Cylinder Booking New Rules: গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় বদল, না মানলে হতে পারে সমস্যা

Cylinder Booking New Rules: গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় বদল, না মানলে হতে পারে সমস্যা
LPG Crisis: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস সংকটকে আরও গভীর করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায়, সরকার কালোবাজারি এবং মজুদদারি রোধে সিলিন্ডার বুকিংয়ের একটি নিয়ম পরিবর্তন করেছে।
বড় বদল
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় উৎপাদনে ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ীরা যাতে গ্যাসের কালোবাজারি বা মজুতদারি করতে না পারে, সেজন্যই সরকার বুকিংয়ের এই নতুন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।
নতুন বুকিং পদ্ধতি
নতুন বুকিং পদ্ধতি
রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি
বাণিজ্যিক গ্যাসের দামবৃদ্ধি
