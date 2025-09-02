Bengal Weather Update: নিম্নচাপের নয়া নজির! দক্ষিণে ভয়ংকর দুর্যোগ, জেলায় জেলায় ভারী বর্ষণ...

Bengal Weather Update: নিম্নচাপের নয়া নজির! দক্ষিণে ভয়ংকর দুর্যোগ, জেলায় জেলায় ভারী বর্ষণ...
West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের নতুন নজির রাজ্যে। বুধবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে এই মুহূর্তে খুব বেশি বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।
বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত বৃষ্টি চলার পর বৃষ্টির বিরতি। অনেকটাই কমে যাবে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের ওপর দিয়ে পরশু নিম্নচাপ পশ্চিমাঞ্চলের জেলা হয়ে ক্রমশঃ ঝাড়খন্ডের দিকে সরবে। ফলে শুক্রবার পশ্চিমাঞ্চলের জেলা বাদে দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলায় তেমন উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস থাকছে না।
