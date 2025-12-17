English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের কর্পোরেট জগতে ২০২৬ সালের বেতন বৃদ্ধি কিন্তু সতর্ক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর 'মিন্ট' (Mint) এবং অন্যান্য সংস্থার (যেমন Mercer, AON) রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী বছর ভারতীয় কর্মীদের গড় বেতন বৃদ্ধি ৯ শতাংশের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২১ এবং ২০২২ সালে কর্মী নিয়োগের যে প্রবল জোয়ার দেখা গিয়েছিল, তখন বেতন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৯.৭ শতাংশ এবং ১০.৬ শতাংশ। তবে বর্তমানে সেই উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে ইনক্রিমেন্টের হার স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসছে।

| Dec 17, 2025, 09:00 PM IST
কেন ২০২৬ একটি 'এমপ্লয়ার্স মার্কেট'

২০২৬ সালে অধিকাংশ সংস্থায় বেতন বৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশ থেকে ৯.৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। ২০২৬ সালকে 'এমপ্লয়ার্স মার্কেট' বলার অর্থ হলো, চাকরির বাজারে নিয়োগকর্তা বা কোম্পানিগুলোর নিয়ন্ত্রণ বেশি থাকবে। 

অ্যাট্রিশন রেট বা কর্মী ত্যাগের হার হ্রাস:

গত কয়েক বছরের তুলনায় কর্মীরা এখন স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার ক্ষেত্রে বেশি সতর্ক। ফলে কোম্পানিগুলোর ওপর বেতন বাড়িয়ে কর্মী ধরে রাখার চাপ কমছে।

দক্ষতার কদর:

সাধারণ ভূমিকার তুলনায় AI এবং ডিজিটাল প্রযুক্তিতে দক্ষ কর্মীদের চাহিদা থাকলেও, সাধারণ পদের জন্য প্রার্থীর সংখ্যা অনেক বেশি।কোম্পানিগুলো এখন ঢালাও বেতন বৃদ্ধির বদলে দক্ষ এবং উচ্চ কর্মক্ষমতাসম্পন্ন কর্মীদের বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে।

নতুন শ্রম বিধির প্রভাব

নতুন শ্রম বিধির কারণে বেতন কাঠামোর পরিবর্তন হতে যাচ্ছে। এখন থেকে মোট বেতনের অন্তত ৫০ শতাংশ 'বেসিক স্যালারি' হওয়া বাধ্যতামূলক। 

স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি:

 এ বছর সংস্থাগুলো ব্যবসায়িক দিক থেকে আশাবাদী হলেও মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে থাকায় তারা বেতন খুব বেশি বাড়ানোর কোনো তাগিদ অনুভব করছে না।

নতুন শ্রম বিধির (New Labour Code) প্রভাব:

সংস্থাগুলোকে এখন নতুন শ্রম বিধির কারণে কর্মীদের পেছনে অতিরিক্ত খরচের কথা মাথায় রাখতে হচ্ছে। শ্রম বিধির পরিবর্তনের ফলে কোম্পানিগুলোর সামাজিক সুরক্ষা (PF, Gratuity) খাতে ব্যয় বাড়বে, যা সরাসরি ইনক্রিমেন্টের ওপর প্রভাব ফেলছে।    

টেক-হোম স্যালারি বা হাতে পাওয়া বেতন কমবে

নতুন নিয়মে সামাজিক সুরক্ষা খাতে (যেমন- PF এবং সুপারঅ্যানুয়েশন) কর্মীদের অবদান বাড়বে। এর ফলে কর্মীদের হাতে পাওয়া মাসিক বেতন বা 'ইন-হ্যান্ড' স্যালারি কিছুটা কমে যেতে পারে, তবে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় বাড়বে।

সংস্থার ওপর আর্থিক বোঝা:

গ্র্যাচুইটি এবং ছুটির বিনিময়ে প্রাপ্য অর্থের (Leave Encashment) পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় সংস্থাগুলোর দায়বদ্ধতা (Liabilities) বাড়বে। এটি সরাসরি কোম্পানির লাভ-ক্ষতির (P&L) ওপর প্রভাব ফেলবে।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা:

নতুন বিধি অনুযায়ী, যেসব কর্মীর বয়স ৪০ বছর বা তার বেশি, তাঁদের জন্য কোম্পানিকে বাধ্যতামূলকভাবে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষার (Medical Checkup) ব্যবস্থা করতে হবে। এটি সংস্থাগুলোর ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপাবে।

২০২৬ সালে ইনক্রিমেন্ট খুব বেশি না হওয়ার বড় কারণ হলো নতুন সরকারি নিয়মাবলি মেনে চলতে গিয়ে কোম্পানিগুলোর খরচ বেড়ে যাওয়া। এর ফলে তারা ইনক্রিমেন্টের ঝুলি কিছুটা ছোট রাখতে বাধ্য হচ্ছে।  

