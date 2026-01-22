English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Sarswati Pujo 2026: কিউট সরস্বতী! বাগদেবীর আরাধনায় নয়া ট্রেন্ড...

Sarswati Pujo 2026: 'কিউট সরস্বতী'! বাগদেবীর আরাধনায় নয়া ট্রেন্ড...

 বদলে গেল বাঙালির চিরচেনা সরস্বতী পুজোয়। সৌজন্যে AI।

Jan 22, 2026, 11:53 PM IST

Sarswati Pujo 2026: বদলে গেল বাঙালির চিরচেনা সরস্বতী পুজোয়। সৌজন্যে AI।

1/8

অয়ন ঘোষাল: বাগদেবীর আরাধনাতেও থিমের লড়াই! গত কয়েক বছরে পুজোর বাজেট বেড়েছে অনেকটাই। থিমের আড়ম্বরে তাক লেগে যাওয়ায় জোগাড়। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে  AI আদলে তৈরি কিউট সরস্বতীর প্রতিমারও!

2/8

রাত পোহালেই সরস্বতী পুজো। বাঙালির নিজস্ব ভ্যালেন্টাইন ডে।  

3/8

সাবেকি সাজের প্রতিমায় ঘরোয়াভাবেই পুজো হয় স্কুল, কলেজ-সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে।  

4/8

 সরস্বতী পুজোর চেনা ছবিটা কিন্তু বদলে গিয়েছে।  

5/8

সরস্বতী পুজোতে এখন থিম। প্রতিমা নিয়ে যেন এক অদৃশ্য  লড়াই চলছে!  

6/8

কুমারটুলি শিল্পীদের দাবি, সরস্বতী পুজোয় সাবেকি প্রতিমা চাহিদা কমছে।  

7/8

 AI আদলে কিউট সরস্বতী তৈরির বরাত অনেক বেশি।

8/8

 পরিস্থিতি এমনই যে, কুমারটুলির অনেক শিল্পীই এবার সাবেকি প্রতিমা তৈরিই করেননি।  

