Indian Railways BIG Update: বদলে গেল নিয়ম! ছাপা টিকিট নিয়েই ট্রেনে চড়ুন, মোবাইলে হবে না... নামিয়ে দেবে চেকার...

Indian Railways BIG Update: বদলে গেল নিয়ম! ছাপা টিকিট নিয়েই ট্রেনে চড়ুন, মোবাইলে হবে না... নামিয়ে দেবে চেকার...
Indian Railways Ticket booking New rules: ডিজিটাল জালিয়াতি বাড়তে থাকায় তা রুখতে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জালিয়াতি ঠেকাতে আনরিজার্ভড টিকিটের ক্ষেত্রে নতুন নিয়ম চালু করেছে। এখন থেকে শুধু মোবাইলে টিকিট দেখালে চলবে না, প্রিন্ট করা কপি সঙ্গে রাখতে হবে।
রেলওয়ের নয়া নিয়ম
রেলওয়ের নয়া নিয়ম
কেন ইন্ডিয়ান রেলওয়ে টিকিটের প্রিন্ট কপির উপর জোর দিচ্ছে?
মোবাইল টিকিট নিয়ে কেন চিন্তিত ইন্ডিয়ান রেলওয়ে?
কোন টিকিটে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে?
