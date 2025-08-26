Flesh-eating parasite fly: বাসা বাঁধছে চামড়ায়, খে*য়ে নিচ্ছে মাংস! ফিরে এসেছে সেই ভয়ংকর 'মাংসখে*কো' পরজীবী...

Flesh-eating parasite fly: বাসা বাঁধছে চামড়ায়, খে*য়ে নিচ্ছে মাংস! ফিরে এসেছে সেই ভয়ংকর 'মাংসখে*কো' পরজীবী...
New World screwworm: বিরল হলেও, এই আক্রমণ হতে পারে মারাত্মক। সতর্ক স্বাস্থ্য কর্তারা।
1/7
ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
2/7
নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
photos
TRENDING NOW
3/7
নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
4/7
নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
5/7
নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
6/7
নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
7/7
নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!
photos