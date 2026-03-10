English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Cylinder Booking New Rules: গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় বদল, না মানলে হতে পারে সমস্যা

Cylinder Booking New Rules: গ্যাস সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় বদল, না মানলে হতে পারে সমস্যা

LPG Crisis: মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ দেশজুড়ে রান্নার গ্যাস সংকটকে আরও গভীর করেছে। এর প্রতিক্রিয়ায়, সরকার কালোবাজারি এবং মজুদদারি রোধে সিলিন্ডার বুকিংয়ের একটি নিয়ম পরিবর্তন করেছে।

| Mar 10, 2026, 02:16 PM IST
1/7

বড় বদল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল জেরে একধাক্কায় অনেকটা বেড়ে গিয়েছে রান্নার গ্যাসের দাম। সারা দেশে সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন আনল কেন্দ্রীয় সরকার।   

2/7

কেন এই কড়াকড়ি?

এখন থেকে একটি সিলিন্ডার ডেলিভারি পাওয়ার পর দ্বিতীয়বার বুকিং করতে হলে গ্রাহকদের অন্তত ২৫ দিন অপেক্ষা করতে হবে। আগে এই সময়সীমা ছিল ২১ দিন।

3/7

কেন এই কড়াকড়ি?

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে বিশ্ববাজারে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় উৎপাদনে ঘাটতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছু ব্যবসায়ীরা যাতে গ্যাসের কালোবাজারি বা মজুতদারি করতে না পারে, সেজন্যই সরকার বুকিংয়ের এই নতুন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে।  

4/7

নতুন বুকিং পদ্ধতি

সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গ্যাসের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে কেউ যাতে মুনাফা লুটতে না পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ। এর ফলে প্রকৃত প্রয়োজন রয়েছে এমন গ্রাহকরা যাতে সময়মতো গ্যাস পান, তা নিশ্চিত করা সহজ হবে।

5/7

নতুন বুকিং পদ্ধতি

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার তেল কোম্পানিগুলো ২১ দিনের একটি 'লক-ইন পিরিয়ড' চালু করেছিল, যা পরে কেন্দ্রের নির্দেশে ২৫ দিন করা হয়। আগে সাধারণ গ্রাহকদের জন্য এ ধরনের কোনও বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিল না।

6/7

রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধি

এদিকে, গত ৭ মার্চ থেকে রান্নার গ্যাসের দামও বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভর্তুকিহীন ১৪.২ কেজি ওজনের ঘরোয়া সিলিন্ডারের দাম ৬০ টাকা বৃদ্ধি করেছে। এর ফলে দিল্লিতে এখন এক একটি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে ৯১৩ টাকা, যা আগে ছিল ৮৫৩ টাকা।

7/7

বাণিজ্যিক গ্যাসের দামবৃদ্ধি

পাশাপাশি, ১৯ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ১১৫ টাকা বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার কিনতে খরচ পড়ছে ১,৮৮৩ টাকা। ভারতের বাজারে দীর্ঘদিন ঘরোয়া গ্যাসের দাম স্থিতিশীল থাকলেও, মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির চাপে দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে সরকার।

