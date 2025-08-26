English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Flesh-eating parasite fly: বাসা বাঁধছে চামড়ায়, খে*য়ে নিচ্ছে মাংস! ফিরে এসেছে সেই ভয়ংকর 'মাংসখে*কো' পরজীবী...

New World screwworm: বিরল হলেও, এই আক্রমণ হতে পারে মারাত্মক। সতর্ক স্বাস্থ্য কর্তারা।  

| Aug 26, 2025, 07:29 PM IST
ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বসছে গায়ে! তারপর খেয়ে নিচ্ছে মাংস! খোঁজ মিলল এমনই ভয়ংকর এক মাংসখেকো পরজীবী মাছির।

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

নাম নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম। এই নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম হল এক মাংসখেকো পরজীবী মাছি। কয়েক দশক আগে দেশ থেকে নির্মূল করা হয়েছিল। 

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

কিন্তু আবার তা ফিরে এসেছে। মার্কিন মুলুকের মেরিল্যান্ডের এক বাসিন্দার দেহে এই পরজীবী মাছিকে পাওয়া গিয়েছে। 

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

এখন এই মারাত্মক পরজীবী মাছি যাতে কোনওভাবেই গবাদি পশুর মধ্যে বেড়ে উঠতে না পারে, তা নিয়ে সতর্ক স্বাস্থ্য কর্তারা।

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম কী? বৈজ্ঞানিক নাম Cochliomyia hominivorax। যাকে নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম মাছিও বলা হয়। 

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

জীবনচক্রে এর লার্ভা দশা অত্যন্ত ভয়াবহ। এই লার্ভা উষ্ণ রক্তযুক্ত প্রাণীদের খোলা ক্ষতস্থানে আক্রমণ করে। সেখানে বাসা বাঁধে। তারপর মাংস খেতে থাকে। 

নিউ ওয়ার্ল্ড স্ক্রুওয়ার্ম, ভয়ংকর মাংসখেকো পরজীবী!

গবাদি পশুর ক্ষেত্রে এই আক্রমণ ভয়ংকর হতে পারে। অন্যদিকে মানুষের ক্ষেত্রে বিরল হলেও, এই আক্রমণ মারাত্মক হতে পারে।

