MASSIVE DISASTER ALERT: ভয়াবহ বিপর্যয়ের সর্বগ্রাসী অ্যালার্ট জারি, দানব-জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ে মুছবে ৮ শহর, দেখবে ৪০ লাখ মানুষের মৃত্যুসুনামি

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
MASSIVE DISASTER ALERT: এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের অ্যালার্ট জারি হয়ে গেল, প্রবল জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়ে মুছবে বিখ্যাত ৮ শহর, দেখবে ৪০ লাখ মানুষের মৃত্যুসুনামি! চলে এল হাড়হিম আপডেট

Apr 26, 2026, 10:02 PM IST
1/9

ভয়াবহ সমীক্ষা

Recent research

সাম্প্রতিক এক গবেষণা ঘুম উড়িয়েছে যুদ্ধবাজ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের! আমেরিকার নিউ ইয়র্ক সিটি-সহ আরও ৮ প্রধান উপকূলীয় শহর ভয়াল বন্যা ও ভূমিধসের গ্রাসে চলে যাবে।   

2/9

ভয়ংকর ঝুঁকি নিউ ইয়র্ক সিটির

New York City In Danger

পূর্ব উপকূল বরাবর নিউ ইয়র্ক সিটি রয়েছে অরেঞ্জ অ্যালার্টে। সর্বাধিক ক্ষতি হবে সেখানে। সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের সঙ্গেই বহু গগনচুম্বী ভবন ঝুঁকিতে। ৪০ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারাত্মক বন্যা জনিত ক্ষতির সম্মুখীন হবে।    

3/9

আট শহরের স্টাডি

The Eight Cities Study

২০২৫-২০২৬ সালের সমীক্ষায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং ঝোড়ো জলোচ্ছ্বাসের কারণে সর্বোচ্চ বন্যার ঝুঁকিতে থাকা ৮  প্রধান মার্কিন উপকূলীয় শহর চিহ্নিত। যেগুলির মধ্যে রয়েছে নিউ ইয়র্ক সিটি, মায়ামি, নিউ অরলিন্স, হিউস্টন এবং নরফোক। অন্যান্য উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ শহরগুলির মধ্যেই রয়েছে চার্লসটন, জ্যাকসনভিল, মোবাইল এবং আটলান্টিক সিটি।  

4/9

নিমজ্জনের হার

Sinking Rate

নিউ ইয়র্ক সিটি প্রতি বছর প্রায় ১-২ মিলিমিটার হারে ডুবছে!‌ তবে গগনচুম্বী অট্টালিকার ওজন এবং নরম মাটির সংকোচনের কারণে কিছু নির্দিষ্ট এলাকা (লোয়ার ম্যানহাটন, ব্রুকলিন, কুইন্স) আরও দ্রুত ঢুকে যাচ্ছে।  

5/9

সম্মিলিত হুমকি

Combined Threats

বৈশ্বিক গড়ের চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুত গতিতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ঝুঁকি আরও বেড়েছে। যা ২০৫০ সালের মধ্যে ৮ থেকে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত বাড়বে বলেই বিশেষজ্ঞদের অনুমান।  

6/9

২১০০ সালের পূর্বাভাস

2100 Projections

উল্লেখযোগ্য হস্তক্ষেপ ছাড়া ২১০০ সালের মধ্যে নিউ ইয়র্ক শহরের বেশ কিছু অংশ জলমগ্ন হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী বন্যার সম্মুখীন হতে পারে। যার মধ্যে বিমানবন্দরের মতো প্রধান পরিকাঠামোও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।  

7/9

ভবনের ওজন

Building Weight

১০ লক্ষেরও বেশি বিল্ডিংয়ের (৭৬০ বিলিয়ন কেজিরও বেশি) বিশাল ও কেন্দ্রীভূত ওজন ভূমির উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করছে।

8/9

ভরাট করা জলাভূমি

Reclaimed Land

নীচু এলাকাগুলির (কুইন্স, ব্রুকলিন) অনেক এলাকাই ভরাট করা জলাভূমির উপর গড়ে উঠেছে, যা ভূমিধসের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ।  

9/9

ভূগর্ভস্থ পরিবর্তন

Subsurface Changes

ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলন এবং হিমবাহ-পরবর্তী শিথিলতার ফলে সৃষ্ট ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তনও ভূমি ধসে অবদান রাখছে 

পরবর্তী
অ্যালবাম

West Bengal Assembly Election 2026: আর কতদিন বন্ধ থাকবে মদের দোকান? কবে খুলবে? এবার তারিখ মিলিয়ে পরিষ্কার করে জেনে নিন

পরবর্তী অ্যালবাম

