  • Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর মারণ নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah In Bengal: বাংলায় ভয়ংকর 'মারণ' নিপায় আক্রান্ত আরও ২? এবার থেকে ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা মাস্ট! বড় সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য দফতরের...

Nipah Virus: ভয়ংকর নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী ৭ থেকে ১০ দিনের মধ্যে কোমায় চলে যেতে পারে। শ্বাসযন্ত্রের সঙ্গেই মস্তিষ্ক বিকল হয়ে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে রোগী। মৃত্য়ুহার ৪৫ থেকে ৭৫ শতাংশ।

| Jan 14, 2026, 02:39 PM IST
1/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

অয়ন শর্মা: বাংলায় আরও ২ সন্দেহভাজন নিপা আক্রান্তের খোঁজ। এবার একজন চিকিৎসকও নিপায় আক্রান্ত বলে জানা যাচ্ছে। আরেকজন নার্স। 

2/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

সন্দেহভাজন নিপা আক্রান্ত বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ওই চিকিৎসক দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁকে আনা হয় বেলেঘাটা আইডি-তে। তাঁর নমুনা পাঠানো হবে কল্যাণী এইমসে।

3/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

ওদিকে বুধবার রাতে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় একজন মহিলা নার্সিং স্টাফকে। আইবি-২ ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। 

4/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

আইসোলেশনে রাখা হয়েছে ওই নার্সকে। সূত্রের খবর, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ থেকে আনা হয়েছে তাঁকে। জ্বর, সর্দি-কাশির মতো, সঙ্গে গলা ব্যথা এমনই উপসর্গ রয়েছে তাঁর। নিপার উপসর্গের সঙ্গে মিল রয়েছে।

5/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

পূর্ব বর্ধমান জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দফতর সূত্রে খবর সব মিলিয়ে বর্ধমান মেডিকেল কলেজের ৩৮ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যারা নিপা পজিটিভ ওই নার্সের সংস্পর্শে আসেন।

6/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

তাঁদের মধ্যে একজন নার্সিং স্টাফ ও এক চিকিৎসককে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুজনকেই হোম আইসোলেশনে থাকতে বলা হয়েছিল। 

7/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

এরপরই তাঁরা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁদের নিয়ে আসা হয় বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে। এই দুজনের ক্ষেত্রে নিপার মত একাধিক উপসর্গের মিল রয়েছে। 

8/10

বাংলায় বাড়ছে নিপা আক্রান্ত...

বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতালে নিয়ে আসার পর দুজনেরই নমুনা সংগ্রহ করা হয়। এই দুজনের নমুনা কল্যাণী এইমসে পাঠানো হয়েছে। সেখান থেকে পাঠানো হবে পুনে এনআইভি-তে।

9/10

নিপা সন্দেহভাজনদের ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা...

ওদিকে এর পাশাপাশি, স্বাস্থ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবার থেকে নিপা সন্দেহজনকদের থেকে ৪ ধরনের নমুনা নেওয়া হবে। ইউরিন স্যাম্পল, রক্তের ২ ধরনের নমুনা এবং ন্যাসোফ্যারিঞ্জিয়াল টেস্ট।

10/10

নিপা সন্দেহভাজনদের ৪ ধরনের নমুনা পরীক্ষা...

সমস্ত নমুনা পাঠিয়ে দেওয়া হবে প্রথমে কল্যাণী এইমসে। এরপর সেখান থেকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে পুনে এনআইভি-তে। অপরদিকে, বারাসত বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি থাকা একজন নার্সিং স্টাফ (পুরুষ) চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন বলে খবর।

