New reservation chart rule: ট্রেনের রিজার্ভেশন চার্ট তৈরির নয়া নিয়ম! আপনার টিকিট কনফার্মড কিনা জানুন এবার ১০ ঘণ্টা আগেই... বড় আপডেট!

New railway reservation chart rule: ট্রেন ছাড়ার সময় অনুসারে রিজার্ভেশন চার্ট তৈরির সময়ও নির্দিষ্ট। জানুন, কোন ট্রেনের চার্ট কখন তৈরি হবে...  

| Dec 18, 2025, 06:48 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড় খবর! সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ভাড়ায় ছাড় ফেরানোর পর ফের রিজার্ভেশন চার্ট প্রস্তুতের সময় সংশোধন করল ভারতীয় রেল। 

এর আগে এই বছরের জুলাই মাসে একবার ট্রেনের রিজার্ভেশন চার্ট তৈরির সময় সংশোধন করেছিল ভারতীয় রেল। ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘন্টা আগে তৈরি হচ্ছিল চার্ট। 

তারপর যাত্রীদের টেক্সট মেসেজের মাধ্যমে জানানো হচ্ছিল যে তাদের আসন নিশ্চিত হয়েছে কিনা। যাত্রীরা ৪ ঘণ্টা আগে জেনে যাচ্ছিলেন তাদের বুকিংয়ের অবস্থা। এবার থেকে সেই সময়েই বদল। 

এখন থেকে ট্রেন ছাড়ার ১০ ঘণ্টা আগেই তৈরি হয়ে যাবে রিজার্ভেশন চার্ট। ফলে এখন থেকে ট্রেন ছাড়ার ১০ ঘণ্টা আগেই ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাত্রীরা জেনে যাবেন যে তাঁদের আসন কনফার্মড হয়েছে কিনা।  

আগে যাত্রীরা তাদের WL বা RAC টিকিট নিশ্চিত হয়েছে কিনা তা না জেনেই স্টেশনে পৌঁছাতেন। চার্ট দেরিতে তৈরি হওয়ার কারণে প্রায়শই যাত্রীরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়তেন। অনিশ্চয়তার মধ্যে সময় কাটাতেন।

এর ফলে সময় নষ্ট হত। অতিরিক্ত খরচও হত। চাপ তৈরি হত। এবার থেকে আর সেটা হবে না। ওয়েটিং লিস্টে থাকা যাত্রীরা ১০ ঘণ্টা আগেই জেনে যাবেন যে তাদের টিকিট কনফার্মড হয়েছে কি হয়নি।   

এরফলে সেইমতো তাদের জার্নি প্ল্যান করতে পারবেন। এখন ট্রেন ছাড়ার সময় অনুসারে রিজার্ভেশন চার্ট তৈরির সময়ও নির্দিষ্ট।

ভারতীয় রেল জানিয়েছে, ভোর ৫টা ১ থেকে থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত যে ট্রেনগুলি ছাড়বে, সেইসব ট্রেনের চার্ট আগের দিন রাত ৮টা পর্যন্ত প্রস্তুত করা হবে। 

অন্যদিকে, দুপুর ২টো ০১ থেকে রাত ১১টা ৫৯ এবং রাত ১২টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের চার্ট ১০ ঘন্টা আগে প্রস্তুত করা হবে। এর জন্য, যে কোনও ক্ষেত্রেই জরুরি কোটা ফিডিং ৮ ঘণ্টা আগে করা হবে। 

