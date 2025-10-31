English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

New Rules From November 1: বড় ঘোষণা! ১লা নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে GST, আধার! পরিবর্তন ব্যাংকের নিয়মেও...জেনে নিন...

Financial Changes from 1st November: হাতে মাত্র কিছু ঘণ্টা। ১ নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে অনেক টাকা ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত নিয়ম (Financial Rule Change)। আপনার জীবনে এই বিষয়ে কী প্রভাব পড়তে পারে। আরও বেশি টাকা খরচ হবে কি ?

| Oct 31, 2025, 06:52 PM IST
1/9

১ নভেম্বর থেকে স্টেট ব্যাঙ্কের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের নির্দিষ্ট লেনদেনের ওপর অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। CRED বা MobiKwik এর মতো তৃতীয় পক্ষের অ্যাপের মাধ্যমে করা শিক্ষা-সম্পর্কিত পেমেন্ট (যেমন স্কুল/কলেজ ফি) এর উপর ১% অতিরিক্ত চার্জ দিতে হবে। 

2/9

SBI কার্ডহোল্ডারদের জন্য নতুন ফি

এছাড়াও, আপনি যদি ১,০০০ এর বেশি পরিমাণে SBI কার্ডের সাথে একটি ডিজিটাল ওয়ালেট (যেমন Paytm বা PhonePe) লোড করেন, তাহলে ১% ফিও প্রযোজ্য হবে।

3/9

আধার কার্ড আপডেট চার্জে বড় পরিবর্তন

UIDAI শিশুদের জন্য আধার কার্ড আপডেটের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে। শিশুদের জন্য বায়োমেট্রিক আপডেট এখন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে (পরবর্তী এক বছরের জন্য)।

4/9

আধার কার্ড আপডেট চার্জে বড় পরিবর্তন

তবে আধার কার্ডে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নাম, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, বা মোবাইল নম্বর আপডেট করার জন্য খরচ হবে ৭৫ টাকা। আঙুলের ছাপ বা চোখের স্ক্যান (বায়োমেট্রিক আপডেট) খরচ হবে ১২৫ টাকা। 

5/9

আধার কার্ড আপডেট চার্জে বড় পরিবর্তন

অতিরিক্তভাবে, আপনি এখন কোনও নথি আপলোড না করেই কিছু মৌলিক বিবরণ—যেমন নাম, জন্ম তারিখ, বা ঠিকানা—আপডেট করতে পারবেন।

6/9

নতুন GST স্ল্যাব প্রযোজ্য হবে

সরকার ১ নভেম্বর থেকে GST কাঠামোতে বড় পরিবর্তন বাস্তবায়ন করছে। পূর্ববর্তী চারটি স্ল্যাব (৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%) দুটি স্ল্যাবে সরলীকৃত করা হয়েছে। ১২% এবং ২৮% স্ল্যাব বাদ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, বিলাসবহুল এবং ক্ষতিকারক পণ্যের উপর এখন ৪০% পর্যন্ত GST হার প্রযোজ্য হবে। সরকার GST কাঠামোকে সরলীকৃত এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্য নিয়েছে বলেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

7/9

ব্যাঙ্ক মনোনয়নের জন্য নতুন নিয়ম

১ নভেম্বর থেকে কার্যকর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি সংশোধন করা হয়েছে। এখন একটি সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট, লকার বা নিরাপদ হেফাজতের জন্য সর্বাধিক চারজনকে মনোনীত করা যেতে পারে। একজন মনোনীত ব্যক্তিকে যুক্ত করার বা পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াটি সরলীকৃত ও অনলাইন করা হয়েছে। এটি জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবারের জন্য তহবিল অ্যাক্সেস করা সহজ করে তুলবে।  

8/9

এনপিএস থেকে ইউপিএসে ট্রান্সফারের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের জন্য সুখবর: জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা (এনপিএস) থেকে ইউনিফাইড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) এ স্থানান্তর করতে ইচ্ছুক কর্মচারীদের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। এই অতিরিক্ত সময় কর্মীদের তাদের বিকল্পগুলি পর্যালোচনা করার এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করার সুযোগ দেবে।  

9/9

পিএনবি লকার চার্জ পরিবর্তিত হচ্ছে

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB) তাদের লকার ভাড়ার চার্জ কমাতে চলেছে। লকারের আকার এবং শ্রেণীবিভাগের উপর ভিত্তি করে এই নতুন হারগুলি নভেম্বর মাসে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এবং সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন পর তা কার্যকর হবে।

পরবর্তী
অ্যালবাম

Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...

পরবর্তী অ্যালবাম

Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...

Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির...

Rohit Sharma To Join KKR: মুম্বই ছেড়ে এবার কলকাতায় রোহিত? নীরবতা ভেঙে চরম সিদ্ধান্ত নীতার ফ্র্যাঞ্চাইজির... 9
World&#039;s Largest Tire Cemetry: এই মুসলিম দেশেই রয়েছে &#039;বিশ্বের সবচেয়ে বড় কবরখানা&#039;! মহাশূন্য থেকেও দেখা যায়! কোথায় জানেন?

World's Largest Tire Cemetry: এই মুসলিম দেশেই রয়েছে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় কবরখানা'! মহাশূন্য থেকেও দেখা যায়! কোথায় জানেন?

World's Largest Tire Cemetry: এই মুসলিম দেশেই রয়েছে 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় কবরখানা'! মহাশূন্য থেকেও দেখা যায়! কোথায় জানেন? 7
Mohammad Azharuddin: কলঙ্কিত নায়ক থেকে মন্ত্রী! ক্যাপ্টেন আবার ম্যাচ ফিক্সার, ক্রিকেট-বিতর্ক-বিরহে আজহার

Mohammad Azharuddin: কলঙ্কিত নায়ক থেকে মন্ত্রী! ক্যাপ্টেন আবার ম্যাচ ফিক্সার, ক্রিকেট-বিতর্ক-বিরহে আজহার

Mohammad Azharuddin: কলঙ্কিত নায়ক থেকে মন্ত্রী! ক্যাপ্টেন আবার ম্যাচ ফিক্সার, ক্রিকেট-বিতর্ক-বিরহে আজহার 8
SIR in Bengal: BIG UPDATE: চাকরি-বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! মাথায় বাজ...এবার কী হবে?

SIR in Bengal: BIG UPDATE: চাকরি-বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! মাথায় বাজ...এবার কী হবে?

SIR in Bengal: BIG UPDATE: চাকরি-বাতিল হওয়া শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! মাথায় বাজ...এবার কী হবে? 11