New Labour Law in India: বড় খবর! নতুন শ্রম আইনের গেরো? সামনের বছর মাইনে বাড়ছে না বরং কমছে...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের কর্পোরেট জগতে ২০২৬ সালের বেতন বৃদ্ধি কিন্তু সতর্ক পরিস্থিতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। ১৭ ডিসেম্বর, ২০২৫-এর 'মিন্ট' (Mint) এবং অন্যান্য সংস্থার (যেমন Mercer, AON) রিপোর্ট অনুযায়ী, আগামী বছর ভারতীয় কর্মীদের গড় বেতন বৃদ্ধি ৯ শতাংশের মধ্যেই থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২১ এবং ২০২২ সালে কর্মী নিয়োগের যে প্রবল জোয়ার দেখা গিয়েছিল, তখন বেতন বৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৯.৭ শতাংশ এবং ১০.৬ শতাংশ। তবে বর্তমানে সেই উত্তেজনা কিছুটা স্তিমিত হয়ে ইনক্রিমেন্টের হার স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসছে।
1/10
কেন ২০২৬ একটি 'এমপ্লয়ার্স মার্কেট'
2/10
অ্যাট্রিশন রেট বা কর্মী ত্যাগের হার হ্রাস:
photos
TRENDING NOW
3/10
দক্ষতার কদর:
4/10
নতুন শ্রম বিধির প্রভাব
5/10
স্থিতিশীল মুদ্রাস্ফীতি:
6/10
নতুন শ্রম বিধির (New Labour Code) প্রভাব:
7/10
টেক-হোম স্যালারি বা হাতে পাওয়া বেতন কমবে
8/10
সংস্থার ওপর আর্থিক বোঝা:
9/10
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা:
10/10
photos