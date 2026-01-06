New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...

New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...
Subclade K virus: আমেরিকায় দ্রুত ছড়াচ্ছে ফ্লু, নতুন ভ্যারিয়েন্ট 'সাবক্লেড কে'-এর দাপট। ছুটির মরসুমে ভ্রমণের ভিড়ের মাঝেই আমেরিকার অর্ধেকেরও বেশি জায়গায় ফ্লু বা ইনফ্লুয়েঞ্জা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই সংক্রমণের মূলে রয়েছে ভাইরাসের একটি নতুন ভ্যারিয়েন্ট, যার নাম 'সাবক্লেড কে' (Subclade K)।
ভাইরাসটি আসলে কী?
চিকিৎসকদের মতে, এই ভাইরাসটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু নয়। এটি আসলে দীর্ঘকাল ধরে পরিচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা এ (H3N2) ভাইরাসের একটি রূপান্তরিত রূপ। এইচ৩এন২ ভাইরাসটি নিয়মিত বিরতিতে তার জিনের রাসায়নিক পরিবর্তন বা মিউটেশন ঘটায়। এ বছর সেই পরিবর্তনের ফলেই তৈরি হয়েছে এই ‘সাবক্লেড কে’ উপদলটি। বিজ্ঞানীরা একে ‘শেপ-শিফটার’ বা রূপ পরিবর্তনকারী বলছেন, কারণ এটি অনবরত নিজের গঠন বদলে টিকার সুরক্ষা বলয়কে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে।
ভয়াবহ উপসর্গ ও শারীরিক জটিলতা
ফুসফুসের সংক্রমণ
হৃদযন্ত্রের সমস্যা
জলশূন্যতা ও পেটের সমস্যা
অক্সিজেন সংকট:
সিডিসি (CDC)-র উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান
বিশ্বজুড়ে সংক্রমণের চিত্র
