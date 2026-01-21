English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
West Bengal Assembly Election: পাখির চোখ হিন্দিভাষী ভোট! দুর্গাপুর-বর্ধমান কেন্দ্রে বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'..

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটমুখী বাংলা থেকেই রাজ্য সফর শুরু করেছেন বিজেপি নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। ২৮ জানুয়ারি দুর্গাপুর বর্ধমান কেন্দ্রে নির্বাচনী জনসভা করবেন তিনি।

Jan 21, 2026, 08:51 PM IST
বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিজেপিতে 'নবীন' যুগ। দলের সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বসেই বঙ্গ সফরে গেরুয়াশিবিরের নয়া সেনাপতি নীতিন নবীন। বর্ধমান -দুর্গাপুর কেন্দ্র থেকে বিধানসভা ভোটের প্রচার শুরু করতে চলেছেন তিনি। সূত্রের খবর তেমনই।  

বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

বিহারের পাটনা পশ্চিম কেন্দ্রের চারবারের বিধায়ক। মাত্র ৪৫ বছর বয়েসেই বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নিতিন নবীন।  

বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

এর আগে ৪৯ বছর বয়েসে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ। নিতিনই কনিষ্ঠতম।  

বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর বাংলা থেকেই রাজ্য় সফর শুরু করছেন নিতিন। 

বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

আজ, বুধবার বিজেপির সদর দফতরে আরএসএস শীর্ষ নেতৃত্ব, বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পদাধিকারী  ও সব রাজ্য সভাপতিদের সঙ্গে বৈঠকেই সিদ্ধান্ত চু়ড়ান্ত হয়ে গিয়েছে।  

বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

২৭ জানুয়ারি রাতে কলকাতায় পৌঁছবেন বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতি। এরপর ২৮ জানুয়ারি বর্ধমান-দুর্গাপুরে জনসভা করবেন তিনি।  

বঙ্গ বিজেপির নবীন 'বরণ'

সেদিন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্বের সঙ্গে নিতিন নবীন বৈঠকে বসতে পারেন  বলে সূত্রে খবর।

