New UPI Rules: ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে বদলে যাচ্ছে UPI লেনদেনের নিয়ম! GPay, PhonePe ব্যবহার করলে জানতেই হবে...

UPI Payments: এনপিসিআই একটি নতুন সার্কুলার জারি করে কিছু নির্দিষ্ট ইউপিআই ক্যাটাগরির জন্য লেনদেনের সীমা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে। এনপিসিআই জানিয়েছে যে সংস্থার সদস্য যে যে ব্যাংক, অ্যাপস এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (PSPs) রয়েছে, তাদের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে হবে।

| Sep 06, 2025, 01:52 PM IST
1/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ন্যাশনাল পেমেন্টস কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া (NPCI), ইউপিআইয়ের মাধ্যমে পেমেন্ট যে যে সংস্থার মাধ্যমে হয় তার প্রধান সংস্থা এটি। এই এনপিসিআই একটি নতুন সার্কুলার জারি করে কিছু নির্দিষ্ট ইউপিআই ক্যাটাগরির জন্য লেনদেনের সীমা বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছে।  

2/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

এনপিসিআই জানিয়েছে যে সংস্থার সদস্য যে যে ব্যাংক, অ্যাপস এবং পেমেন্ট সার্ভিস প্রোভাইডারদের (PSPs) রয়েছে, তাদের ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ থেকে এই নতুন নিয়ম মেনে চলতে হবে।  

3/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

২৪ আগস্ট ২০২৪-এ, NPCI ট্যাক্স পেমেন্ট সংক্রান্ত কিছু নির্দিষ্ট ক্যাটাগরির জন্য প্রতি লেনদেনের সীমা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছিল।   

4/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

সংস্থার তরফে জানানো হয়, ইউপিআই একটি পছন্দের পেমেন্ট মাধ্যম হিসাবে উঠে আসায়, অনেকদিন ধরেই বাজারের চাহিদা ছিল ইউপিআইয়ের মাধ্যমে যেন লেনদেনের সীমা বাড়ানো হয়।   

5/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

এনপিসিআই জানিয়েছে, নানা বিষয় বিবেচনা করে নির্দিষ্ট ক্যাটেগরিগুলোর জন্য প্রতি লেনদেনের সীমা নতুন নির্দেশিকা সহ বাড়ানো হয়েছে।  

6/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

এই বর্ধিত সীমা শুধুমাত্র সেইসব ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য হবে যারা 'ভেরিফাইড মার্চেন্ট' হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ। অধিগ্রহণকারী সদস্য ব্যাংকগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই সীমা শুধুমাত্র সেইসব মার্চেন্টদের দেওয়া হবে যারা NPCI এর ইউপিআই নির্দেশিকা মেনে চলে।  

7/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

সদস্য ব্যাংকগুলো তাঁদের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নীতির ভিত্তিতে, NPCI দ্বারা নির্ধারিত সামগ্রিক সীমার মধ্যে, নিজেদের অভ্যন্তরীণ সীমা নির্ধারণের অধিকার বজায় রাখতে পারবে।   

8/8

UPI-এর নতুন নিয়ম

P2P (পার্সন-টু-পার্সন) লেনদেনের জন্য প্রতি লেনদেনের সীমা বর্তমান নির্দেশিকা অনুযায়ীই থাকবে।

