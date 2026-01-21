West Bengal Assembly Election: পাখির চোখ হিন্দিভাষী ভোট! দুর্গাপুর-বর্ধমান কেন্দ্রে বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'..
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী বাংলা থেকেই রাজ্য সফর শুরু করেছেন বিজেপি নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। ২৮ জানুয়ারি দুর্গাপুর বর্ধমান কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভা করবেন তিনি।
