New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...

Subclade K virus: আমেরিকায় দ্রুত ছড়াচ্ছে ফ্লু, নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'সাবক্লেড কে'-এর দাপট। ছুটির মরসুমে ভ্রমণের ভিড়ের মাঝেই আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি জায়গায় ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই সংক্রমণের মূলে রয়েছে ভাইরাসের একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট, যার নাম 'সাবক্লেড কে' (Subclade K)।    

| Jan 06, 2026, 09:27 PM IST
1/11

ভাইরাসটি আসলে কী?

চিকিৎসকদের মতে, এই ভাইরাসটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। এটি আসলে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (H3N2) ভাইরাসের একটি রূপান্তরিত রূপ। এইচ৩এন২ ভাইরাসটি নিয়মিত বিরতিতে তার জিনের রাসায়নিক পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটায়। এ বছর সেই পরিবর্তনের ফলেই তৈরি হয়েছে এই ‘সাবক্লেড কে’ উপদলটি। বিজ্ঞানীরা একে ‘শেপ-শিফটার’ বা রূপ পরিবর্তনকারী বলছেন, কারণ এটি অনবরত নিজের গঠন বদলে টিকার সুরক্ষা বলয়কে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে।  

2/11

ভয়াবহ উপসর্গ ও শারীরিক জটিলতা

সাধারণ ফ্লু-এর মতো মনে হলেও, ‘সাবক্লেড কে’-এর সংক্রমণ অনেক ক্ষেত্রে প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে।

3/11

ফুসফুসের সংক্রমণ

অনেকের ক্ষেত্রেই ‘অ্যাকিউট নিউমোনিয়া’ দেখা দিচ্ছে, যা সরাসরি ফুসফুসকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে এবং প্রবল শ্বাসকষ্ট তৈরি করছে।  

4/11

হৃদযন্ত্রের সমস্যা

শ্বাস নেওয়ার সময় বুকে তীব্র ব্যথা এবং হৃৎস্পন্দনের হার বেড়ে যাওয়ার অভিযোগ করছেন রোগীরা। যাঁদের হার্টের সমস্যা আগে থেকেই আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে হৃদ্‌পেশির প্রদাহ বা মায়োকার্ডাইটিস দেখা দিচ্ছে।  

5/11

জলশূন্যতা ও পেটের সমস্যা

বমি ভাব, ডায়েরিয়া, মুখ শুকিয়ে যাওয়া এবং গাঢ় রঙের প্রস্রাব হওয়া শরীর থেকে জল কমে যাওয়ার সংকেত দিচ্ছে।

6/11

অক্সিজেন সংকট:

শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ায় অনেকে আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন। এ ছাড়া চোখ ফুলে যাওয়া এবং প্রচণ্ড ক্লান্তিবোধ সাধারণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।  

7/11

সিডিসি (CDC)-র উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান

গত ২০ ডিসেম্বরের তথ্য অনুযায়ী, পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক: আক্রান্ত: ৭৫ লক্ষেরও বেশি মানুষ। হাসপাতালে ভর্তি: প্রায় ৮১,০০০ জন। মৃত্যু: ৩,১০০ জন (যার মধ্যে ৮টি শিশু রয়েছে)।

8/11

সিডিসি (CDC)-র উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান

গবেষকরা জানাচ্ছেন, এই সাবক্লেড কে ভ্যারিয়েন্টটি বর্তমান টিকার বিরুদ্ধে কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তুললেও, টিকা একেবারে অকেজো নয়। যুক্তরাজ্যের একটি বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ফ্লু-এর টিকা নিলে অন্তত হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যায়।  

9/11

বিশেষ করে যাঁদের হাঁপানি বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে, তাঁদের জন্য প্রতি বছর নিয়ম করে ০.৫ মিলি ডোজের ফ্লু টিকা নেওয়া বাধ্যতামূলক। যেহেতু ভাইরাসটি প্রতি বছর চরিত্র বদলায়, তাই পুরনো টিকা নতুন ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে কাজ করে না। আমেরিকায় এখন পর্যন্ত মাত্র ৪২ শতাংশ মানুষ এই প্রতিষেধক নিয়েছেন।  

10/11

বিশ্বজুড়ে সংক্রমণের চিত্র

শুধু আমেরিকা নয়, এই ভ্যারিয়েন্টটি প্রথম নরওয়েতে ধরা পড়ার পর যুক্তরাজ্য এবং জাপানেও ছড়িয়ে পড়েছে। যুক্তরাজ্যে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে ৪-৫ সপ্তাহ আগেই ফ্লু মৌসুম শুরু হয়েছে। জাপানে সংক্রমণ দ্রুত শুরু হলেও বর্তমানে তা কিছুটা স্থিতিশীল।  

11/11

বিশ্বজুড়ে সংক্রমণের চিত্র

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, এই নতুন ‘সুপার ফ্লু’ থেকে বাঁচতে মাস্ক ব্যবহার করা, ভিড় এড়িয়ে চলা এবং দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টিকা নেওয়া জরুরি।  

