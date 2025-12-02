English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Home Rent Rules: বিগ ব্রেকিং! এসে গেল বাড়িভাড়ার সম্পূর্ণ নতুন নিয়ম! নয়া নিয়মে এখন থেকে ভাড়াটেকে বাড়িওয়ালা ঘর খালি করতে বললেই...

New Home Rent Rules: নতুন নিয়মে কী হবে? সরকার পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, রেন্ট এগ্রিমেন্ট ফেলে রাখা যাবে না। কেউ ভাড়া নিলে, সেই তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে অনলাইনেই চুক্তি নথিভুক্ত করতে হবে। হাতে লেখা স্ট্যাম্প পেপার আর চলবে না।

| Dec 02, 2025, 06:17 PM IST
1/7

হোম রেন্ট রুলস ২০২৫

আপনি বাড়িওয়ালা হোন বা ভাড়াটে-- আপনি কি জানেন বাড়ি ভাড়ার নিয়ম পুরোপুরি বদলে গেল? কেন্দ্র নিয়ে এল হোম রেন্ট রুলস ২০২৫। 

2/7

কথা বলবে আইনই

এতদিন মৌখিক কথার উপর ভিত্তি করে যে ভাড়ার কথাবার্তা চলত, তা শেষ হল। এবার থেকে সব কথা আইনই বলবে।

3/7

৬০ দিনের মধ্যে অনলাইন চুক্তি

নতুন নিয়মে জানা গিয়েছে, বাড়িভাড়ার চুক্তি বা রেন্ট এগ্রিমেন্ট আর ফেলে রাখা যাবে না। কেউ ভাড়া নিলে, সেই তারিখের ৬০ দিনের মধ্যে অনলাইনেই চুক্তি নথিভুক্ত করতে হবে। হাতে লেখা স্ট্যাম্প পেপার চলবে না। সব কাজ হবে ডিজিটালি। কেউ এই নিয়ম না মানলে তাঁকে মোটা জরিমানা দিতে হতে পারে।

4/7

ভাড়াটিয়াদের সুবিধা?

এর ফলে কি কিছু সুবিধা হল? হ্যাঁ, এর ফলে বিরাট সুবিধা পেলেন ভাড়াটিয়ারা। এবার উচ্ছেদ নিয়ে আতঙ্কের দিন শেষ হল। বাড়িওয়ালারা চাইলেই আর দুম করে তুলে দিতে পারবেন না তাঁদের ভাড়াটিয়াদের।

5/7

৩ মাস আগে লিখিত নোটিস

এবার কাউকে তুলতে গেলে সংশ্লিষ্ট ভাড়াটেকে দিতে হবে কিছুটা সময়। নতুন আইনমতে, বাড়ি খালি করা বা ভাড়া বাড়ানোর জন্য ভাড়াটেকে অন্তত ৩ মাস আগে লিখিত নোটিস দিতে হবে বাড়িওয়ালাকে। নতুন আইনে গায়ের জোরে কাউকে উচ্ছেদ করাও যাবে না। রেন্ট ট্রাইবুনালের নির্দেশ ছাড়া কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া যাবে না।

6/7

অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে

আরও আছে। যদি কোনও বাড়িওয়ালা তাঁর ভাড়া দেওয়া ঘর পরিদর্শন করতে চান, তাহলেও তিনি যখন ইচ্ছা ভাড়াটের বাড়িতে ঢুকতে পারবেন না। অন্তত ২৪ ঘণ্টা আগে বাড়িওয়ালাকে বিষয়টি ওই ভাড়াটেকে জানাতে হবে।

7/7

পরোক্ষ চাপ নয়

নতুন আইনে বিদ্যুৎ বা জলের লাইন কেটে দিয়ে বাড়ি ছাড়ার জন্য পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। নতুন আইনে বিদ্যুৎ বা জলের লাইন কেটে দিয়ে বাড়ি ছাড়ার জন্য পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করাও দণ্ডনীয় অপরাধ। এই আইন আপাতত দিল্লি বেঙ্গালুরু ও পুণের জন্য নির্ধারিত।

