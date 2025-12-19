English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Indian Railways BIG Update: বদলে গেল নিয়ম! ছাপা টিকিট নিয়েই ট্রেনে চড়ুন, মোবাইলে হবে না... নামিয়ে দেবে চেকার...

Indian Railways Ticket booking New rules: ডিজিটাল জালিয়াতি বাড়তে থাকায় তা রুখতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জালিয়াতি ঠেকাতে আনরিজার্ভড টিকিটের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে। এখন থেকে শুধু মোবাইলে টিকিট দেখালে চলবে না, প্রিন্ট করা কপি সঙ্গে রাখতে হবে। 

| Dec 19, 2025, 04:33 PM IST
1/7

রেলওয়ের নয়া নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডিজিটাল জালিয়াতি বাড়তে থাকায় কড়া পদক্ষেপ রেলওয়ে। জালিয়াতি রুখতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, এখন থেকে আনরিজার্ভড (সাধারণ) টিকিট শুধু মোবাইলে দেখালেই চলবে না। 

2/7

রেলওয়ের নয়া নিয়ম

যাত্রীদের অবশ্যই টিকিটের প্রিন্ট করা কপি সঙ্গে রাখতে হবে। প্রযুক্তির অপব্যবহার করে যে ফাঁকফোকরগুলো কাজে লাগানো হচ্ছিল, সেগুলো বন্ধ করাই এই সিদ্ধান্তের মূল উদ্দেশ্য।   

3/7

কেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টিকিটের প্রিন্ট কপির উপর জোর দিচ্ছে?

রেলওয়ের মতে, বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ব্যবহার করে খুব সহজেই নকল ট্রেন টিকিট তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে। সম্প্রতি একটি ঘটনায় দেখা গিয়েছে, AI টুল ব্যবহার করে ভুয়ো রেল টিকিট বানানো হয়েছে। এই ঘটনার পরই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ টিকিটের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

4/7

মোবাইল টিকিট নিয়ে কেন চিন্তিত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে?

এই সমস্যার সূত্রপাত হয় জয়পুর রুটে। সেখানে টিকিট চেকের সময় কিছু ছাত্র মোবাইলে দেখানো টিকিট নিয়ে ভ্রমণ করছিল। প্রথম দেখায় টিকিটগুলো একেবারে আসল মনে হয়েছিল।

5/7

মোবাইল টিকিট নিয়ে কেন চিন্তিত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে?

QR কোড ঠিকভাবে স্ক্যান হচ্ছিল, যাত্রার তথ্য ও ভাড়াও সঠিক ছিল। কিন্তু ভালোভাবে যাচাই করার পর জানা যায়, এগুলি ছিল AI দিয়ে তৈরি ভুয়ো টিকিট।

6/7

কোন টিকিটে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে?

এখন থেকে UTS অ্যাপ, ATVM মেশিন বা টিকিট কাউন্টার থেকে নেওয়া আনরিজার্ভড টিকিটের ক্ষেত্রে প্রিন্ট কপি বাধ্যতামূলক। তবে এই নিয়ম ই-টিকিট এবং MT-CUT টিকিটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।  

7/7

কোন টিকিটে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে?

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দ্রুত বদলে যাওয়া প্রযুক্তির যুগে রাজস্ব সুরক্ষা ও টিকিটিং ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য এই পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি।

