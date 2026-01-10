English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Odisha Plane Crash: ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকে উড়েই ধানখেতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং বিমানের! তালগোল পাকিয়ে গেল... হাহাকার...

Odisha Plane Crash: ভুবনেশ্বর এয়ারপোর্ট থেকে উড়েই ধানখেতে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং বিমানের! তালগোল পাকিয়ে গেল... হাহাকার...

Odisha Plane Crash: স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মোট ৬ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে...  

| Jan 10, 2026, 04:06 PM IST
1/6

ওড়িশায় বিমান দুর্ঘটনা

ওড়িশায় বিমান দুর্ঘটনা

ওড়িশায় খোলা মাঠে ভেঙে পড়ল ৯ আসনের একটি চাটার্ড বিমান। IndiaOne Air এর ও বিমানটি ভুবনেশ্বর থেকে রাউকেলা যাচ্ছিল। গন্তব্য থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে জালদা ব্লকের রঘুমাথপল্লীর কাছে মাঠের মধ্যে বিমানটি ভেঙে পড়ে। 

2/6

৬ যাত্রী ছিলেন

৬ যাত্রী ছিলেন

বিমানটিতে ছিলেন ৪ যাত্রী ও ২ জন ক্রু। বিমানটির দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন নবীন কাডাঙ্গা ও ক্যাপ্টেন তরুণ শ্রীনিবাস। যে চারজন যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছেন তারা হলেন, সুশান্ত কুমার, অনিতা সাহু, সুনীল আগরওয়াল ও সবিতা আগরওয়াল।

3/6

প্রশাসনের দাবি

প্রশাসনের দাবি

স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মোট ৬ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের সবাইকে নিরাপদে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। উদ্ধারকাজে দমকল বাহিনীর তিনটি দল অংশ নেয়। তাঁদের সহায়তায় ছিল পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন। ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিসের কমান্ড সেন্টার পুরো বিষয়টি তদারকি করেছে, যাতে বিমানটিকে সুরক্ষিত রাখা যায় এবং আহতদের দ্রুত সাহায্য করা যায়।  

4/6

জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেছিল

জরুরি অবতরণের চেষ্টা করেছিল

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, জলদার কাছে আছড়ে পড়ার আগে বিমানটি যখন জরুরি অবতরণের (Emergency Landing) চেষ্টা করছিল, তখন এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কর্মকর্তারা দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছেন। এই ঘটনার ফলে আঞ্চলিক রুটে বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠেছে।

5/6

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি

বিমান দুর্ঘটনার খবরে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি আহত যাত্রীদের দ্রুত চিকিৎসার আশ্বাস দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে, এই দুর্ঘটনার খবর শুনে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত। তবে মহাপ্রভু জগন্নাথের কৃপায় সব যাত্রীই যে নিরাপদ আছেন, তা জেনে তিনি কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন। কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছি যাতে আহতদের সেরা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। আমি নিজে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি এবং সবার দ্রুত সুস্থতা কামনায় মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করছি।  

6/6

সবাই বেঁচে আছেন

সবাই বেঁচে আছেন

রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী বিভূতিভূষণ জেনা রাউরকেল্লার কাছে ঘটে যাওয়া এই বিমান দুর্ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তিনি এটিকে একটি "বড় দুর্ঘটনা" হিসেবে বর্ণনা করলেও নিশ্চিত করেছেন যে, এতে কেউ প্রাণ হারাননি। মন্ত্রী জেনা বলেন, “বিমানের সব যাত্রী নিরাপদ আছেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কোনো যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।” তিনি আশ্বাস দিয়েছেন যে, দুর্ঘটনার আসল কারণ জানতে একটি বিস্তারিত তদন্ত করা হবে। তিনি আরও জোর দিয়ে বলেন, সরকার বিমান চলাচলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর এবং তদন্তের ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

