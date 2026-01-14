Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর 'মারণ' নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর 'মারণ' নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের...
Nipah Virus: ভয়ংকর নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারে। শ্বাসযন্ত্রের সঙ্গেই মস্তিষ্ক বিকল হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রোগী। মৃত্য়ুহার ৪৫ থেকে ৭৫ শতাংশ।
1/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
2/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
photos
TRENDING NOW
3/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
4/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
5/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
6/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
7/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
8/10
বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...
9/10
নিপা সন্দেহভাজনদের ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা...
10/10
নিপা সন্দেহভাজনদের ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা...
photos