আজ অস্তাচলে মুকুটহীন রাজা, 'সোনা'‍ ফলিয়েছেন 'কালো মুক্তোর' দেশে... রেকর্ডে সাজানো ১৬ বছরের স্মৃতির জাদুঘর

ব্রাজিলের পোস্টার বয় নেইমার জুনিয়র আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। বিশ্বকাপের শেষ ষোলোর ম্যাচে নরওয়ের বিরুদ্ধে ব্রাজিলের হৃদয়বিদারক ২-১ ব্যবধানে পরাজয়ের পরই কান্নায় ভেঙে পড়েন এনজে টেন। এরপরই ৩৪ বছর বয়সী সুপারস্টার জানান তাঁর সিদ্ধান্ত।
কাব্যিক সমাপ্তির মধ্যে দিয়ে নিউ জার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে নিজের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতি টানলেন নেইমার। ঠিক সেই ভেন্যুতেই দেশের জার্সি তুলে রাখলেন, যেখানে ২০১০ সালের অগাস্টে ব্রাজিলের হয়ে তাঁর আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল।
নরওয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয়ার্ধের পেনাল্টি থেকে গোল করে নেইমার তাঁর ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক যাত্রা শেষ করলেন। খেলার পর বললেন, 'আমি অনেক চেষ্টা করেছি। এখন সব শেষ। এই মেটলাইফ স্টেডিয়ামেই আমার যাত্রা শুরু হয়েছিল, আর ঠিক এখানেই শেষ করলাম।'
ব্রাজিল পুরুষ দলের সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা নেইমার। দেশের জার্সিতে করেছেন ৮০ গোল। এরপরেই থাকবে কিংবদন্তি পেলের ৭৭ গোল।
ব্রাজিলের জার্সিতে ১৩০ ম্যাচ খেলেছেন। সেলেকাওদের সর্বকালের তালিকায় কিংবদন্তি ফুল-ব্যাক কাফুর (১৪২টি ম্যাচ) পরেই নেইমারের অবস্থান।
রেকর্ড গোলসংখ্যার পাশাপাশি ব্রাজিলের হয়ে ৫৯টি অ্যাসিস্ট করেছেন নেইমার। যা তাঁকে পরিসংখ্যানগত ভাবে ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সফল অ্যাটাকারে পরিণত করেছে।
নেইমার ব্রাজিলিয়ান পুরুষ ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস লিখেছেন। পেলের পর দ্বিতীয় ফুটবলার হিসেবে চারটি ভিন্ন ফিফা বিশ্বকাপে (২০১৪, ২০১৮, ২০২২, ২০২৬) গোল করার নজির গড়লেন।
চার বিশ্বকাপ (২০১৪, ২০১৮, ২০২২ ও ২০২৬) মিলিয়ে ১৫ ম্যাচ খেলে ৯ গোল করেছেন এবং ৩টি অ্যাসিস্ট রয়েছে তাঁর।
২০১৬ সালে রিও অলিম্পিক্সে নেইমারের নেতৃত্বেই ব্রাজিল প্রথমবার স্বর্ণপদক জিতেছিল। ফাইনালে পেনাল্টি শুটআউটে জয়সূচক গোলটি নেইমারের পা থেকেই এসেছিল। এছাড়া ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিক্সে তিনি রুপোর পদকও জেতেন।
২০১৩ সালে ঘরের মাঠে নেইমার ফিফা কনফেডারেশনস কাপ জিতেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল ২১ বছর। জাপান-মেক্সিকো-ইতালি-স্পেনের বিরুদ্ধে ৪ গোল ও ৩টি অ্যাসিস্ট করে ৭ গোলে অবদান রেখেছিলেন। জিতেছিলেন গোল্ডেন বুট, গোল্ডেন বল, ব্রোঞ্জ বুট। ফাইনাল নিয়ে ৪টি 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' জিতেছিলেন টুর্নামেন্টে।