New GST rates: দশমীর আগেই নতুন GST! কী হবে সস্তা কী হবে দামি! জেনে নিন সব আপডেট
New GST: প্রস্তাবিত জিএসটি সংস্কারের লক্ষ্য হলো কর ব্যবস্থাকে সহজ করা। এর আওতায় ৫% এবং ১৮%—এই দুটি স্তরের কর হার চালু করা হবে। এর পাশাপাশি, 'sin goods' (তামাক, মদ, ইত্যাদি) এর ওপর ৪০% কর আরোপ করা হবে। যদিও এই পদক্ষেপটি কর ব্যবস্থাকে সহজ করবে, তবে এটি কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারের রাজস্বের ওপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা হচ্ছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অর্থমন্ত্রক সূত্রের খবর, পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) কাঠামো পুনর্গঠনের প্রস্তুতিরর ফলে ৪০,০০০ কোটি টাকার রাজস্ব ঘাটতি হতে পারে। এই বিপুল ঘাটতি কীভাবে মোকাবিলা করা হবে? তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে কেন্দ্র। জিএসটি সচিবালয়ের আধিকারিকদের একটি প্যানেল 'ফিটমেন্ট' কমিটি - প্রত্যাশিত ঘাটতির বিশদ খসড়া তৈরি করেছে, যা কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয়কেই বহন করতে হবে।
জিএসটি কাউন্সিলের ৫৬তম বৈঠক আগামী ৩-৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে, ২ সেপ্টেম্বর কর্মকর্তাদের একটি বৈঠক হবে। যদিও এটি মূলত সেপ্টেম্বরের শেষ বা অক্টোবরের প্রথম দিকে হওয়ার কথা ছিল, রাজ্যগুলির সঙ্গে আলোচনার পর বৈঠকটি এগিয়ে আনা হয়েছে। কেন্দ্র এখন বিজয়া দশমীর (২ অক্টোবর) মধ্যে নতুন জিএসটি হার চালু করার লক্ষ্য নিয়েছে। একজন আধিকারিক বলেছেন, 'যদি সব প্রক্রিয়া ঠিকঠাক থাকে, তবে দুর্গাপূজার আগেই নতুন হার কার্যকর করা সম্ভব।' দর যুক্তিসঙ্গত করার জন্য গঠিত মন্ত্রীগোষ্ঠীর (GoM) ২০-২১ আগস্ট দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ১২% এবং ২৮% করের স্তরগুলো বাতিল করার প্রস্তাবকে সমর্থন করেছে। বৈঠকে অংশ নেওয়া রাজ্যের মন্ত্রীরাও ৫% এবং ১৮%—এই দুই স্তরের জিএসটি কাঠামোতে যাওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।
প্রস্তাবিত জিএসটি সংস্কারের লক্ষ্য ৫ শতাংশ এবং ১৮ শতাংশ- এই দুই-স্তরের কর কাঠামো জারি থাকবে। জিএসটি ব্যবস্থাকে সহজ করা, আম আদমির বহুল ব্যবহৃত পণ্যগুলির দাম কমানো এবং ক্ষতিকারক পণ্যের উপর ৪০ শতাংশ শুল্ক আরোপের লক্ষ্যেই জিএসটি-র নয়া কর কাঠামো নির্ধারণের কাজ চলছে। এই সংস্কারের ফলে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য উভয় সরকারের রাজস্ব ব্যাপক হারে মার খেতে পারে বলে আশঙ্কা।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি স্বাধীনতা দিবসের দিন ভাষণে দীপাবলির মধ্যে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, "সরকার সাধারণ মানুষের উপর করের বোঝা কমাতে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার আনবে। যা দেশবাসীর জন্য দীপাবলি উপহার হবে।" তিনি বলেন, নাগরিকদের সুবিধা এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই সংস্কার।
