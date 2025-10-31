New Rules From November 1: বড় ঘোষণা! ১লা নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে GST, আধার! পরিবর্তন ব্যাংকের নিয়মেও...জেনে নিন...

New Rules From November 1: বড় ঘোষণা! ১লা নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে GST, আধার! পরিবর্তন ব্যাংকের নিয়মেও...জেনে নিন...
Financial Changes from 1st November: হাতে মাত্র কিছু ঘণ্টা। ১ নভেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে অনেক টাকা ও ব্যাঙ্কিং সংক্রান্ত নিয়ম (Financial Rule Change)। আপনার জীবনে এই বিষয়ে কী প্রভাব পড়তে পারে। আরও বেশি টাকা খরচ হবে কি ?
SBI কার্ডহোল্ডারদের জন্য নতুন ফি
আধার কার্ড আপডেট চার্জে বড় পরিবর্তন
নতুন GST স্ল্যাব প্রযোজ্য হবে
সরকার ১ নভেম্বর থেকে GST কাঠামোতে বড় পরিবর্তন বাস্তবায়ন করছে। পূর্ববর্তী চারটি স্ল্যাব (৫%, ১২%, ১৮% এবং ২৮%) দুটি স্ল্যাবে সরলীকৃত করা হয়েছে। ১২% এবং ২৮% স্ল্যাব বাদ দেওয়া হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, বিলাসবহুল এবং ক্ষতিকারক পণ্যের উপর এখন ৪০% পর্যন্ত GST হার প্রযোজ্য হবে। সরকার GST কাঠামোকে সরলীকৃত এবং স্বচ্ছ করার লক্ষ্য নিয়েছে বলেই এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
ব্যাঙ্ক মনোনয়নের জন্য নতুন নিয়ম
১ নভেম্বর থেকে কার্যকর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের জন্য মনোনয়ন নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মগুলি সংশোধন করা হয়েছে। এখন একটি সিঙ্গল অ্যাকাউন্ট, লকার বা নিরাপদ হেফাজতের জন্য সর্বাধিক চারজনকে মনোনীত করা যেতে পারে। একজন মনোনীত ব্যক্তিকে যুক্ত করার বা পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াটি সরলীকৃত ও অনলাইন করা হয়েছে। এটি জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবারের জন্য তহবিল অ্যাক্সেস করা সহজ করে তুলবে।
এনপিএস থেকে ইউপিএসে ট্রান্সফারের সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে
পিএনবি লকার চার্জ পরিবর্তিত হচ্ছে
