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বিরাট সুখবর, বাজারে আসছে নতুন ওজনের LPG সিলিন্ডার, দাম কত?

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 15, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 09:11 AM IST

LPG Connection: পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধের আবহে অভূতপূর্ব জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছিল দেশে। একাধিক নিয়ন্ত্রণ লাগু হয়েছিল ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের নতুন কানেকশন সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে

নতুন কানেকশন দেওয়া শুরু1/6

নতুন কানেকশন দেওয়া শুরু

চলতি সপ্তাহে ফের চালু হচ্ছে ঘরোয়া রান্নার গ্যাস সিলিন্ডারের নতুন সংযোগ প্রক্রিয়া। নতুন কানেকশন দেওয়া বন্ধ ছিল গত ১১ মার্চ ২০২৬ থেকে।-তথ্য-অয়ন ঘোষাল

জ্বালানী সংকট2/6

জ্বালানী সংকট

পশ্চিম এশিয়া যুদ্ধের আবহে অভূতপূর্ব জ্বালানি সঙ্কট তৈরি হয়েছিল দেশে। একাধিক নিয়ন্ত্রণ লাগু হয়েছিল ঘরোয়া ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের নতুন কানেকশন সহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

শহরে নতুন কানেকশন3/6

শহরে নতুন কানেকশন

চলতি সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে কলকাতা দিল্লি, চেন্নাই, মুম্বই শহরে নতুন কানেকশন পেতে শুরু করবেন প্রত্যাশীরা। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

১০ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি4/6

১০ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি

আবেদনের তারিখের ভিত্তিতে ক্রমিক সংখ্যার অগ্রাধিকারে পরপর নতুন সংযোগ দিতে শুরু করবে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব তেল সংস্থাগুলি। তবে ১৪.২ কেজি নয়, আপাতত ১০ কেজির ফ্রি ট্রেড এলপিজি অর্থাৎ এফটিএল কানেকশন দেওয়া হবে। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

১৪.২ কেজির সিলিন্ডার5/6

১৪.২ কেজির সিলিন্ডার

পরিস্থিতি আরও সুবিধাজনক জায়গায় পৌঁছালে ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের নতুন কানেকশন দেওয়ার পথে এগোবে কেন্দ্র। তবে দাম বেশ চড়া। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

দাম বেশি6/6

দাম বেশি

এই মুহূর্তে ১৯ কেজি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের এক কেজির দাম অনুযায়ী ১০ কেজি এফটিএল এর দাম পড়বে ১৬০০ টাকা প্লাস ট্যাক্স। যা দেশের ভিন্ন শহরে ভিন্নভিন্ন। -তথ্য-অয়ন ঘোষাল

TAGS:
LPG connection
lpg price
New Lpg connection

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