  • New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

New Salary Account Scheme: ঋণে ছাড় থেকে কোটি টাকা বিমা কভারেজ, নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে দারুণ সুবিধা! কারা পাবেন? কাদের জন্য?

New salary account scheme for central govt employees: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সঙ্গে যৌথভাবে চালু হওয়া এই প্রকল্পে মিলবে নানা সুবিধা।

| Jan 17, 2026, 09:19 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অষ্টম পে কমিশনের আগেই কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য বড় সুখবর। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন স্যালারি অ্যাকাউন্ট স্কিমে বড় সুবিধা। 

কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট অব ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস (DFS) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের জন্য ‘কম্পোজিট স্যালারি অ্যাকাউন্ট প্যাকেজ’ চালু করেছে। 

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির সঙ্গে যৌথভাবে চালু হওয়া এই প্রকল্পে একক স্যালারি অ্যাকাউন্টের আওতায় ব্যাংকিং, বিমা এবং কার্ড সংক্রান্ত একাধিক সুবিধা একসঙ্গে পাওয়া যাবে। 

এই প্যাকেজে থাকবে জিরো ব্যালান্স স্যালারি অ্যাকাউন্ট, বিনামূল্যে আরটিজিএস/NIFT/ইউপিআই লেনদেন এবং চেক পরিষেবা। এছাড়া লকার ভাড়ায় ছাড়, ঋণের প্রসেসিং ফিতে ছাড় এবং ‘ফ্যামিলি ব্যাংকিং’ সুবিধাও থাকবে।

বিমা অংশটি এই প্যাকেজের অন্যতম বড় আকর্ষণ। এর আওতায় সর্বোচ্চ ১.৫ কোটি টাকার ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বিমা, ২ কোটি টাকার বিমান দুর্ঘটনা বিমা এবং ১.৫ কোটি টাকার প্রতিবন্ধকতা কভার থাকবে। 

পাশাপাশি ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লাইফ টার্ম ইন্স্যুরেন্স এবং কর্মী ও তাঁর পরিবারের জন্য সমন্বিত স্বাস্থ্যবিমা, কম প্রিমিয়ামে টপ-আপ সুবিধাসহ পাওয়া যাবে।

এই প্যাকেজের ফলে ঋণে সুদের হার কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। গৃহঋণ, এডুকেশন লোন, গাড়ি ও ব্যক্তিগত ঋণে কম সুদ এবং কম প্রসেসিং ফি নেওয়া হবে।

পেমেন্ট পরিষেবার ক্ষেত্রেও ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের উন্নত সুবিধা মিলবে। যেমন বিমানবন্দরের লাউঞ্জ ব্যবহারের সুযোগ। রিওয়ার্ড প্রোগ্রাম এবং ক্যাশব্যাক অফার। 

এই কম্পোজিট স্যালারি অ্যাকাউন্ট প্যাকেজ গ্রুপ এ, বি ও সি-সহ সব স্তরের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা নিতে পারবেন। কর্মীদের নিজ নিজ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মাধ্যমে তাদের বর্তমান স্যালারি অ্যাকাউন্ট আপগ্রেড করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে, যাতে তারা এই সুবিধাগুলি পেতে পারেন।

