/Saokat Molla: সাতসকালে শওকত মোল্লার বাড়ি ঘিরে ফেলল এনআইএ, ছেলেকে তুলে এনে জোরদার তল্লাশি, তোলপাড় মৌখালি

Saokat Molla: তদন্তকারীরা শওকতের ছেলে ইমরানকে তার মামার বাড়ি থেকে তুলে আনে। তাকে নিয়ে তার ক্যাফে ও রিসর্টে যান তদন্তকারীরা। তার পর তাকে আনা হয় তার পুরনো বাড়িতে
সাতসকালে ক্য়ানিং পূর্বের প্রাক্তন বিধায়ক ও তৃণমূল নেতা শওকত মোল্লার মৌখালির বাড়ি ঘিরে ফেলল এনআইএ। শওকতের শ্বশুরবাড়ি থেকে তুলে আনা হল তার ছেলে ইমরান মোল্লাকে। তাকে নিয়ে কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দল। এখনওপর্যন্ত পাওয়া খবর অনুযায়ী শওকতের নাগাল পায়নি এনআইএ। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র ও প্রসেনজিত্ সরদার
কেন এই তল্লাশি? গত ১৯ মার্চ ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া এলাকায় বোমা বাঁধার সময়ে একটি বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনায় মৃত্যু হয় এক জনের। সেই লাশ লোপাটেরও অভিযোগ উঠেছিল। এনিয়ে তদন্তের দাবি করে আইএসএফ। তারই জেরে এই তল্লাশি বলে জানা যাচ্ছে। ওই বিস্ফোরণের ঘটনায় ওয়াহিদুল ইসলাম নামে এক তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাকে জেরা করেই জানা যায় শওকত মোল্লার নির্দেশেই ওই বোম বাঁধার কাজ চলছিল। তার পরেই এবার খোদ শওকতের খোঁজে তদন্তকারীরা। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র ও প্রসেনজিত্ সরদার
এনআইএর তদন্তকারীরা শওকতের ছেলে ইমরানকে তার মামার বাড়ি থেকে তুলে আনে। তাকে নিয়ে তার ক্যাফে ও রিসর্টে যান তদন্তকারীরা। তার পর তাকে আনা হয় তার পুরনো বাড়িতে। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র ও প্রসেনজিত্ সরদার
শওকত মোল্লার দলীয় কার্যালেও তল্লাশি করেন তদন্তকারীরা। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র ও প্রসেনজিত্ সরদার
এদিকে চালতাবেড়িয়ার বামুনিয়া এলাকার যে বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল সেখানে যান তদন্তারীরা। কথা বলেন অনেকের সঙ্গে। ধৃত অহিদুল ইসলামের বাড়িতেও যান তদন্তকারীরা। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র ও প্রসেনজিত্ সরদার
অন্যদিকে, শওকতের ছেলে ইমরানকে তার পুরনো বাড়িতে নিয়ে আসে এনআইএ। পরে তাকে নিয়ে বেরিয়েও যায়। -তথ্য-পিয়ালী মিত্র ও প্রসেনজিত্ সরদার