এক দিনে নির্দিষ্ট এক সুদের হার

ব্যাঙ্কগুলোকে তাদের ওয়েবসাইট এবং সমস্ত ব্রাঞ্চে এই সুদের হারের তালিকা স্পষ্টভাবে টাঙিয়ে দিতে হবে। প্রতিটি ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট ছাড়াও কেন্দ্রীয়ভাবে এক জায়গায় সব ব্যাঙ্কের সুদের হার দেখার ব্যবস্থা রাখার কথা বলা হয়েছে।

সব গ্রাহককে সমান সুযোগ3/10

সব গ্রাহককে সমান সুযোগ

নির্দিষ্ট সময়ে জমা করা আমানতের ক্ষেত্রে সব গ্রাহককে সমান সুযোগ দিতে হবে। সুদের হারে কোনও বৈষম্য করা যাবে না। সাধারণ গ্রাহক এবং বাল্ক আমানতকারী—উভয় ক্ষেত্রেই ওই দিনের জন্য ওই নির্দিষ্ট সুদের হার-ই প্রযোজ্য থাকবে।

বিশেষ চুক্তি নয়4/10

বিশেষ চুক্তি নয়

কোনও আমানতকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বাড়তি সুবিধা দিতে বিশেষ চুক্তি করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। গ্রাহকদের সুদের হারে স্বচ্ছতা আনা এবং আমানতকারীদের সুরক্ষিত করতেই আরবিআই এই কঠোর নিয়ম জারি করেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমস্ত ব্যাঙ্কে5/10

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমস্ত ব্যাঙ্কে

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পাশাপাশি নতুন এই নিয়ম স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, পেমেন্ট ব্যাঙ্ক, লোকাল এরিয়া ব্যাঙ্ক এবং আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। 

বাল্ক ডিপোজিট কী?6/10

বাল্ক ডিপোজিট কী?

'বাল্ক ডিপোজিট'-এর ক্ষেত্রেই এর প্রভাব বেশি পড়তে চলেছে। বাল্ক ডিপোজিট কী? ৩ কোটি টাকা বা তার বেশি মূল্যের যে কোনও একক ফিক্সড ডিপোজিটকে বলা হয় 'বাল্ক ডিপোজিট'। 

বাল্ক ডিপোজিটের ক্ষেত্রে7/10

বাল্ক ডিপোজিটের ক্ষেত্রে

মূলত বড় বড় কোম্পানি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, ট্রাস্ট বা অতি-ধনী ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এধরনের বাল্ক ডিপোজিট ব্যাঙ্কে জমা রাখেন। অভিযোগ, যেহেতু টাকার পরিমাণ অনেক বড়, তাই আগে ব্যাঙ্কগুলো ব্যক্তিগত আলোচনার মাধ্যমে গোপনে এই সুদের হার ঠিক করত। 

সুদে স্বচ্ছতা8/10

সুদে স্বচ্ছতা

ফলে একই দিনে একই পরিমাণ টাকা জমা দিলেও পছন্দের প্রতিষ্ঠানকে বেশি সুদ এবং অন্যদের কম সুদ দেওয়ার সুযোগ থাকত। সেই অভ্যাসেই এবার ইতি টানছে আরবিআই।

বিনিয়োগকারীদের ওপর কী প্রভাব?9/10

বিনিয়োগকারীদের ওপর কী প্রভাব?

এখন নয়া নিয়মে এফডি বিনিয়োগকারীদের ওপর কী প্রভাব পড়বে? সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সংশোধিত নিয়মগুলো আরও বেশি স্বচ্ছতা ও সামঞ্জস্য আনবে। 

অভিন্ন সুদের হার10/10

অভিন্ন সুদের হার

যেহেতু একই ধরণের আমানতের জন্য সমস্ত শাখায় অভিন্ন সুদের হার থাকবে, তাই বিনিয়োগ করার আগেই বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এফডি রেট তুলনা করা সহজ হবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের জন্য।

TAGS:
New FD Rule From October 1
RBI changes FD Rule

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