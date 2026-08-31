/১ সেপ্টেম্বর থেকেই বড় বদল ৫ ক্ষেত্রে! সাধারণ মানুষের সঞ্চয়, খরচ ও দৈনন্দিনে পড়বে বিরাট প্রভাব

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আগামীকাল ১ সেপ্টেম্বর থেকেই বিরাট বদল ৫টি ক্ষেত্রে। সেপ্টেম্বর মাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নিয়মে বদল আসতে চলেছে, যা সাধারণ মানুষের সঞ্চয়, খরচ ও দৈনন্দিন কেনাকাটায় প্রভাব ফেলবে। কী সেগুলি?
১ সেপ্টেম্বর থেকে ভারত থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে যাঁরা যাত্রা করবেন তাঁদের আর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে বোর্ডিং পাসে সিল (Stamp) মারতে হবে না। যাত্রীরা তাদের মোবাইলে থাকা ই-বোর্ডিং পাস (e-boarding pass) বা প্রিন্ট করা কপি দেখিয়েই ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে পারবেন। এতে বিদেশযাত্রা আরও সহজ ও সময়ের দিক থেকে সাশ্রয়ী হবে।
আয়কর রিটার্ন (ITR) সংক্রান্ত নিয়মেও আসছে বদল। ব্যবসা বা পেশা থেকে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে সঠিক ITR ফর্ম নির্বাচন করা অত্যন্ত জরুরি। যাদের অ্যাকাউন্ট অডিট করানোর প্রয়োজন নেই (মূল্যায়ন বছর ২০২৬-২৭), তাঁদের আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল ৩১ আগস্ট।
ব্যাংকিং ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে নতুন নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ৩ কোটি টাকা বা তার বেশি অঙ্কের বাল্ক ডিপোজিটের (Bulk Deposits) সুদের হার ব্যাংকগুলিকে প্রতিদিন সকাল ১০:১০-এর মধ্যে তাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।
একই দিনে সমপরিমাণ অর্থের জন্য একই ব্যাংকের আলাদা আলাদা শাখায় ভিন্ন সুদের হার দেওয়া যাবে না। তবে সাধারণ গ্রাহকদের ছোটখাটো FD-র উপর এর সরাসরি প্রভাব পড়বে না।
এলপিজি (LPG) কানেকশনে e-KYC মাস্ট। রান্নার গ্যাসের সংযোগে আধারনির্ভর biometric e-KYC সম্পন্ন করার বর্ধিত সময়সীমা ছিল ৩১ আগস্ট। ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই সুবিধা বন্ধ হতে পারে। নিয়মিত ভর্তুকি ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ বজায় রাখতে গ্রাহকদের দ্রুত এই e-KYC প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর পরে কী হবে, কেউ জানে না।
গ্যাস, জ্বালানি ও এটিএম (ATM) চার্জেও আসছে বদল। প্রতি মাসের প্রথম দিনের মতো এবারও ১ সেপ্টেম্বর বাণিজ্যিক ও ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডার এবং বিমান জ্বালানির (ATF) নতুন দাম ঘোষণা হতে পারে।
বিভিন্ন ব্যাংক তাদের স্থায়ী আমানতের (FD) সুদের হার এবং এটিএম ব্যবহারের মাশুলে (ATM charges) পরিবর্তন আনতে পারে।