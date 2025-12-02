New Home Rent Rules: বিগ ব্রেকিং! এসে গেল বাড়িভাড়ার সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম! নয়া নিয়মে এখন থেকে ভাড়াটেকে বাড়িওয়ালা ঘর খালি করতে বললেই...

New Home Rent Rules: বিগ ব্রেকিং! এসে গেল বাড়িভাড়ার সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম! নয়া নিয়মে এখন থেকে ভাড়াটেকে বাড়িওয়ালা ঘর খালি করতে বললেই...
New Home Rent Rules: নতুন নিয়মে কী হবে? সরকার পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, রেন্ট এগ্রিমেন্ট ফেলে রাখা যাবে না। কেউ ভাড়া নিলে, সেই তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে অনলাইনেই চুক্তি নথিভুক্ত করতে হবে। হাতে লেখা স্ট্যাম্প পেপার আর চলবে না।
1/7
হোম রেন্ট রুলস ২০২৫
2/7
কথা বলবে আইনই
photos
TRENDING NOW
3/7
৬০ দিনের মধ্যে অনলাইন চুক্তি
4/7
ভাড়াটিয়াদের সুবিধা?
5/7
৩ মাস আগে লিখিত নোটিস
6/7
অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে
7/7
পরোক্ষ চাপ নয়
photos